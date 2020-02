APR cite la consolidation des médias, de la créativité et de la production comme étant la principale tendance de 2020 en ce qui concerne la création de contenu

Le rapport annuel sur les tendances de création de contenu d'Advertising Production Resources (APR) présente la convergence de la personnalisation de masse (en anglais, MC&P), le contrôle des clients sur le contenu et la distribution et l'établissement de partenariats comme des tendances de production importantes pour l'année à venir

DENVER, 14 février 2020 /PRNewswire/ -- La société d'experts en optimisation de la production, Advertising Production Resources (APR), a annoncé les dix principales tendances annuelles de création de contenu pour 2020, fournissant ainsi aux professionnels de la publicité un aperçu de ce à quoi ils peuvent s'attendre tout au long de l'année.

Les principales tendances de cette année incluent la fusion des médias, la créativité et la production, la nécessité de partenariats dans un écosystème de production de contenu fragmenté, la recherche de transparence et de contrôle de tous les aspects de la production de la part des clients, et plus de rigueur en ce qui concerne la gestion des talents et des droits. La tendance pour les contenus en jeu pour les jeux vidéo, la production virtuelle en temps réel, la gestion de l'impact environnemental de la production ainsi que la diversité et l'inclusion accrues est également en hausse. Le thème principal entourant ces tendances est la nécessité d'intégrer, de dissocier et d'opérationnaliser le paysage en constante évolution où les agences de création ne sont plus les gardiens des professionnels du marketing.

« Il n'y aura pas de retour à l'époque de la production en silos », a déclaré la fondatrice et PDG d'APR, Jillian Gibbs. « La valeur réside dans la fusion, et les bénéficiaires seront ceux qui définiront un écosystème entièrement connecté de ressources internes et externes pour fournir le bon équilibre et maximiser les résultats », ajoute-t-elle.

À propos d'APR

Advertising Production Resources (APR), une société mondiale dont le siège est situé à Denver, dans l'État du Colorado, et qui possède des bureaux à New York, Londres, Singapour et Détroit, est un cabinet de conseil en optimisation de la production créative qui aide les professionnels du marketing à moderniser et à maximiser leur écosystème de production créative. APR compte 200 experts dans 30 pays qui travaillent en partenariat avec des marques, des agences et des fournisseurs mondiaux sur toutes les plateformes de contenu, notamment des publicités télévisées, des vidéos en ligne, du contenu social, des sites Web, des bannières publicitaires, des applications, du contenu pour les dispositifs mobiles, l'impression et la photographie, des expériences personnelles et des événements. Pour plus d'informations, rendez-vous surhttp://www.aprco.com/

