Artmarket.com: Cuatro tipos de obras asociadas a los NFT

Cuando la obra física no existe

En un principio, los NFT fueron diseñados para indicar la propiedad de obras digitales que pueden circular de un ordenador a otro y ser copiadas infinitamente. Efectivamente, cualquiera de nosotros puede guardar en su teléfono una obra de Beeple publicada; sin embargo, solo un individuo (o un número muy limitado) es realmente propietario del NFT.

Así, la imagen de una obra digital puede circular libremente por Internet, mientras que el artista y los coleccionistas mantienen el control sobre su propiedad. En el caso de Pak o Mad Dog Jones, las obras no tienen ninguna intención de existir en el mundo real, ya que ningún soporte se presta mejor a su visualización que una pantalla.

Donde sería posible crear una versión física...

Tras el precio récord registrado por Beeple en Christie's en marzo de 2020, el pintor David Hockney (nacido en 1937) lamentó que The First 5,000 Days de Beeple no existiera "realmente". A lo que Beeple respondió vía twitter: "¡Bueno, nadie me dijo que había que imprimirlos para convertirlos mágicamente en arte" ! y añadió... "Chicos, realmente quiero ser legal, y me encantaría que me recomendaran alguna impresora... el presupuesto es de 69 millones de dólares"

Detrás de este tono irónico existe una auténtica demanda de una contrapartida física a los NFT. Esta necesidad fue recientemente objeto de un artículo en el Wall Street Journal: El arte de los NFT existe en el mundo digital, pero los coleccionistas quieren colocarlos en sus paredes. Observar un vasto inventario de imágenes en un teléfono móvil o en un ordenador portátil ya no es suficiente para los propietarios de arte digital (Kelly Crow, 2 de febrero de 2022)

https://www.wsj.com/articles/nfts- hang-digital-art-real-life-11643761088

Samsung e Infinite Objects ya ofrecen soluciones elegantes para llevar el arte digital a nuestros salones, y el propio Beeple ha aceptado finalmente acompañar sus NFT con impresiones digitales.

Cuando la obra física existe y se puede adquirir

La tecnología de los NFT también permite duplicar la propiedad de un cuadro, una escultura, una foto o incluso una instalación en el universo digital, de manera que el NFT y la obra física coexisten y pueden adquirirse por separado. Sin embargo, esta dualidad plantea varios interrogantes sobre la relación entre ambas.

En marzo de 2021, el colectivo Burnt Banksy, respaldado por Injective Protocol, quemó un grabado de Banksy adquirido por 95.000 dólares. Al mismo tiempo, acuñó una copia digital con un NFT asociado que revendió inmediatamente en OpenSea por 380.000 dólares. Esta operación, ilegal, tenía claramente como objetivo transferir la obra y todo su valor al universo digital: a los ojos del colectivo, la copia del NFT habría quedado siempre subordinada al original. Al destruir esta última, encontraron una solución radical e ilegal para resolver una paradoja y, al mismo tiempo, aumentar mucho más su valor.

Cuando la obra física existe pero no se puede adquirir

Por último, ya es técnicamente posible adquirir la propiedad de copias digitales de obras maestras pertenecientes a los museos más prestigiosos del mundo. Algunas instituciones importantes, como el Museo Uffizi de Florencia y el Museo del Hermitage de San Petersburgo, se han embarcado en esta aventura.

El British Museum de Londres también ha empezado a vender algunas piezas de sus colecciones en forma de NFT a través de la plataforma LaCollection.io. Aunque todavía no se encuentran versiones NFTizadas de los Frisos del Partenón o de la Piedra Rosetta, el museo y la plataforma LaCollection.io ya han comenzado a crear una comunidad de coleccionistas digitales en torno a obras de Hokusai y JMW Turner:

"Adquirir un NFT emitido por el British Museum es una forma de apoyar a la institución, vivir una nueva experiencia como coleccionista y contribuir a la exploración inicial de la Historia del Arte en el Metaverso".

https://www.artprice.com/artmarketinsight/the-british -museum-offers-certified-nfts-of-works-by-jmw-turner

Imagen: [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2022/02/Schema-NFT-EN.jpg]

