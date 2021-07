Držitelka ceny Grammy® a multiplatinová umělkyně Ariana Grande vstupuje do kategorie čisté kosmetiky uvedením nové vůně God is a Woman, inspirované silou přírody

NEW YORK, 30. července 2021 /PRNewswire/ -- Držitelka ceny Grammy® Ariana Grande vás ve čtvrtek pozvala na úžasně smyslný a intimní zážitek s její novou vůní God is a Woman. Tato očekávaná vůně, která je závanem čerstvého vzduchu pro smysly, byla ve spolupráci se společností LUXE Brands uvedena na trh exkluzivně na Ulta.com již ve čtvrtek a v prodejnách Ulta Beauty po celých Spojených státech bude od 1. srpna 2021.

Vůně God is a Woman, inspirovaná velkolepou silou přírody, se skládá z 91 % z čistých přírodních ingrediencí, což je poprvé v úspěšné franšíze vůní Ariany Grande, a je 100% veganská a bez krutosti. Během dvou týdnů po uvedení vůně God is a Woman na trh bude výtěžek z každého nákupu této vůně věnován na celosvětové iniciativy na čištění oceánů.

„Jsem nadšená, že můžeme oslavit vydání naší vůbec první čisté vůně," říká Grande. „Samozřejmě jsme prodávali výrobky bez krutosti na zvířatech, ale tento další krok k čistotě, odpovědně získávaným materiálům a veganským přísadám je něco, na co jsme všichni velmi hrdí. Tuto vůni opravdu zbožňuji a doufám, že se díky ní každý, kdo ji nosí, cítí krásný a plný síly."

„God is a Woman je věrným obrazem Arianina silného poselství jejím fanouškům. Tato svůdná vůně a značka představuje evoluci franšízy čisté kosmetiky, tzv. Clean Beauty," vysvětluje Noreen Dodge, marketingová ředitelka společnosti LUXE Brands. „Značka byla vždy bez krutosti a používá ty nejkvalitnější ingredience, nicméně se snažíme přejít na obaly pro celou řadu z udržitelnějších materiálů. Lídři v oboru napříč mnoha kategoriemi činí tyto kroky promyšleně a záměrně a v průběhu času budete i nadále svědky zajímavých změn napříč celou franšízou."

Parfém God is a Woman, který vytvořil Jerome Epinette ze společnosti Robertet, parfumér a tvůrce stojící za značkami Byredo a Atelier Cologne, je nečekanou kombinací luxusních přírodních ingrediencí, která vás zahalí od hlavy až k patě. „God is a Woman představuje nebývalou dvojjedinost vůně - neuvěřitelně jednoduchou strukturu parfému postavenou na jedněch z nejžádanějších a nejvybranějších přírodních materiálů, které mám jako parfumér k dispozici - konkrétně proskurník pižmový a kořen kosatce. Způsob, jakým jsme vůni vytvořili, představuje to, co považuji za budoucnost parfémů: jednoduchost a luxus ukotvený v přírodě," říká Jerome Epinette, viceprezident a mistr parfumér společnosti Robertet Inc.

Grande uvedla na trh svou první vůni v roce 2015. Od té doby zaznamenala její vůně nebývalý celosvětový úspěch a maloobchodní tržby od uvedení na trh dosáhly 750 milionů dolarů. Oceněná franšíza se může pochlubit nominacemi na Vůni roku, Mediální kampaň roku a Volbu spotřebitelů s uvedením Thank U Next v roce 2019 a zajímavými vítězstvími v soutěžích Vůně roku 2020 pro „Cloud" a Vůně roku 2021 s R.E.M.

„Stále mě ohromuje Arianin blízký vztah k fanouškům a její praktický přístup k vývoji jedinečných vůní, které si lidé zamilují, a autentických kampaní, ke kterým budou tíhnout," říká Tony Bajaj, výkonný ředitel společnosti LUXE Brands. „Ariana stála v čele tvůrčího procesu vůně God is a Woman, od tónů vůně až po materiály použité na obaly z udržitelných zdrojů. LUXE Brands je poctěna, že může opět spolupracovat s tak vlivnou ikonou."

BALENÍ

Design obalu God is a Woman znamená skutečně odvážné prohlášení jednoduchým způsobem. Průsvitné levandulové sklo je vysoké, vznosné, tenké a elegantní s nadčasovou čistotou, uzavřené krémově bílým uzávěrem. Lahvička je zasazena do úžasného držáku připomínajícího kámen a vytváří božskou kombinaci, která je nezaměnitelná.

Sekundární obal vykresluje scénu, na níž je Ariana zahalena do nádherných květin, téměř jako by splynula s přírodou, což vytváří obraz transcendence.

NOTY VŮNĚ

Hlava:

Proskurník pižmový & šťavnatá hruška

Srdce:

Kořen kosatce & okvětní lístky turecké růže

Základ:

Madagaskarská vanilka & krémové cedrové dřevo

CENY

Eau de Parfum Spray, 3,4 FL OZ/100 ml 65,00 USD

Eau de Parfum Spray, 1,7 FL OZ/50 ml 55,00 USD

Eau de Parfum Spray, 1,0 FL OZ/30 ml 45,00 USD

Uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní ceny výrobce v amerických dolarech.

Koncem podzimu se značka celosvětově rozšíří do dalších prestižních prodejen, jako jsou např.



Kanada: Shoppers Drug Mart



Evropa: Douglas



Spojené království: Boots, Superdrug, The Perfume Shop a The Fragrance Shop



Austrálie: My Chemist

O ARIANĚ GRANDE

Ariana Grande, držitelka několika Grammy, multiplatinová hudebnice a mezinárodní superstar, je první umělkyní, která se s písněmi „7 Rings", „Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored" a „Thank U, Next" umístila na prvních třech místech žebříčku Billboard Hot 100 od dob Beatles v roce 1964. V roce 2020 se stala první a jedinou umělkyní, jejíž pět singlů debutovalo na prvním místě v historii hitparád. V roce 2021 se Grande zapsala do historie jako první umělkyně, která se s písněmi „positions", „34+34" a „pov" současně umístila na třech prvních místech žebříčků Billboard Pop Airplay a Mediabase Top 40 Charts. Ve svých 27 letech již vydala pět platinových alb a překonala 35 miliard streamů - je nejstreamovanější umělkyní posledního desetiletí na Spotify - a zároveň se rychle stala jednou z největších popových hvězd naší generace díky svému silnému vokálu a nepřekonatelnému projevu na pódiu i mezi fanoušky. V roce 2019 Grande vyrazila na turné Sweetener World Tour a během roku odehrála více než 100 koncertů, včetně headlinerských setů na festivalech Lollapalooza a Coachella, kde byla nejmladší headlinerkou v historii festivalu. V roce 2021 bylo oznámeno, že se Grande připojí k pořadu THE VOICE televize NBC jako koučka. Uvidíme ji také v nadcházejícím filmu Adama McKaye DON'T LOOK UP s Leonardem DiCapriem a Jennifer Lawrence pro Netflix.

O LUXE BRANDS

LUXE Brands, Inc. je globální prestižní kosmetická společnost, která se věnuje vývoji prvotřídních kosmetických značek, jež inspirují spotřebitele po celém světě. Inovativní přístup společnosti k designu, marketingu a budování značek s digitálním přístupem na prvním místě získal řadu ocenění po celém světě. LUXE Brands získala ocenění Vůně roku 2019 za vůni Cloud od Ariany Grande. Kompletní portfolio zahrnuje Arianu Grande, Nicki Minaj, Eau de Juice by Cosmopolitan a licenční partnerství se společností General Motors pro značku Hummer.

Kontakty pro média (Ariana Grande Fragrance):

The Lede Company

Sarah Cramer

[email protected]

Devi Kinkhabwala

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1583835/Launch_of_God_is_a_Woman.jpg

SOURCE LUXE Brands