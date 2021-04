Appian félicite CNA d'avoir remporté le prix Celent Model Insurer 2021

La solution CNA ComPass™ basée sur Appian, reconnue pour son excellence en matière d'héritage et de transformation des écosystèmes

McLEAN, Virginie, 26 avril 2021 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ: APPN) se réjouit que le prix Celent Model Insurer 2021 ait été décerné à la solution CNA, cliente d'Appian. La solution CNA a été reconnue dans la catégorie « Legacy and Ecosystem Transformation » pour son travail sur CNA ComPass™, une solution complète qui aide à simplifier la mise en œuvre des programmes d'assurance internationaux.

S'appuyant sur la plate-forme d'automatisation low-code, la solution ComPass™ de CNA améliore la collaboration et la visibilité dans l'ensemble du réseau mondial de CNA. Elle contribue à gérer efficacement les processus de bout en bout, à diminuer le nombre d'heures-personnes en équivalent temps plein (ETP) et à réduire le temps requis pour la création de demandes de polices.

« La solution CNA ComPass™ offre une plus grande transparence et une plus grande facilité d'utilisation grâce à des données en temps réel et à un effort manuel réduit, peu importe l'emplacement géographique, a expliqué Kathleen Ellis, première vice-présidente de CNA International. Nous sommes fiers de cette avancée technologique et de cette reconnaissance, car CNA s'efforce de stimuler l'innovation dans tout le secteur de l'assurance. »

Michael Heffner, vice-président, Solutions and Industry Go To Market chez Appian, a déclaré : « CNA ComPass™ est un excellent exemple de la façon dont l'automatisation low-code permet de changer la donne pour le secteur de l'assurance. Nous félicitons CNA pour ses réalisations et nous espérons que CNA connaîtra encore plus de succès avec la plateforme Appian à l'avenir. »

Le prix Celent Model Insurer est décerné pour les meilleures pratiques d'utilisation de la technologie dans différents domaines essentiels à la réussite dans le secteur de l'assurance. Ce prix représente la principale récompense qu'une compagnie d'assurance peut recevoir de Celent. Il s'agit d'un programme annuel qui célèbre son 15e anniversaire en 2021. Pour en savoir plus sur la solution primée de CNA, consultez l'étude de cas CNA de Celent ici.

À propos d'Appian

Appian aide les organisations à créer rapidement des applications et workflows, grâce à une plateforme d'automatisation low-code. En combinant les personnes, la technologie et les données en un seul flux de travail, Appian peut aider les entreprises à maximiser les ressources et à améliorer les résultats commerciaux. Un grand nombre des plus importantes organisations du monde utilisent les applications Appian pour améliorer l'expérience client, atteindre l'excellence opérationnelle et simplifier la gestion du risque global et la conformité. Pour plus d'informations, consultez le site www.appian.fr

