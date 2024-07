DES ARCHÉOLOGUES PUBLIENT LA PREMIÈRE DESCRIPTION COMPLÈTE DE SITES D'OCCUPATION DE LONGUE DURÉE DANS LE NORD-OUEST DE L'ARABIE AU COURS DE LA PÉRIODE NÉOLITHIQUE

Cette recherche suggère que les habitants de la région au cours des 6ème et 5ème millénaires avant notre ère étaient plus sédentaires qu'on ne le pensait auparavant. Ils disposaient également d'un ensemble diversifié de matériel culturel : ils élevaient du bétail, fabriquaient des bijoux et faisaient du commerce le long d'un horizon culturel qui s'étendait à travers le Levant jusqu'à l'est de la Jordanie et la mer Rouge.

Dans un rapport publié le 2 juillet dans la revue à comité de lecture Levant , la recherche menée par l'archéologue Jane McMahon de l'université de Sydney décrit les dernières conclusions et observations des recherches archéologiques sur les structures connues sous le nom de cercles de pierres dressées, un type d'habitation unique dans lequel une double rangée de dalles de pierre dressées était placée dans un cercle de quatre à huit mètres de diamètre. Les dalles semblent avoir servi de fondations à des poteaux de bois (peut-être d'acacia) coincés entre les deux rangées pour soutenir le toit de l'habitation, une autre dalle au milieu supportant également un poteau de bois central fixé à elle. Bien que les chercheurs soulignent que des études supplémentaires sont nécessaires, les outils et les restes d'animaux trouvés sur le site suggèrent que les toits auraient pu être faits de peaux d'animaux.

Au total, l'équipe a étudié 431 cercles de pierres debout dans le Harrat Uwayrid, un plateau volcanique recouvert de basalte dans le comté d'AlUla. 52 de ces structures ont été étudiées et 11 ont fait l'objet de fouilles.

Jane McMahon a déclaré : « Cette recherche permet de vérifier des hypothèses sur le mode de vie des premiers habitants du nord-ouest de l'Arabie. Ils n'étaient pas seulement des pasteurs nomades menant une existence utilitaire. Ils possédaient une architecture et des maisons distinctives, de grandes quantités d'animaux domestiques, ainsi que des bijoux et des outils d'une diversité inattendue et exceptionnelle. Et d'après le nombre et la taille des cercles de pierres debout, il semble qu'ils aient été beaucoup plus nombreux qu'on ne le pensait ».

Rebecca Foote , Directrice de l'archéologie et de la recherche sur le patrimoine culturel à l'URC , a déclaré : « Le parrainage par l'URC de l'un des plus grands programmes de recherche archéologique au monde nous permet d'approfondir notre compréhension des habitants néolithiques de la région. Nos études antérieures ont montré comment ils chassaient et cueillaient pour leurs rituels, et nous disposons maintenant d'un nouvel éclairage sur le tissu de leur vie quotidienne. Avec 12 études, fouilles et projets spécialisés en cours et neuf achevés, l'URC est impatiente d'en apprendre davantage sur le riche paysage culturel du nord-ouest de l'Arabie, tout en créant un centre mondial de recherche et de conservation archéologiques ».

L'analyse par l'équipe des restes d'animaux trouvés dans les cercles de pierres debout indique une économie de subsistance mixte, dominée par les espèces domestiques, telles que les chèvres et les moutons, mais complétée par des espèces sauvages, telles que les gazelles et les oiseaux. La forte dépendance à l'égard de l'élevage aurait donné aux habitants la souplesse et la résilience nécessaires pour réagir à la variabilité de l'environnement et des ressources, y compris le climat, l'eau et la végétation.

Les pointes de flèches analysées par l'équipe sont d'un type et d'une forme analogues aux types de pointes de flèches trouvées dans le sud et l'est de la Jordanie. Parmi d'autres éléments, il s'agit de la preuve la plus évidente que les populations des deux régions ont interagi, même si la nature de cette interaction n'est pas encore évidente.

Des objets plus petits trouvés sur les sites fournissent également des indices d'une région plus interconnectée à cette époque. Par exemple, l'équipe a trouvé des coquilles de gastéropodes et de bivalves, souvent percées d'un seul trou et éventuellement utilisées comme perles. Le genre des coquillages correspond à ceux de la mer Rouge, à 120 kilomètres à l'ouest, ce qui suggère un lien avec la côte au cours du Néolithique.

D'autres découvertes comprennent des bijoux tels que des bagues ou des bracelets en grès et en calcaire, ainsi que des pendentifs. L'équipe a également mis au jour un crayon de grès ocre-rouge, qui aurait pu être utilisé pour dessiner.

« La nature connectée mais discrète du Néolithique à AlUla devient évidente », écrivent les chercheurs.

Parmi les coauteurs de l'étude figure Yousef AlBalawi, un membre de la communauté d'AlUla qui a fourni des informations ethnographiques. Des étudiants d'universités saoudiennes, dont l'Université du Roi Saoud et l'Université de Hail, ont également apporté leur aide.

À propos de la Commission royale pour l'AlUla

La Commission royale pour AlUla (RCU) a été créée par décret royal en juillet 2017 pour préserver et développer AlUla, une région d'une importance naturelle et culturelle exceptionnelle dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite. Le plan à long terme de l'UCR présente une approche responsable, durable et sensible du développement urbain et économique qui préserve le patrimoine naturel et historique de la région tout en faisant d'AlUla un lieu où il fait bon vivre, travailler et visiter. Il s'agit d'un large éventail d'initiatives dans les domaines de l'archéologie, du tourisme, de la culture, de l'éducation et des arts, qui reflètent la volonté de répondre aux priorités du programme Vision 2030 du Royaume d'Arabie saoudite en matière de diversification économique, d'autonomisation des communautés locales et de préservation du patrimoine.

