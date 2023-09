Arctech fornece 240MW de sistema de rastreamento solar para projeto fotovoltaico solar no Uzbequistão

TASHKENT, Uzbequistão, 13 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Arctech, provedora líder mundial de rastreamento solar, estruturas fixas de solo e BIPV, assinou um contrato de fornecimento de rastreadores solares de 240MW com a China Energy Engineering Corporation Limited (CEEC) para um projeto de usina de geração fotovoltaica solar na região de Tashkent, no Uzbequistão. Esse é o terceiro projeto conquistado recentemente pela Arctech no Uzbequistão, com os anteriores incluindo o projeto fotovoltaico solar de 1GW em Casca Dária e Buxoro, e o projeto fotovoltaico solar de 500MW em Sherabad. Sem dúvida, esse é outro progresso significativo do desenvolvimento próspero da Arctech no Uzbequistão.

O SkyLine II Solar Tracking System será usado no projeto. Apresentando um tubo de torque pentagonal e um mecanismo síncrono de acionamento de múltiplos pontos, o SkyLine II é um dos poucos rastreadores 1P verdadeiramente rígidos do setor. O projeto não só fortalece o sistema, equipando-o com recursos maiores de dobra e torção, mas também permite a mais alta estabilidade em todas as inclinações de rastreamento. Devido às condições de projeto, a distância entre as estacas dos trackers é ainda maior, o que pode reduzir o número de estacas em mais de 30%, com menos de 180 estacas por MW. Consequentemente, o custo de construção, compra de equipamentos e montagem diminuirá em cerca de 2%.

Por meio de um mecanismo inovador de "multi-drive", tais rastreadores rígidos entram em posição de defesa horizontalmente, o que é vital para diminuir a pressão do vento nos módulos e evitar rachaduras e delaminação, principalmente nos módulos de maiores dimensões, seguindo as tendências de mercado. Os rastreadores rígidos também permitem aumentar o limite de velocidade de vento para entrada em posição de defesa e, assim, ampliar a faixa de velocidade operacional. Esses parâmetros de posição de defesa otimizados também ajudam a prevenir consideravelmente as perdas de energia e aumentar a geração e a receita do projeto.

Atualmente, mais de 85% da eletricidade do Uzbequistão vem de carvão e gás natural, com a maior parte de seu gás natural vindo da Rússia. Para resolver o problema da escassez de energia e reduzir a dependência da energia fóssil, o governo uzbeque incentivou o desenvolvimento de energia renovável nos últimos anos. O país planeja aumentar a capacidade instalada de energia solar em até 5GW até 2030.

Como fornecedora líder mundial de rastreadores solares, a Arctech alcançou outro avanço no Uzbequistão e até mesmo no mercado da Ásia Central desta vez. Através de seus projetos anteriores, a Arctech obteve o reconhecimento dos proprietários da Ásia Central por produtos de alto calibre e tecnologia inovadora, fato que corrobora à Arctech seguir recebendo tantos pedidos de rastreadores solares.

FONTE Arctech

