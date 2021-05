Artmarket.com: el fenómeno de los TNF. Artprice se pregunta qué significan para el mercado del arte.

Everydays: The First 5000 Days de Beeple

Estimación desconocida

Precio de salida: 100 $

Precio alcanzado: 69.346.250 $

Entre el arte y la tecnología

"Los TNF son inventos tan innovadores que algunos los comparan con las mayores obras maestras de la historia del arte" explica thierry Ehrmann, Presidente y Fundador de Artmarket.com y su departamento de Artprice.

"Cuando Sina Estavi compró el TNF del primer "tweet" (por 2,9 millones de dólares) y él mismo lo comparó con la Gioconda de Da Vinci, expresó lo que los TNF significan para él y para muchos otros aficionados a esta tecnología: el advenimiento de un nuevo mundo de extraordinario talento artístico... un renacimiento".

Obviamente, no todas los TNF son obras de arte; pero algunos han sido creados como verdaderas obras de arte digital, siendo impulsados a la vanguardia del mercado por las principales casas de subastas de todo el mundo. Artprice tiene gran interés en incluir estas nuevas formas de arte en sus bases de datos para estudiar su evolución y proporcionar a sus miembros (con suscripciones Básicas, Avanzadas y Profesionales) toda la información necesaria relativa a este nuevo mercado.

Los "Red-chips" y los TNF

Parece que la llegada de los TNF al universo de las subastas será la prolongación de un cambio reciente en el mercado tradicional del arte, que ha visto cómo los coleccionistas se centran cada vez más en las últimas tendencias... es decir, en los artistas "Red-chips".

"Hoy en día las reglas son otras ", explica Isabelle Paagman, Responsable de ventas privadas de Sotheby's en Europa durante la presentación del programa de televisión The Next Big Thing.

"Tradicionalmente, un artista labraba su reputación y su público con la ayuda de las galerías en un primer momento, asentando un mercado primario, y luego progresaba lentamente hacia el mercado secundario. Hoy en día un artista consigue seguidores a través de Instagram y de repente se convierte en uno de los artistas más deseados del planeta. Todo esto se traduce en que ahora vemos en las subastas a un número de artistas muy jóvenes, que aún están en el inicio de sus carreras".

Esta transformación encaja perfectamente con la tecnología TNF: obras digitales que circulan libremente por la red, en Instagram, en Youtube, etc. mientras su propiedad digital está asegurada en un cryptowallet.

Imagen:

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/05/The-Great-Wave-of-Kanagawa-by-Hokusai-Katsushika.png]

Copyright 1987-2021 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

