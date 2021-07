Zdobywczyni nagrody Grammy® i multiplatynowa artystka Ariana Grande rozpoczyna swoją przygodę z segmentem Clean Beauty, wprowadzając na rynek nowy zapach God is a Woman, inspirowany potęgą natury

NOWY JORK, 29 lipca 2021 r. /PRNewswire/ -- Laureatka nagrody Grammy® Ariana Grande zachęca do zapoznania się z oszałamiająco zmysłowymi i intymnymi odczuciami, jakie zapewnia jej nowy zapach God is a Woman. Ten wyczekiwany przez konsumentów produkt, opracowany we współpracy z LUXE Brands, będzie dostępny wyłącznie na Ulta.com już dziś, zaś w sklepach Ulta Beauty w Stanach Zjednoczonych pojawi się 1 sierpnia 2021 roku.

Zainspirowany potęgą natury, God is a Woman składa się w 91% z naturalnie pozyskiwanych, ekologicznych składników, co jest pierwszym tego typu osiągnięciem marki Ariana Grande Fragrance, jest w 100% wegański oraz niepoddawany testom na zwierzętach. W ciągu dwóch tygodni po wprowadzeniu na rynek zapachu God is a Woman, część dochodu z każdego zakupionego produktu zostanie przekazana na rzecz światowych projektów oczyszczania oceanów.

„Jestem niezmiernie podekscytowana, celebrując premierę naszego pierwszego w historii ekologicznego zapachu - komentuje Grande. - Nasze produkty nie były nigdy testowane na zwierzętach, jednak wykonanie kolejnego kroku w kierunku czystego zapachu, z odpowiedzialnie pozyskiwanymi materiałami i wegańskimi składnikami, jest źródłem prawdziwej dumy dla nas wszystkich. Szczerze uwielbiam ten zapach i mam nadzieję, że dzięki niemu każdy, kto go nosi, poczuje się piękny i pełen mocy".

„God is a Woman stanowi wierne odzwierciedlenie potężnego przesłania Ariany do jej fanów. Ten uwodzicielski zapach i marka oznaczają ewolucję całej sieci franczyzowej w kierunku koncepcji Clean Beauty - wyjaśnia Noreen Dodge, dyrektor ds. marketingu LUXE Brands. - Marka nigdy nie stosowała substancji testowanych na zwierzętach i wykorzystywała składniki najwyższej jakości, jednak teraz dążymy do tego, aby nasze opakowania z całej linii były wykonane z jeszcze bardziej ekologicznych materiałów. Czołowi przedstawiciele branży w wielu kategoriach w sposób przemyślany i celowy podejmują takie kroki i z czasem będzie można zobaczyć fascynujące zmiany w całej sieci partnerskiej".

Zapach God is a Woman - stworzony przez Jerome'a Epinette z firmy Robertet, perfumiarza i artystę współpracującego z Byredo i Atelier Cologne - jest nieoczekiwanym połączeniem luksusowych, naturalnych składników otulających całe ciało. „God is a Woman oferuje bezprecedensową dwoistość zapachu - niewiarygodnie prostą strukturę perfum zbudowaną wokół jednych z najbardziej pożądanych i wykwintnych naturalnych materiałów dostępnych dla mnie jako perfumiarza - w szczególności piżma i irysa. Metoda, przy pomocy której stworzyliśmy tę kompozycję reprezentuje to, co moim zdaniem jest przyszłością perfum: prostotę i luksus zakotwiczone w naturze" - mówi Jerome Epinette, wiceprezes i mistrz perfumiarstwa Robertet Inc.

Grande wprowadziła na rynek swój pierwszy zapach w 2015 roku. Od tego czasu jej międzynarodowy sukces w dziedzinie produkcji perfum jest bezprecedensowy, a sprzedaż detaliczna od momentu wprowadzenia na rynek wzrosła do 750 mln USD. Wielokrotnie nagradzana sieć franczyzowa może poszczycić się nominacjami w kategorii Zapach Roku, Kampania Medialna Roku i Wybór Konsumentów przy wprowadzeniu Thank U Next w 2019 roku, a także wspaniałymi zwycięstwami w kategorii Zapach Roku 2020 za „Cloud" i Zapach Roku 2021 z R.E.M.

„Nieustannie jestem pod wrażeniem bliskich relacji Ariany z jej fanami oraz jej praktycznego podejścia do tworzenia unikalnych kompozycji zapachowych, które oni pokochają, a także wiarygodnych kampanii, które docenią - mówi Tony Bajaj, dyrektor generalny LUXE Brands. - Od nut zapachowych po materiały pozyskiwane w sposób zrównoważony zastosowane w opakowaniu, Ariana stała na czele procesu twórczego związanego z God is a Woman. LUXE Brands jest zaszczycona, że po raz kolejny może współpracować z tak wpływową postacią".

Opakowanie

Projekt opakowania God is a Woman to prawdziwie odważne przesłanie, wyrażone w prosty sposób. Półprzezroczyste szkło lawendowe o wysokiej, wzniosłej formie, jest jednocześnie smukłe i eleganckie oraz odznacza się ponadczasową czystością, zamkniętą kremowobiałą nakrętką. Butelka jest umieszczona w zadziwiającym uchwycie przypominającym kamień, co stwarza niepowtarzalną, wręcz boską kombinację.

Drugie opakowanie ukazuje scenę, na której Ariana jest owinięta w piękne kwiaty, niemal jak gdyby była jednością z naturą, tworząc wizję transcendencji.

Nuty zapachowe

Głowy:

piżmo i soczysta gruszka

Serca:

irys i płatki róży tureckiej

Głębi:

wanilia z Madagaskaru i kremowe drzewo cedrowe

Ceny:

Eau de Parfum Spray, 3,4 FL OZ/100 mL - 65.00 USD

Eau de Parfum Spray, 1,7 FL OZ/50 mL - 55.00 USD

Eau de Parfum Spray, 1,0 FL OZ/30 mL - 45.00 USD

Wszystkie ceny są sugerowanymi przez producenta cenami detalicznymi w dolarach amerykańskich.

Pod koniec jesieni marka zostanie wprowadzona na całym świecie do kolejnych prestiżowych sklepów detalicznych, m.in.:

Kanada: Shoppers Drug Mart,



Europa: Douglas,



Wielka Brytania: Boots, Superdrug, The Perfume Shop i The Fragrance Shop,



Australia : My Chemist.

Ariana Grande

Zdobywczyni nagrody Grammy, multiplatynowa artystka i międzynarodowa supergwiazda, Ariana Grande, jest pierwszą gwiazdą, która zajęła trzy pierwsze miejsca na liście Billboard Hot 100 od czasu The Beatles w 1964 roku z „7 Rings", „Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored" i „Thank U, Next". W 2020 roku została pierwszą i jedyną piosenkarką, której aż 5 singli zadebiutowało na #1 miejscu w historii listy przebojów. W 2021 roku Grande zapisała się w historii jako pierwsza artystka, która jednocześnie zajęła trzy miejsca w pierwszej dziesiątce na Billboard Pop Airplay i Mediabase Top 40 Charts z utworami „positions", „34+34" i „pov". W wieku 27 lat wydała pięć platynowych albumów i przekroczyła 35 miliardów wyświetleń - jest najczęściej odtwarzaną w Spotify żeńską artystką ostatniej dekady - jednocześnie szybko stając się jedną z największych gwiazd popu naszego pokolenia ze swoim potężnym wokalem i niezrównaną osobowością zarówno na scenie, jak i wśród fanów. W 2019 roku Grande wyruszyła w trasę Sweetener World Tour i zagrała ponad 100 koncertów w ciągu roku, w tym jako główna gwiazda na Lollapalooza i Coachella - gdzie była jednocześnie najmłodszą, topową gwiazdą w historii festiwalu. W 2021 roku Grande dołączyła do programu NBC THE VOICE jako trenerka. Można ją również zobaczyć w nadchodzącym filmie Adama McKaya DON'T LOOK UP, u boku Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence, dostępnym w serwisie Netflix.

LUXE Brands

LUXE Brands, Inc. to międzynarodowa firma kosmetyczna zajmująca się rozwojem światowej klasy marek kosmetycznych, które wzbudzają zachwyt konsumentów na całym świecie. Innowacyjne podejście do wzornictwa, marketingu i budowania marek według etosu cyfrowego (ang. digital first) przyniosło spółce liczne nagrody na całym świecie. LUXE Brands została nagrodzona tytułem Fragrance of the Year w 2019 roku w imieniu Cloud by Ariana Grande. Jej bogate portfolio obejmuje Arianę Grande, Nicki Minaj, Eau de Juice by Cosmopolitan oraz partnerstwo licencyjne z General Motors w zakresie marki Hummer.

