ARCHÄOLOGEN ENTDECKEN IN NORDWEST-ARABIEN EINE VERSCHÜTTETE STADT AUS DER BRONZEZEIT - DIE ERSTE ENTDECKUNG DIESER ART IN DER REGION

ALULA, Saudi-Arabien, 2. November 2024 /PRNewswire/ -- Neue archäologische Forschungen haben eine außergewöhnliche Stadt aus der Bronzezeit in der Oase Khaybar im Nordwesten Arabiens aufgedeckt, die einen bedeutenden Übergang vom mobilen, nomadischen Leben zum sesshaften, städtischen Leben in der zweiten Hälfte des dritten Jahrtausends vor Christus bestätigt.

Fig. 14: A 3D virtual reconstruction of the Bronze Age town of al-Natah, based on newly published archaeological evidence. Khaybar LDAP (CNRS-AFALULA-RCU) Fig. 7: The residential area of the al-Natah site, looking west. Khaybar LDAP (CNRS-AFALULA-RCU)

Daraus lässt sich schließen, dass Oasen wie Khaybar sorgfältig kontrollierte und geschätzte Landschaften waren, die mit dem Aufkommen des Ackerbaus dauerhafte Bevölkerungen als Zentren für den Austausch und die Interaktion mit mobilen Gemeinschaften unterstützten. Dieser aufkommende Urbanismus hatte tiefgreifende Auswirkungen auf die sozioökonomische Organisation der Region.

Die neu entdeckte Stadt, die als al-Natah bekannt ist, liefert Beweise für differenzierte Funktionsbereiche - Wohn- und Bestattungsbereiche - innerhalb von Befestigungsanlagen. Al-Natah wurde um 2400-2000 v. Chr. erbaut und bestand bis 1500-1300 v. Chr. Auf einer Fläche von 2,6 Hektar lebten dort etwa 500 Menschen, die von einem steinernen Wall geschützt wurden, der die Oase Khaybar umgab.

Die Menschen in al-Natah lebten in Behausungen, deren Erdgeschoss möglicherweise als Lagerraum genutzt wurde, während sich darüber Wohnräume befanden. Sie gingen durch enge Gassen und begruben ihre Toten in stufenförmigen Turmgräbern. Sie bereiteten ihre Nahrung mit Mörser und Stößel zu, stellten Töpferwaren her und handelten damit, und sie reisten viel. Sie verarbeiteten Metalle, bauten Getreide an und züchteten Tiere.

Seine Hoheit Prinz Badr bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan Al Saud, Gouverneur der Königlichen Kommission für AlUla und Kulturminister von Saudi-Arabien, erklärte: "Diese wichtige archäologische Entdeckung unterstreicht die weltweite Bedeutung des Königreichs im Bereich der Archäologie und bestätigt die Tiefe der Zivilisation, die das Land birgt. Diese Entdeckung unterstreicht die Bemühungen des Königreichs um den Schutz des kulturellen und historischen Erbes und verdeutlicht, wie wichtig der Austausch von Wissen und Know-how mit der Welt ist, um das Bewusstsein für unser gemeinsames menschliches Erbe zu stärken.

Seine Hoheit fügte hinzu: "Diese Entdeckung bestätigt das Engagement des Königreichs für die Bewahrung des Welterbes und die Förderung des kulturellen Erbes im Einklang mit den Bestimmungen der saudischen Vision 2030. Es zeigt auch, wie wichtig es ist, internationale Partnerschaften zu stärken, um dieses reiche Erbe künftigen Generationen und der Welt zu präsentieren.

Die Entdeckung wurde von Dr. Guillaume Charloux vom Khaybar Longue Durée Archaeological Project und dem französischen Nationalen Zentrum für Wissenschaftliche Forschung (CNRS) geleitet. An dem Projekt beteiligt sind auch Saudis von der Royal Commission for AlUla (RCU), Dr. Munirah Almushawh, eine Ko-Direktorin des Projekts, und Saifi Alshilali, ein Historiker und Mitglied der lokalen Gemeinschaft in Khaybar.

Die Forschung wurde von der RCU und der französischen Agentur für die Entwicklung von AlUla (AFALULA) gefördert. Das Team für Archäologie, Sammlungen und Konservierung der RCU leitet ein ehrgeiziges archäologisches Forschungsprogramm in AlUla.

Die Entdeckung fördert die Entwicklung von AlUla und Saudi-Arabien als globale Zentren für archäologische Forschung und interkulturellen Dialog. Durch die Beauftragung und Förderung aufschlussreicher Forschungsarbeiten über vergangene menschliche Aktivitäten beweist die RCU ihre Führungsrolle in der Archäologie und ihren verantwortungsvollen Umgang mit dem kulturellen Erbe.

Die in der von Fachleuten begutachteten Zeitschrift PLOS One veröffentlichten Forschungsergebnisse stellen das Bild des mobilen Hirten-Nomadentums als vorherrschende wirtschaftliche und soziale Lebensform in Nordwest-Arabien in der frühen und mittleren Bronzezeit in Frage.

Dr. Charloux erklärte: "Unsere Entdeckung stellt das Modell des nordwestlichen Arabiens in der Bronzezeit in Frage. Al-Natah bestätigt, dass die ländliche Urbanität früher entstand als angenommen und ermöglicht es, die Komplexität einer sesshaften Siedlung in einer ummauerten bronzezeitlichen Oase zu berücksichtigen."

In der kommenden Herbstsaison unterstützt die RCU 10 archäologische Projekte, an denen mehr als 100 Archäologen und zugehörige Spezialisten im Bezirk AlUla und in Khaybar beteiligt sind.

Der Artikel ist hier zu finden: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0309963

Eine Bildergalerie und Bildunterschriften, einschließlich einer Darstellung, wie al-Natah ausgesehen haben könnte, finden Sie unter https://drive.google.com/drive/folders/1_Jbw6gbmTHGG27DGtdyMcVwxc-M8y_k4

