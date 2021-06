Artmarket.com: Die Werke der jungen Künstler schreiben auf dem Kunstmarkt der drei größten Hauptstädte und bei den Top 20 von Artprice große Verkaufserfolge

Thierry Ehrmann, Präsident und Gründer von Artmarket.com und seiner Abteilung Artprice bemerkt: „ Durch die Ausstellung der Arbeiten ein- und derselben Künstler im Westen und im Osten stabilisieren und beschleunigen die wichtigsten angelsächsischen Auktionshäuser den Markt für diese jungen Stars der Malerei und Bildhauerei. Hong Kong kurbelt im Wettbewerb mit London und New York seit 2013 die Preise dieser Ultra-Gegenwartskunst an."

Ein internationaler Wettbewerb

Nicolas Party, Avery Singer and Shara Hughes wurden im Westen – zunächst in Galerien, dann in Museen und schließlich in den Verkaufsräumen – entdeckt. Nun schreiben sie Auktionsrekorde in Hongkong. In Hong Kong, dem Tor nach Asien und Ozeanien, schnellen die Kunstpreise nach oben. Hier werden auf Ergebnissen des Westens basierende Schätzwerte schier ignoriert.

Am 25. Mai 2021 wurde das Gemälde I don't deserve these flowers (2010) von Shara Hughes – mit einem Schätzwert zwischen 80 000 und 120 000 Dollar – bei Christie's Hong Kong um 612 000 Dollar versteigert. Angesichts dieses Ergebnisses werden die Branchen in New York und London einen Weg finden müssen, um die Nachfrage zu stimulieren... z. B. dadurch, dass sie Shara Hughes vermehrt in „Prestige-Auktionen" einbeziehen. Andernfalls werden sie akzeptieren müssen, dass die besten Arbeiten der jungen amerikanischen Malerin Hong Kong durchlaufen (so lange dort eine hohe Nachfrage besteht).

Paris scheint diesem Zirkel nicht anzugehören

Die französische Hauptstadt beteiligt sich kaum an der Entwicklung dieser jungen Stars auf dem Auktionsmarkt. Liegt es daran, dass Paris ein eher vorsichtiger Markt ist, der nicht auf Modeerscheinungen reagiert? Oder ist Paris unattraktiver als ihre Rivalinnen, wenn es darum geht: a) stark nachgefragte neue Werke und b) Sammler, die diese Werke kaufen und verkaufen würden, zusammenzubringen? Die Antwort ist wahrscheinlich eine Mischung aus beiden Punkten.

Claire Tabouret, eine der erfolgversprechendsten französischen Künstlerinnen lebt und arbeitet in Los Angeles. Mehr als ein Jahr lang wurde in Frankreich kein einziges ihrer Werke versteigert. Ihre beiden Zeichnungen, die in der Pariser Verkaufsstelle von Piasa im Januar 2021 angeboten wurden, fanden keinen Käufer. Dabei ist die Nachfrage nach Arbeiten von Claire Tabouret gegenwärtig besonders hoch. Das bestätigt ihr jüngster Rekord (870 000 Dollar) bei Christie's New York im Mai 2021 für ihr Werk Debutantes (Azure Blue) (2014).

NFT Markt: eine boomende Nische

Beeple, Larva Labs und Mad Dog versteigerten in diesem Jahr ihr erstes Werk bei NFT-Auktionen und befinden sich unter den Top 10 der jungen Stars. Allerdings haben diese Künstler mit nur einem Ergebnis in der Auktionssphäre noch kein allgemein anerkanntes „Preisniveau". Doch diese Woche werden bei Sotheby's in einer Auktion mit dem Titel Natively Digital neue Werke zum Verkauf angeboten: ein kuratierter NFT-Verkauf, organisiert in New York.

NFT-Auktionen bleiben eine amerikanische Besonderheit. Der europäische Auktionator Millon war der erste, der am 20. Mai 2021 in Brüssel eine eigene NFT-Auktion in Europa organisierte. Diese Versteigerungen fördern mit plausibleren Preisen – die Ergebnisse schwankten zwischen 800 und 23 000 Dollar – einen Markt, der immer noch nach Stabilität sucht.

