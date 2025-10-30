Arnold & Itkin presenta una demanda después de que la explosión del transformador queme gravemente al trabajador en el lugar de trabajo de Denton

DALLAS, 30 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Arnold & Itkin LLP ha presentado una demanda en nombre de Joseph Soroka, un trabajador de Washington que sufrió quemaduras catastróficas cuando explotaron transformadores eléctricos en un lugar de trabajo en Denton, Texas. La demanda nombra a múltiples demandados corporativos, incluidos T5 Construction, T5 Data Centers, Core Scientific, Coreweave, OpenAI, Telios Corporation, Walker Electrical Contractors, Walker Engineering y Giga Energy.

El día del incidente, el Sr. Soroka estaba trabajando en una instalación ubicada en Jim Christal Road en Denton cuando uno o más transformadores de alto voltaje fallaron catastróficamente mientras se energizaban. La explosión lanzó aceite ardiente al aire, llovió sobre el Sr. Soroka y le causó quemaduras de segundo y tercer grado en todo el cuerpo.

La demanda alega que los acusados eran totalmente responsables del equipo averiado y del lugar de trabajo en general, y que su negligencia y negligencia grave crearon condiciones inseguras. Las fallas citadas incluyen el diseño e inspección inadecuados de los equipos, la falta de advertencias o procedimientos seguros para energizar los transformadores de alto voltaje y la falta de mantenimiento de un lugar de trabajo razonablemente seguro.

Varios acusados son acusados además de responsabilidad de las instalaciones, ya que presuntamente poseían o controlaban el sitio y no mitigaron las condiciones peligrosas que condujeron al accidente.

El Sr. Soroka sufrió lesiones que alteraron su vida, incluidas quemaduras graves, discapacidad física, desfiguración y discapacidad a largo plazo. La petición afirma que ya ha incurrido en gastos médicos sustanciales y enfrenta necesidades continuas de tratamiento, así como una pérdida de capacidad de ingresos pasados y futuros. La demanda busca daños compensatorios por estas pérdidas, así como daños ejemplares sobre la base de que los acusados actuaron a sabiendas e imprudentemente al ignorar la seguridad de los trabajadores.

El demandante está representado por los abogados de lesiones por quemaduras de Texas Jason Itkin, Noah Wexler, Trevor Courtney y Daniel Cassee de Arnold & Itkin LLP. El caso se presentó en el Tribunal de Distrito del Condado de Dallas, y el Sr. Soroka ha solicitado un juicio con jurado con una compensación monetaria específica de más de $ 1.000.000.

Comentario de Jason Itkin, cofundador de Arnold & Itkin LLP:

"No hay nada inevitable en lo que le sucedió a Joseph Soroka. Los acusados fueron responsables de asegurarse de que el Sr. Soroka pudiera llegar a casa a salvo al final de su turno. Sus lesiones son el resultado de decisiones reales tomadas por la gerencia de T5 Construction, Core Scientific y los otros acusados nombrados ".

Comentario de Noah Wexler, abogado litigante de Arnold & Itkin LLP:

"Las quemaduras de segundo y tercer grado se encuentran entre las lesiones más costosas que cualquiera puede sufrir, no solo en un sentido financiero, sino en un sentido personal. Su tratamiento, rehabilitación y seguridad financiera son responsabilidad de los acusados. Tienen que hacer lo correcto por él ".

Acerca de Arnold & Itkin LLP

Arnold & Itkin LLP es un bufete de abogados de lesiones personales reconocido a nivel nacional cuyos abogados de lesiones laborales representan a trabajadores y familias en casos de lesiones industriales y laborales de alto riesgo, incluidas explosiones de plantas y refinerías, fallas de equipos y accidentes catastróficos en el trabajo. La firma ha recuperado más de $ 20 mil millones en veredictos y acuerdos en todo el país, incluido un acuerdo de $ 357.7 millones, el mayor acuerdo de accidentes laborales en la historia de Texas. Para más información, visítelos en línea en https://www.arnolditkin.com/.

