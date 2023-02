ARABIA SAUDYJSKA BĘDZIE GOSPODARZEM TURNIEJU PIŁKARSKIEGO AFC ASIAN CUP™ 2027

RIJAD, Arabia Saudyjska, 2 lutego 2023 r. /PRNewswire/ -- Po raz pierwszy w swojej bogatej historii Arabia Saudyjska otrzymała prawa do organizacji prestiżowego międzynarodowego turnieju piłki nożnej mężczyzn w Azji - AFC Asian Cup™ 2027, podczas 33. Kongresu AFC, który odbył się w dniu 1 lutego (środa) w Manamie w Bahrajnie.

Arabia Saudyjska notowała w tej dyscyplinie ogromne sukcesy, trzykrotnie zdobywając tytuł mistrza (w latach 1984, 1988 i 1996).

“From left to right, AFC President Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa; Minister of Sport HRH Prince Abdul Aziz bin Turki Al-Faisal, and SAFF President Yasser Al-Misehal”

Po zapadnięciu decyzji książę Abdul Aziz bin Turki Al-Faisal, pełniący funkcję Ministra Sportu i przewodniczącego Saudyjskiego Komitetu Olimpijskiego i Paraolimpijskiego, powiedział: „Jesteśmy zaszczyceni, że będziemy gościć turniej AFC Asian Cup™ w 2027 roku. Podejmujemy działania nie tylko na rzecz organizacji wspaniałego turnieju, który zapadnie w pamięć wszystkim kibicom, ale także na rzecz rozwoju i wzrostu popularności tej dyscypliny w całej Azji, poprzez zapewnienie nowych platform wymiany i stworzenie nowych możliwości. Organizacja dużych wydarzeń sportowych, a w szczególności wydarzeń piłkarskich, wpisuje się w wizję transformacji kraju do roku 2030, której celem jest zwiększenie naszego uczestnictwa. Nie wątpię, że ten prestiżowy turniej zainspiruje młodych chłopców i dziewczęta w całym kraju do uprawiania sportu i snucia marzeń o grze w reprezentacji swojego kraju.

Pragnę podziękować wszystkim osobom, które w ciągu ostatnich lat były zaangażowane w prace nad stworzeniem oferty i które pomogły urzeczywistnić ten historyczny moment. Kibice piłkarscy z Arabii Saudyjskiej od początku mocno wspierali naszą kandydaturę i jestem przekonany, że dzięki ich pasji do piłki nożnej i wyjątkowej gościnności pomogą uczynić turniej AFC Asian Cup™ 2027 wyjątkowym".

Yasser Al Misehal, prezydent Saudyjskiej Federacji Piłkarskiej (SAFF), wyraził również wdzięczność królowi Salmanowi bin Abdulaziz Al Saud i księciu koronnemu Mohammedowi Bin Salman za ich bezwarunkowe poparcie dla oferty. Al Misehal powiedział: „Jesteśmy krajem, którego mieszkańców łączy miłość do piłki nożnej, a AFC Asian Cup™ to turniej, który ma dla nas ogromne znaczenie. Jest to impreza, podczas której saudyjski futbol przeżywał swoje najlepsze chwile. Pragniemy podziękować wszystkim stowarzyszeniom członkowskim AFC za zaufanie i mamy nadzieję, iż uda nam się stworzyć niezapomniane widowisko, które potwierdzi, że ich wybór był słuszny. Z radością powitamy kibiców z całego kontynentu, którzy będą mogli doświadczyć naszej pasji do gry i poznać różnorodne kultury i miasta, które nasz piękny kraj ma do zaoferowania".

Odnosząc się do tego historycznego wydarzenia, była gwiazda reprezentacji Arabii Saudyjskiej i dwukrotny mistrz AFC Asian Cup™, Mohamed Abduljawad, powiedział: „Możliwość zorganizowania turnieju AFC Asian Cup™ w Arabii Saudyjskiej to spełnienie marzeń. Nasi kibice stworzą wyjątkową atmosferę, tak jak robili to przez lata. Jestem przekonany, że goście z całej Azji spotkają się z ciepłym przyjęciem i doświadczą saudyjskiej gościnności. Już teraz wszyscy odczuwamy ogromne emocje i rozpoczynamy przygotowania do niezapomnianego turnieju".

W turnieju wystąpią największe talenty z całej Azji. Kwalifikacje rozpoczną się w październiku 2023 roku.

Jako gospodarz, Arabia Saudyjska zobowiązała się skupić na:

Opracowaniu programów współpracy ze wszystkimi związkami członkowskimi AFC, aby zapewnić równe pole gry i nowe możliwości dostępne dla wszystkich.

Wspieraniu rozwoju młodzieżowej piłki nożnej i wprowadzeniu do gry kolejnych pokoleń utalentowanych piłkarzy.

Uczestnicy 33. Kongresu AFC obejrzeli prezentację przygotowaną w związku z kandydaturą Arabii Saudyjskiej na organizatora turnieju w 2027 roku. Prezentację poprowadził książę Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, który powitał delegatów z całej Azji i wyraził pełną gotowość Królestwa do organizacji AFC Asian Cup™.

W prezentacji wzięli również udział: sekretarz generalny SAFF Ibrahim Alkassim oraz były zawodnik saudyjskiej drużyny narodowej Mohammed Abduljawad. Obaj przedstawili jasną wizję organizacji turnieju, który przyczyni się do rozwoju i wzrostu popularności piłki nożnej w Azji.

Zdjęcie: https://mma.prnewswire.com/media/1994077/Saudi_Arabian_Football_Federation.jpg

SOURCE Saudi Arabian Football Federation