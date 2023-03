Aramco ampliará su presencia en China con la adquisición del 10% de Rongsheng Petrochemical

La operación supone la colocación de 480.000 barriles diarios de crudo en el mayor complejo integrado de refino y productos químicos de China

DHAHRAN, Arabia Saudí, 27 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Aramco, una de las principales empresas químicas y energéticas integradas del mundo, ha firmado acuerdos definitivos para adquirir una participación del 10% en Rongsheng Petrochemical Co. Ltd. ("Rongsheng"), que cotiza en Shenzhen, por 24.600 millones de RMB (3.600 millones de dólares al cambio actual), en un acuerdo que ampliaría significativamente su presencia en China.

Amin H. Nasser, Aramco President & CEO (center), attends the signing ceremony for Aramco’s acquisition of a 10% interest in Rongsheng Petrochemical Co. Ltd. Mohammed Y. Al Qahtani, Aramco Executive Vice President of Downstream (sitting right), and Li Shuirong, Rongsheng Chairman (sitting left), signed the documents in the presence of Anwar Al Hejazi, Aramco Asia President (standing left) and Xiang Jiongjiong, Rongsheng CEO (standing right)

Mediante el acuerdo estratégico, Aramco suministrará 480.000 barriles diarios (bpd) de crudo árabe a la filial de Rongsheng, Zhejiang Petroleum and Chemical Co. Ltd (ZPC), en virtud de un acuerdo de venta a largo plazo. Aramco Overseas Company ("AOC"), filial al 100% de Aramco, adquirirá la participación en Rongsheng.

Entre otros activos, Rongsheng posee una participación del 51% en ZPC, que a su vez posee y explota el mayor complejo integrado de refino y productos químicos de China, con una capacidad para procesar 800.000 bpd de crudo y producir 4,2 millones de toneladas métricas de etileno al año.

Mohammed Y. Al Qahtani, vicepresidente ejecutivo de Aramco de Downstream, dijo: "Este anuncio demuestra el compromiso a largo plazo de Aramco con China y su confianza en los fundamentos del sector petroquímico chino. Se trata de una adquisición importante para Aramco en un mercado clave, que respalda nuestras ambiciones de crecimiento e impulsa nuestra estrategia de conversión de líquidos en productos químicos. También promete garantizar un suministro fiable de crudo esencial a una de las refinerías más importantes de China."

Li Shuirong, presidente de Rongsheng, dijo: "Esta cooperación estratégica llevará nuestra amistad a largo plazo y nuestra confianza mutua a un nuevo nivel, y allanará el camino hacia un futuro brillante para el desarrollo de alta calidad de la industria petroquímica mundial. Creo que la participación de Aramco ayudará enormemente a Rongsheng a aplicar su estrategia de crecimiento petroquímico".

La inversión anclaría una importante asociación entre Aramco, Rongsheng y ZPC, que opera uno de los activos de conversión química más avanzados del mundo.

La transacción implica una venta secundaria fuera de mercado de acciones de Rongsheng por parte del accionista mayoritario Zhejiang Rongsheng Holding Group, con potencial para una futura colaboración entre las partes en comercio, refino, producción de productos químicos y licencias tecnológicas. Se espera que la transacción se cierre a finales de 2023, y está sujeta a las aprobaciones regulatorias.

Se produce tras el anuncio el 26 de marzo de que la empresa conjunta de Aramco, Huajin Aramco Petrochemical Company (HAPCO), tenía previsto iniciar la construcción de una importante refinería integrada y un complejo petroquímico en el noreste de China en el segundo trimestre de 2023. Aramco, que tiene una participación del 30% en HAPCO, suministrará hasta 210.000 bpd de crudo de alimentación al complejo.

Combinada, la asociación con Rongsheng y la empresa conjunta HAPCO supondría para Aramco el suministro de un total de 690.000 bpd de crudo a los activos de alta conversión química.

