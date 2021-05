Artmarket.com : Artprice décrypte les enjeux des NFT, une disruption sur le Marché de l'Art

Si les sommets atteints par l'Art Contemporain ont l'habitude de choquer, que dire des récents résultats enregistrés pour Beeple, Pak ou Mad Dog ? Les records astronomiques établis par Jeff Koons ou Damien Hirst, aussi controversés soient-ils, couronnent l'ensemble de la carrière de ces artistes et la construction progressive d'un premier puis d'un second marché. Aujourd'hui, les résultats à sept ou huit chiffres atteints par des NFT semblent imprévisibles puisque les œuvres de ces artistes n'avaient jamais circulé auparavant sur le Marché de l'Art :

Everydays : The First 5000 Days de Beeple

Estimations inconnues

Prix de départ : 100$

Prix réalisé : 69 346 250$.

Entre art et technologie

« Les NFT sont des inventions tellement novatrices que certains n'hésitent pas à les comparer aux plus grands chefs-d'oeuvre de l'Histoire de l'Art » explique thierry Ehrmann, Président et Fondateur d'Artmarket.com et de son département Artprice.

« Quand Sina Estavi a achèté le NFT du tout premier tweet (pour 2,9 m$) et qu'il l'a lui-même comparé à la Joconde, il traduit ce que représentent les NFT à ses yeux et aux yeux des autres adeptes de cette technologie : l'avènement d'un nouveau monde qui relève quasiment du génie artistique, une renaissance ».

Tous les NFT ne sont évidemment pas des œuvres d'art mais certains ont été créés comme de véritables œuvres numériques et propulsés sur le devant du Marché de l'Art par les plus grandes Maisons de Ventes de la planète. Artprice tient à intégrer ces nouvelles formes d'œuvres dans ses bases de données afin d'étudier leur évolution et fournir à ses membres (formules d'abonnements Basics, Advanced et Professional) toutes les informations relatives à ce nouveau Marché.

« Red-chips » et NFT

L'arrivée des NFT aux enchères correspond à une mutation du Marché de l'Art traditionnel également, sur lequel les collectionneurs accordent de plus en plus d'importance aux dernières tendances : aux artistes « red-chips ».

« Aujourd'hui, les règles sont bouleversées », explique Isabelle Paagman, Responsable des ventes privées en Europe chez Sotheby's, lors de la présentation de l'émission the Next Big thing.

« Traditionnellement, un artiste bâtissait d'abord sa réputation et son public avec l'aide des galeries, construisant un premier marché, puis avançait lentement vers le second. Aujourd'hui, un artiste crée son public via Instagram et devient tout d'un coup l'artiste le plus désiré. Si bien que vous voyez aux enchères des artistes qui sont encore très jeunes et au début de leur carrière ».

Cette transformation s'accorde parfaitement avec les NFT : les œuvres numériques circulent ainsi librement sur le web, sur Instagram, sur Youtube, etc. tandis que leur propriété numérique est sécurisée dans un cryptowallet.

Image :

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/05/The-Great-Wave-of-Kanagawa-by-Hokusai-Katsushika.png]

Copyright 1987-2021 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

Le département d'économétrie d'Artprice répond à toutes vos questions relatives aux statistiques et analyses personnalisées : [email protected]

En savoir plus sur nos services avec l'artiste en démonstration gratuite :

https://fr.artprice.com/demo

Nos services :

https://fr.artprice.com/subscription

A propos d'Artmarket.com :

Artmarket.com est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Découvrir Artmarket avec son département Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video

Artmarket avec son département Artprice furent fondées en 1997 par thierry Ehrmann, son PDG. Elles sont contrôlées par Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's Who In France© :

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/10/biographie_oct2019_WhosWho_thierryEhrmann.pdf

Artmarket est l'acteur global du Marché de l'Art avec entre autres son département Artprice qui est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 770 000 Artistes.

Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 180 millions d'images ou gravures d'œuvres d'Art de 1700 à nos jours commentés par ses historiens.

Artmarket avec son département Artprice, enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6 300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7 200 titres de presse dans le monde. Artmarket.com met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des œuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du Code du Commerce).

Artmarket avec son département Artprice, possède le label étatique « Entreprise Innovante » décerné par la Banque Publique d'Investissement (BPI), pour la deuxième fois en novembre 2018.

Le Rapport Annuel du Marché de l'Art mondial 2020 publié en mars 2021 par Artprice by Artmarket :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2020



Le Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2020 :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2020

Sommaire des communiqués d'Artmarket avec son département Artprice :

http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artmarket et son département Artprice sur Facebook et Twitter :

https://fr-fr.facebook.com/artpricedotcom/ (5 millions d'abonnés)

https://twitter.com/artmarketdotcom

https://twitter.com/artpricedotcom

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artmarket et son département Artprice : https://fr.artprice.com/video dont le siège social est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure du Chaos :

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (4,4 millions d'abonnés)

L'Obs - Le Musée du Futur : https://youtu.be/29LXBPJrs-o

Contact : Thierry Ehrmann, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1506653/Artmarket_The_Great_Wave_of_Kanagawa.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1009603/Art_Market_logo.jpg

Related Links

https://www.artmarket.com/



SOURCE Artmarket.com