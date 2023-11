Appian permet d'améliorer les décisions et résultats des organisations avec AI Plus Data Fabric Analytics

La dernière version de la plateforme Appian optimise l'automatisation de bout en bout et les décisions basées sur les données, grâce à l'analytique en libre-service (SSA) et à l'IA privée générative

PARIS, 15 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq : APPN) a annoncé aujourd'hui la disponibilité immédiate de la dernière version de la plateforme Appian pour l'automatisation des processus d'IA. Cette nouvelle version permet aux chefs d'entreprise et aux responsables informatiques de rationaliser les processus, d'améliorer l'expérience utilisateur et d'obtenir de meilleurs résultats commerciaux grâce à une prise de décision basée sur les données. La mise à jour de la plateforme intègre une version préliminaire des fonctionnalités d'analyse en libre-service (SSA) d'Appian, qui permettent à tout utilisateur d'obtenir sans effort des informations à partir de la Data Fabric d'Appian.

Appian announces the immediate availability of the latest version of the Appian Platform for AI process automation.

La Data Fabric d'Appian fusionne les données provenant de plusieurs sources dans un modèle de données sécurisé et unifié sans déplacer les données. Les clients d'Appian peuvent désormais explorer et analyser leurs données via SSA, en tirant parti de la puissance d'Appian AI Copilot . Les utilisateurs finaux peuvent exploiter les données dans une interface de création simple, avec des fonctionnalités d'agrégation, de filtrage, de tri et de formatage. Une fois qu'un rapport est configuré, les utilisateurs peuvent exploiter AI Copilot pour obtenir des informations plus approfondies générées par l'IA à partir des données. AI Copilot utilise la puissance de l'IA générative pour aider les utilisateurs à obtenir de nouvelles informations à partir de leurs rapports, suggérant même les prochaines étapes pour répondre aux besoins de l'entreprise en fonction des données des rapports.

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités de la dernière version de la plateforme Appian, citons :

L'extraction de documents de haute précision faisant passer l'extraction de données à un nouveau niveau de précision. Les clients d'Appian pourront bientôt extraire des données non structurées de documents avec précision. Ils pourront entraîner des modèles d'extraction d'entités personnalisés sur les données de leur entreprise à l'aide de l' IA privée , offrant une précision d'extraction supérieure pour les entités textuelles.

faisant passer l'extraction de données à un nouveau niveau de précision. Les clients d'Appian pourront bientôt extraire des données non structurées de documents avec précision. Ils pourront entraîner des modèles d'extraction d'entités personnalisés sur les données de leur entreprise à l'aide de l' , offrant une précision d'extraction supérieure pour les entités textuelles. Des traductions plus rapides pour les applications. Cette version introduit un outil prêt à l'emploi pour créer des traductions haute-fidélité compatibles avec toutes les langues prises en charge par Appian. Les utilisateurs peuvent générer, organiser, sécuriser et déployer des chaînes de traduction avec le nouvel outil de conception d'ensembles de traduction, garantissant ainsi la meilleure expérience utilisateur possible dans leur langue préférée.

Cette version introduit un outil prêt à l'emploi pour créer des traductions haute-fidélité compatibles avec toutes les langues prises en charge par Appian. Les utilisateurs peuvent générer, organiser, sécuriser et déployer des chaînes de traduction avec le nouvel outil de conception d'ensembles de traduction, garantissant ainsi la meilleure expérience utilisateur possible dans leur langue préférée. Des contrôles d'interface utilisateur étendus. Les clients Appian disposent désormais d'un ensemble plus vaste d'outils pour configurer des navigations d'interface utilisateur complexes, des contrôles de style supplémentaires et des expériences hors ligne améliorées pour les utilisateurs mobiles.

Lorsque Leroy Merlin, le troisième plus grand distributeur de bricolage au monde, a dû gérer une augmentation soudaine du commerce en ligne, des commandes en magasin ainsi que des demandes de remboursement et de retour, il s'est tourné vers Appian. Leroy Merlin a accéléré son processus de remboursement et de retour grâce à la plateforme Appian en s'appuyant sur l'automatisation intelligente et le traitement intelligent des documents (IDP) alimentés par l'IA. Grâce à l'IA et aux capacités d'automatisation d'Appian, Leroy Merlin a pu faire réduire le processus de remboursement et de retour qui est passé de 15 jours à 1,5 à 2 jours.

« Tout ce que vous aimeriez accomplir, vous pouvez le faire dix fois plus vite avec Appian », a déclaré Dmitriy Anderson, DSI et responsable de la stratégie e-commerce et marketplace chez Leroy Merlin.

Amadori, leader du secteur agroalimentaire italien, utilise Appian pour simplifier et moderniser le travail dans sa chaîne d'approvisionnement. Grâce aux capacités d'automatisation et de Data Fabric d'Appian pour la gestion de flotte, Amadori a réduit les délais de 466 % entre la maintenance et la génération des commandes. Ce qui prenait autrefois deux semaines prend aujourd'hui environ trois jours.

« Nous avons choisi Appian comme plateforme stratégique pour la transformation numérique basée sur le cloud, car elle nous permet d'être agiles dans la façon dont l'entreprise et l'informatique réagissent à l'évolution de l'environnement », a déclaré Sandro Salvigni, responsable de l'informatique et de la transformation numérique chez Amadori.

«Tous les fournisseurs vous promettent de ne pas entraîner leurs modèles d'IA sur vos données, mais Appian Private AI vous protège également contre les fuites de données au sein même de votre entreprise qui peuvent se produire lorsque vous utilisez GenAI avec des documents et des bases de données internes », a déclaré Michael Beckley, fondateur et directeur technique d'Appian. « Tel quel, GenAI ne comprend pas ou ne respecte pas les règles de sécurité et les rôles de l'entreprise, mais avec la nouvelle Data Fabric Analytics d'Appian, la sécurité des données est désormais intégrée. Tout le monde peut enfin utiliser GenAI en toute confiance pour créer ses propres rapports et analyses, sans risque de fuite des données sensibles des employés et des équipes qui partagent les mêmes modèles d'IA.»

La dernière version d'Appian est disponible dès maintenant. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.appian.fr/platform .

À propos d'Appian

Appian est un éditeur de logiciels spécialisé dans l'automatisation des processus métiers. La Appian AI Process Platform comprend tout ce dont vous avez besoin pour concevoir, automatiser et optimiser les processus, même les plus complexes, de la première à la dernière étape. Les organisations les plus innovantes au monde font confiance à Appian pour améliorer leur workflows, unifier les données et optimiser les opérations, ce qui favorise la croissance et améliore les expériences client. Pour plus d'informations, visitez appian.fr . [Nasdaq: APPN]

Suivez Appian France : Twitter , LinkedIn .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2276654/Appian_Platform_for_AI_process_automation.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488235/Appian_Caption_2700px_Logo.jpg