Artmarket.com: Jóvenes artistas con gran demanda en las tres grandes capitales, y el Top 20 de Artprice

Una competición internacional

Tras haberse dado a conocer en Occidente, primero en galerías y luego en museos y salas de venta, es en Hong Kong donde Nicolas Party, Avery Singer y Shara Hughes registran ahora sus nuevos récords en subasta. Hong Kong, puerta de entrada a Asia y Oceanía, hace subir los precio casi ignorando las estimaciones basadas en los resultados occidentales.

El 25 de mayo de 2021, el cuadro de Shara Hughes I don't deserve these flowers (2010), estimado entre 80.000 y 120.000 dólares, se vendió por 612.000 dólares en Christie's Hong Kong. Ante este resultado, las sucursales de Nueva York y Londres tendrán que encontrar la manera de estimular la demanda... probablemente incluyendo a Shara Hughes en más sesiones de "prestigio". De lo contrario, tendrán que resignarse a ver pasar por Hong Kong las mejores obras de la joven pintora estadounidense (mientras la demanda siga siendo allí tan fuerte).

París no parece formar parte de este circuito

La capital francesa apenas participa en el desarrollo de estas jóvenes estrellas en el mercado de las subastas. ¿Se debe esto a que París es un mercado más prudente, menos sensible a las novedades? ¿O es porque París es menos atractiva que sus competidores a la hora de reunir obras nuevas muy demandadas y coleccionistas que podrían comprar y vender estas piezas? La respuesta es probablemente una mezcla de ambas razones.

Claire Tabouret, una de las pintoras jóvenes más prometedoras de Francia, vive y trabaja en Los Ángeles. Hace más de un año que no se subasta ninguna de sus obras en Francia. Sus dos dibujos ofrecidos por la casa de subastas parisina Piasa en enero de 2021 no han conseguido venderse. Y sin embargo, la demanda actual de la obra de Claire Tabouret es excepcionalmente fuerte, tal como lo confirma su último récord de 870.000 dólares en Christie's Nueva York en mayo de 2021 por su Debutantes (Azure Blue) (2014).

El pequeño pero floreciente mercado de los NTF

Con una venta cada uno de ellos por su primer NFT a través de una mediante subasta este año, Beeple, Larva Labs y Mad Dog se suman al Top 10 de jóvenes estrellas del mercado del arte. Pero con un solo resultado en el universo de las subastas no puede decirse que estos artistas tengan unos "precios" aceptados generalmente. Sin embargo, esta semana salen a la venta nuevas obras en Sotheby's en una venta llamada Natively Digital: A Curated NFT Sale, organizada en Nueva York.

Las subastas de NFT siguen siendo principalmente una especialidad americana. Millon fue la primera casa de subastas de Europa en ofrecer una sesión dedicada a los NFT, el 20 de mayo de 2021 en Bruselas. Con precios mucho más razonables (entre los 800 y los 23.000 dólares), estas ventas están contribuyendo a reforzar un mercado que aún busca la estabilidad.

