DES ARCHÉOLOGUES DÉCOUVRENT UNE VILLE DE L'ÂGE DU BRONZE ENFOUIE DANS LE NORD-OUEST DE L'ARABIE, PREMIÈRE DÉCOUVERTE DE CE TYPE DANS LA RÉGION

ALULA, Arabie Saoudite, 2 novembre 2024 /PRNewswire/ -- De nouvelles recherches archéologiques ont révélé une ville exceptionnelle de l'âge du bronze dans l'oasis Khaybar, dans le nord-ouest de l'Arabie, confirmant une transition majeure de la vie nomade mobile à la vie urbaine sédentaire dans la seconde moitié du troisième millénaire avant notre ère.

Fig. 14: A 3D virtual reconstruction of the Bronze Age town of al-Natah, based on newly published archaeological evidence. Khaybar LDAP (CNRS-AFALULA-RCU) Fig. 7: The residential area of the al-Natah site, looking west. Khaybar LDAP (CNRS-AFALULA-RCU)

Cette constatation implique que les oasis telles que Khaybar étaient des paysages soigneusement contrôlés et appréciés qui, avec l'avènement de l'agriculture, soutenaient les populations permanentes en tant que centres d'échange et d'interaction avec les communautés mobiles. Cet urbanisme naissant a profondément marqué l'organisation socio-économique de la région.

Connue sous le nom d'al-Natah, la ville nouvellement découverte fournit des preuves de l'existence de zones fonctionnelles différenciées - résidentielles et funéraires - à l'intérieur des fortifications. Al-Natah a été construite vers 2400-2000 avant notre ère et a perduré jusqu'à 1500-1300 avant notre ère. Abritant quelque 500 personnes sur 2,6 hectares, il était protégé par un rempart de pierre qui encerclait l'oasis de Khaybar.

Les habitants d'al-Natah vivaient dans des habitations dont le rez-de-chaussée servait peut-être de lieu de stockage et les espaces de vie étaient situés au-dessus. Ils marchaient dans des rues étroites et enterraient leurs morts dans des tombes à étages. Ils préparaient la nourriture à l'aide d'un mortier et d'un pilon, fabriquaient et échangeaient des poteries et voyageaient beaucoup. Ils travaillaient les métaux, cultivaient les céréales et élevaient des animaux.

Son Altesse le prince Badr bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan Al Saud, gouverneur de la Commission royale pour AlUla et ministre de la culture d'Arabie saoudite, a déclaré : "Cette importante découverte archéologique souligne l'importance mondiale du Royaume dans le domaine de l'archéologie et confirme la profondeur de la civilisation que le pays recèle. Cette découverte renforce les efforts du Royaume en matière de protection du patrimoine culturel et historique et souligne l'importance de l'échange de connaissances et d'expertise avec le monde entier afin de mieux faire connaître notre patrimoine humain commun".

Son Altesse a ajouté, "Cette découverte confirme l'engagement du Royaume à préserver le patrimoine mondial et à promouvoir l'héritage culturel conformément aux dispositions de la Vision saoudienne 2030. Il souligne également l'importance de renforcer les partenariats internationaux afin de présenter ce riche héritage aux générations futures et au monde entier".

La découverte a été dirigée par le Dr Guillaume Charloux, du projet archéologique Khaybar Longue Durée et du Centre national français de la recherche scientifique (CNRS), et comprend des Saoudiens de la Commission royale pour AlUla (RCU), le Dr Munirah Almushawh, codirecteur du projet, et Saifi Alshilali, historien et membre de la communauté locale de Khaybar.

La recherche a été financée par l'UCR et l'Agence française pour le développement d'AlUla (AFALULA). L'équipe Archéologie, collections et conservation de l'URC dirige un ambitieux programme de recherche archéologique à AlUla.

Cette découverte renforce l'émergence d'AlUla et de l'Arabie saoudite en tant que centres mondiaux de recherche archéologique et de dialogue interculturel. En commandant et en défendant des recherches révélatrices sur l'activité humaine passée, l'URC démontre son leadership en matière d'archéologie et sa responsabilité dans la conservation du patrimoine culturel.

Publiée dans la revue à comité de lecture PLOS One, cette recherche remet en question l'image du pastoralisme-nomadisme mobile comme mode de vie économique et social dominant dans le nord-ouest de l'Arabie au début et au milieu de l'âge du bronze.

Le Dr Charloux a déclaré : "Notre découverte remet en question le modèle du nord-ouest de l'Arabie à l'âge du bronze. Al-Natah confirme que l'urbanisme rural est apparu plus tôt qu'on ne le pensait, ce qui permet d'envisager la complexité d'un établissement sédentaire dans une oasis fortifiée de l'âge du bronze".

Au cours de la prochaine saison de travail sur le terrain, l'URC soutient 10 projets archéologiques impliquant plus de 100 archéologues et spécialistes associés dans le comté d'AlUla et à Khaybar.

L'article est disponible ici : https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0309963

Pour une galerie d'images et de légendes, y compris un rendu de ce à quoi al-Natah aurait pu ressembler, visitez le site : https://drive.google.com/drive/folders/1_Jbw6gbmTHGG27DGtdyMcVwxc-M8y_k4

