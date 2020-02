APR cita a consolidação da mídia, criação e produção como a principal tendência da produção da criação de conteúdo em 2020

O relatório das tendências anuais da criação de conteúdo da Advertising Production Resources (APR) apresenta a convergência da mídia, criação e produção, o controle do cliente sobre o conteúdo, e a distribuição e as parcerias como as tendências de produção significativas no próximo ano

DENVER, 13 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Advertising Production Resources (APR), especialistas em otimização de produção, anunciou as dez principais tendências anuais da criação de conteúdo em 2020, apresentando o que os profissionais de publicidade podem esperar ver durante o ano.

As principais tendências deste ano incluem a união da mídia, criação e produção, a necessidade de parcerias em um ecossistema de conteúdo fragmentado, clientes em busca de transparência e controle sobre todos os aspectos da produção, e mais rigor em torno do gerenciamento de talentos e direitos. Também em ascensão estão o conteúdo in-game para vídeo games, a produção virtual em tempo real, a abordagem do impacto ambiental da produção, e o aumento da diversidade e da inclusão. O tema fundamental envolvendo estas tendências é a necessidade de integrar, dissociar e operacionalizar o cenário em permanente evolução onde as agências de criação não são mais os guardiões dos marqueteiros.

"Não existe volta para os dias de produção com a mentalidade silo", disse Jillian Gibbs, fundadora e CEO da APR. "O valor está na integração e os vencedores serão aqueles que definem um ecossistema totalmente conectado de recursos in-house e externos para proporcionar o equilíbrio correto e maximizar resultados."

Sobre a APR

A Advertising Production Resources (APR), com sede em Denver, Colorado e escritórios na cidade de Nova York, Londres, Cingapura e Detroit, é uma empresa global de consultoria de otimização de produção da criação que auxilia marqueteiros a modernizar e maximizar seu ecossistema de produção de criação. A APR conta com mais de 200 especialistas em 30 países que atuam em parceria com marcas, agências e fornecedores globais em todas as plataformas de conteúdo, incluindo comerciais de televisão, vídeos online, conteúdo social, websites, banners publicitários, aplicativos, conteúdo móvel, impressão e fotografia, propaganda experimental e eventos. Para mais informações acesse http://www.aprco.com/.

