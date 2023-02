L'ARABIE SAOUDITE OBTIENT LES DROITS D'ACCUEIL DE LA COUPE D'ASIE DES NATIONS 2027

RIYAD, Arabie saoudite, 2 février 2023 /PRNewswire/ -- Pour la toute première fois de sa riche histoire, l'Arabie saoudite s'est vu attribuer les droits d'organisation du plus prestigieux tournoi masculin d'Asie, la Coupe d'Asie des nations 2027, par le 33e Congrès de la Confédération asiatique de football (AFC) qui s'est tenu aujourd'hui, mercredi 1er février, à Manama, au Bahreïn.

L'Arabie saoudite a connu un immense succès au fil des ans, sacrée championne à trois reprises (1984, 1988, 1996).

“From left to right, AFC President Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa; Minister of Sport HRH Prince Abdul Aziz bin Turki Al-Faisal, and SAFF President Yasser Al-Misehal”

Suite à cette décision, SAR le Prince Abdul Aziz bin Turki Al-Faisal, ministre des Sports et président du Comité olympique et paralympique saoudien, a déclaré: "Nous sommes très honorés d'accueillir la Coupe d'Asie des nations 2027. Nous nous engageons non seulement à accueillir un grand tournoi qui sera mémorable pour tous les supporters, mais aussi à développer et à faire progresser le football à travers l'Asie en proposant de nouvelles plateformes d'échanges et l'accès à de nouvelles opportunités. L'accueil de grands événements sportifs, et du football en particulier, fait partie intégrante de la vision 2030 de notre pays, qui vise à accroître sa participation. Je suis convaincu que ce tournoi incitera les jeunes garçons et filles du pays à faire du sport et à rêver de représenter un jour leur pays.

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à cette candidature ces dernières années et qui ont contribué à donner vie à ce moment historique. Les supporters de football d'Arabie saoudite ont été de fervents défenseurs de notre candidature depuis le début, et je suis convaincu qu'avec leur passion pour le football et leur hospitalité unique, ils contribueront à faire de la Coupe d'Asie des nations 2027 un événement exceptionnel".

Yasser Al Misehal, président de la Fédération saoudienne de football (SAFF), a également exprimé sa gratitude au roi Salman bin Abdulaziz Al Saud et à SAR le prince héritier Mohammed Bin Salman pour leur soutien inconditionnel à la candidature. Yasser Al Misehal a indiqué: "Nous sommes un pays lié par l'amour du football, et la Coupe d'Asie des nations est un championnat qui revêt une immense signification pour nous. C'est le tournoi dans lequel le football saoudien a connu ses plus beaux moments. Nous tenons à remercier toutes les associations membres de l'AFC pour leur confiance et espérons justifier leur choix en organisant l'édition la plus mémorable de cette compétition phare. Nous sommes impatients d'accueillir les supporters de tout le continent pour leur faire découvrir notre passion pour ce beau sport, en plus des diverses cultures et villes que notre beau pays a à offrir".

À propos de ce moment historique, Mohamed Abduljawad, ancienne star de l'équipe nationale d'Arabie saoudite et double champion de la Coupe d'Asie des nations, a commenté : « C'est un rêve devenu réalité que d'accueillir la Coupe d'Asie des nations en Arabie saoudite. Nos supporters vont créer une atmosphère exceptionnelle comme ils l'ont toujours fait au fil des ans. Je suis convaincu que les visiteurs de toute l'Asie découvriront l'accueil chaleureux de l'hospitalité saoudienne. Les émotions sont déjà au rendez-vous et nous nous préparons tous à vivre un tournoi mémorable. »

Le tournoi réunira les plus grands talents de toute l'Asie. La phase de qualification débutera en octobre 2023.

En tant qu'hôte, l'Arabie saoudite s'est engagée à se concentrer sur les points suivants:

établir des programmes pour collaborer avec toutes les associations membres de l'AFC afin de créer un terrain de jeu égal avec de nouvelles opportunités pour tous ;

soutenir la promotion du football chez les jeunes, afin d'attirer la prochaine génération de talents dans ce sport.

Le 33e Congrès de l'AFC a reçu une présentation sur la candidature de l'Arabie Saoudite pour accueillir le tournoi en 2027. SAR le Prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal a dirigé la présentation en souhaitant la bienvenue aux délégués de toute l'Asie et en soulignant que le Royaume était tout à fait prêt à accueillir la Coupe d'Asie des nations avec distinction.

La présentation a également accueilli M. Ibrahim AlKassim, secrétaire général de la SAFF, et l'ancien joueur de l'équipe nationale saoudienne Mohamed Abduljawad. Tous deux ont fourni une vision claire de l'héritage que le tournoi apporterait en contribuant à la croissance et au progrès du football en Asie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1994077/Saudi_Arabian_Football_Federation.jpg

SOURCE Saudi Arabian Football Federation