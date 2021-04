Artmarket.com: El arte ultracontemporáneo conquista las subastas, haciendo que las suscripciones a Artprice sean cada vez más útiles

"Las subastas están atrayendo incluso a una parte importante del mercado primario; los últimos récords de Beeple y Banksy fueron establecidos por obras puestas a la venta directamente por los propios artistas".

Estimaciones prudentes

Privados de ferias de arte, inauguraciones de galerías y grandes exposiciones internacionales, los coleccionistas prestan más atención a las obras que circulan en el ámbito de las subastas. Este interés incrementa el precio de las obras de algunos artistas populares, animando a su vez a los poseedores de estas obras a revenderlas. Este estímulo tanto de la oferta como de la demanda ha provocado la aparición de jóvenes superestrellas del mercado del arte en unos pocos meses.

Artistas menores de 40 años que nunca antes habían generado resultados en subastas han alcanzado de forma repentina precios de vértigo con obras extremadamente recientes ("con la pintura aún fresca", como decíamos hace unos años). Estos resultados resultan aún más desconcertantes por haber echado por tierra las estimaciones publicadas por las principales casas de subastas, cogiendo completamente por sorpresa a los especialistas en arte contemporáneo... o a los que desean seguir siendo prudentes.

- Amoako Boafo (1984), The Lemon Bathing Suit (2019)

Estimado: 40.000 $ - 65.000 $

Precio con tasas: 881.400 $

13/02/2020 Phillips, Londres

- Matthew Wong (1984-2019), The Realm of Appearances (2018)

Estimado: 60.000 $ - 80.000 $

Precio con tasas: 1.820.000 $

29/06/2020 Sotheby's, Nueva York

- Christina Quarles (1985), Tuckt (2016)

Estimado: 70.000 $ - 100.000 $

Precio con tasas: 655.200 $

08/12/2020 Phillips, Nueva York

La necesidad de permanecer atentos

A los pocos años, o incluso a los pocos meses de su creación, estos lienzos ya han sido vendidos en subasta. Una situación que sorprende a los propios artistas, como explicaba Amoako Boafo en una entrevista concedida a Bloomberg en febrero de 2020, llamada Hot New Artist Laments That His Work Is Being Flipped for Profit.

www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-12/hot-new-artist-laments-that-his-work-is-being-flipped-for-profit

Hasta ahora, los precios de este joven artista ghanés se mantienen firmes: sus 34 obras puestas a la venta desde el 1 de enero de 2020 han encontrado compradores en Londres, Nueva York y Hong Kong. No obstante, Artprice sigue muy atento a la evolución del mercado de Amoako Boafo. Su próxima obra a la venta, un lienzo titulado Grace (2018), fue adquirido al artista directamente por el vendedor y será ofrecido por Sotheby's en Hong Kong el 20 de abril de 2021.

www.artprice.com/artist/904704/amoako-boafo/painting/23560098/grace

Imágenes:

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/04/1-Ultra-Contemporary-Lots-by-year.png]

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/04/2-artmarket-artprice-tools.jpg]

