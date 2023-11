Con Appian decisioni e risultati migliori grazie ad AI Plus Data Fabric Analytics

L'ultima versione della piattaforma Appian migliora l'automazione end-to-end e le decisioni basate sui dati offerte dall'analisi self-service (SSA) e dall'IA privata generativa

MILANO, 15 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN) annuncia la disponibilità immediata dell'ultima versione della piattaforma Appian per l'automazione dei processi . La nuova versione consente ai leader aziendali e IT di semplificare i processi, migliorare l'esperienza degli utenti e ottenere risultati aziendali migliori attraverso un processo decisionale basato sui dati. L'aggiornamento della piattaforma prevede una versione in anteprima delle funzionalità di analisi self-service (SSA) di Appian, che consentono a qualsiasi utente di ottenere facilmente informazioni dettagliate dal Data Fabric di Appian.

Il Data Fabric di Appian unisce dati provenienti da più fonti in un modello sicuro e unificato, senza spostamenti. I clienti Appian possono ora esplorare e analizzare i propri dati tramite SSA, sfruttando la capacità di Appian AI Copilot. Gli utenti possono sfruttare i dati in una semplice interfaccia di costruzione con funzioni di aggregazione, filtraggio, ordinamento e formattazione. Una volta impostato un report, gli utenti possono sfruttare AI Copilot per ottenere informazioni più approfondite generate dall'IA a partire dai dati. AI Copilot sfrutta la potenza dell'intelligenza artificiale generativa per aiutare gli utenti a trarre nuovi spunti dai propri report, suggerendo addirittura i passaggi successivi per soddisfare le esigenze aziendali in base ai dati dei report.

L'ultima versione della piattaforma Appian include ulteriori nuove funzionalità:

Estrazione intelligente di documenti. Porta l'estrazione dei dati ad un nuovo livello di precisione. I clienti Appian presto potranno estrarre con precisione i dati non strutturati dai documenti. E' possibile addestrare modelli di estrazione personalizzati sui dati dell' azienda utilizzando Private AI , per ottenere una maggior precisione nell'estrazione delle entità testuali.

Traduzioni linguistiche più veloci per le app. Questa versione introduce un modo immediato per creare traduzioni ad alta fedeltà, compatibili con tutte le lingue supportate da Appian. Gli utenti possono generare, organizzare, proteggere e distribuire stringhe di traduzione con il nuovo set di traduzione, garantendo agli utenti la migliore esperienza possibile nella lingua preferita.

Controlli estesi dell'interfaccia utente. Gli utenti Appian ora dispongono di un maggior numero di strumenti per la configurazione di navigazioni complesse dell'interfaccia utente, di controlli di stile aggiuntivi e di esperienze offline migliorate per gli utenti mobili.

Quando Leroy Merlin, il terzo rivenditore al mondo di articoli per la casa, ha dovuto gestire un improvviso aumento dell'e-commerce, degli ordini in negozio e delle richieste di rimborso e reso, si è rivolto ad Appian. Leroy Merlin ha accelerato il processo di rimborso e reso con la piattaforma Appian attraverso l'automazione e l'elaborazione intelligente dei documenti (IDP) alimentati dall'intelligenza artificiale. Grazie all'intelligenza artificiale e alle capacità di automazione di Appian, Leroy Merlin è riuscita a ridurre il processo di rimborso e restituzione da 15 giorni a 1,5-2 giorni.

"Con Appian puoi realizzare qualunque cosa dieci volte più velocemente", ha affermato Dmitriy Anderson, CIO & Head of E-commerce and Marketplace Strategy, Leroy Merlin.

Amadori, azienda leader nel settore agroalimentare italiano, si avvale di Appian per semplificare e modernizzare il lavoro della propria filiera. Utilizzando le funzionalità di automazione e data fabric di Appian per la gestione della flotta, Amadori ha ridotto del 466% il tempo che intercorre tra la manutenzione e la generazione degli ordini. Ciò che prima richiedeva due settimane, ora richiede circa tre giorni.

"Abbiamo scelto Appian come piattaforma strategica per la trasformazione digitale basata sul cloud perché ci consente di essere agili nel modo in cui il business e l'IT rispondono all'ambiente in evoluzione", ha affermato Sandro Salvigni, IT & Digital Transformation Manager di Amadori.

"Ogni vendor promette di non addestrare i propri modelli di IA sui vostri dati, ma Appian Private AI vi protegge anche dalle fughe di dati all'interno dell'azienda che possono verificarsi quando si utilizza GenAI con documenti e database interni", ha affermato Michael Beckley, CTO & Founder di Appian. "Di per sé, GenAI non comprende né rispetta le regole e i ruoli di sicurezza aziendale, ma con il nuovo Data Fabric Analytics di Appian la sicurezza dei dati è integrata. Ora tutti possono utilizzare in sicurezza GenAI per creare i propri report e analisi, sapendo che GenAI non farà trapelare dati sensibili tra dipendenti e team che condividono gli stessi modelli di intelligenza artificiale".

L'ultima versione di Appian è disponibile ora. Per saperne di più: www.appian.it/platform.

A proposito di Appian

Appian è una software company che automatizza i processi aziendali. Grazie alla Appian AI Process Platform è possibile progettare, automatizzare e ottimizzare anche i processi più complessi, in modalità end-to-end. Le organizzazioni più innovative del mondo si affidano ad Appian per migliorare i propri flussi di lavoro, unificare i dati e ottimizzare le operazioni, ottenendo migliori tassi di crescita e offrendo esperienze superiori ai propri clienti. Per ulteriori informazioni visita il sito appian.it. [Nasdaq: APPN]

