Artmarket.com: el índice Artprice100© continúa creciendo... +405% desde 2000

Aunque el índice Artprice100© se inspira en el S&P 500, estos siguen siendo totalmente diferentes y deben compararse con precaución.

Artprice100© frente al S&P 500: ¡Atención!

El Artprice100© está concebido como un portafolio de obras de arte que representan a los cien artistas más importantes del mercado del arte (véase la composición más abajo). Es un ejercicio puramente teórico. Evidentemente no es posible adquirir una participación en todas las obras de un artista que serán subastadas el próximo año. De hecho, nadie puede ni siquiera predecir qué obras llegarán al mercado secundario en los próximos doce meses. Pero los resultados en su conjunto proporcionan una excelente apreciación de la evolución general de los precios de cada uno de estos artistas.

La composición del índice Artprice100© se basa en criterios puramente objetivos. Se establece el 1 de enero de cada año sobre la base de dos criterios, ambos decididamente independientes de cualquier preferencia personal: un criterio de rentabilidad y un criterio de liquidez. Así, la inversión inicial se realiza en proporción al rendimiento de las subastas de los artistas en los últimos cinco años naturales (2015-2019), a condición, sin embargo, de que sus obras se intercambien regularmente: al menos siete apariciones en subasta al año durante un periodo de diez años (sin incluir los grabados).

Análisis de la composición

Hay dos buenas razones para calcular un índice de precios específico para el conjunto de artistas más vendidos: en primer lugar, permite analizar el rendimiento de una cartera bien diversificada, construida objetivamente sobre la base de los resultados en subasta de artistas consolidados. En segundo lugar, permite observar la evolución de los 100 artistas que constituyen la esencia del mercado mundial del arte.

Pablo Picasso sigue siendo el artista dominante, con un peso del 8,8% en la inversión inicial. En base a todas las obras originales de Picasso vendidas en subasta en 2020, Artprice calcula que su índice de precios aumentó globalmente un +2,2% en los doce meses de 2020. Este resultado es perfectamente coherente con la evolución general del Artprice100©.

Picasso es uno de los 45 artistas Modernos incluidos en la composición del índice 2020. Este periodo de creación es, con diferencia, el segmento más sólido del mercado del arte y representa aproximadamente la mitad de la inversión inicial.

Al igual que en 2019, solo cuatro artistas mujeres han sido clasificadas para la composición del Artprice100© en 2020: Yayoi Kusama, Joan Mitchell, Louise Bourgeois y Barbara Hepworth. Estas representan sólo el 3,3% del valor total de la cartera. Por otro lado, el número de artistas vivos ha aumentado significativamente gracias a la "entrada" en la composición de siete pintores en activo, con sólo tres "salidas".

Entradas (artistas vivos): Lee Ufan, Zhou Chunya, Rudolf Stingel, Zhang Xiaogong, Yoshitomo Nara, Takashi Murakami, Zeng Fanzhi

Salidas (artistas vivos): Günther Uecker, Frank Auerbach, Michelangelo Pistoletto

Composición de Artprice100© a 1 de enero de 2020 (rango, peso inicial, periodo)

Pablo PICASSO (1881-1973), 8.8% - Moderno Andy WARHOL (1928-1987), 5.0% Postguerra Claude MONET (1840-1926), 4.7 % Siglo IXX Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988), 3.6% - Contemporáneo QI Baishi (1864-1957), 3.5% - Moderno ZAO Wou-Ki (1921-2013), 3.3% - Postguerra Gerhard RICHTER (1932-), 2.8% ­ Postguerra WU Guanzhong (1919-2010), 2.4% - Moderno FU Baoshi (1904-1965), 2.4% - Modern Amedeo MODIGLIANI (1884-1920), 2.2% - Moderno Roy LICHTENSTEIN (1923-1997), 2.0% - Postguerra Cy TWOMBLY (1928-2011), 1.9% - Postguerra Alberto GIACOMETTI,(1901-1966), 1.9% - Moderno Lucio FONTANA (1899-1968), 1.8% - Moderno Marc CHAGALL (1887-1985), 1. 7% - Moderno Alexander CALDER (1898-1976), 1.7% - Moderno Joan MIRO (1893-1983), 1.6% - Moderno Willem DE KOONING (1904-1997), 1.6­Moderno David HOCKNEY (b. 1937), 1.5% - Postguerra Yayoi KUSAMA (b. 1929), 1.5% - Postguerra Jean DUBUFFET (1901-1985), 1.4% - Moderno René MAGRITTE (1898-1967), 1.4% - Moderno Henri MATISSE (1869-1954), 1.4% - Moderno Fernand LÉGER (1881-1955), 1.2% - Moderno Christopher WOOL (1955-), 1.2% - Contemporáneo Wassily KANDINSKY (1866-1944), 1.1% - Moderno SAN Yu (1901-1966), 1.1% - Moderno Jeff KOONS (1955-), 1.0% - Contemporáneo Henry MOORE (1898-1986), 1.0% - Moderno Peter DOIG (1959-), 0.9% - Contemporáneo Paul GAUGUIN (1848-1903), 0.9% - Siglo IXX Joan MITCHELL (1926-1992), 0.9% - Postguerra LIN Fengmian (1900-1991), 0.8% - Moderno Ed RUSCHA (b. 1937), 0.8% - Postguerra Yoshitomo NARA (1959-), 0.8% - Contemporáneo Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919), 0.8 % - Siglo IXX CHU Teh-Chun (1920-2014), 0.8% - Postguerra Edgar DEGAS (1834-1917), 0.7% - Siglo IXX Auguste RODIN (1840-1917), 0.7% - Siglo IXX PU Ru (1896-1963), 0.7% - Moderno Robert RAUSCHENBERG (1925-2008), 0.7% - Postguerra Richard PRINCE (1949-), 0.6% - Contemporáneo Rudolf STINGEL (1956- ), 0.6% - Contemporáneo Frank STELLA (1936), 0.6% - Postguerra Sigmar POLKE (1941-2010), 0.6% - Postguerra Camille PISSARRO (1830-1903), 0.6% - Siglo IXX Louise BOURGEOIS (1911-2010), 0.6% - Moderno Whan-Ki KIM (1913-1974), 0.6% - Moderno Paul SIGNAC (1863-1935), 0.6% - Moderno Yves KLEIN (1928-1962), 0.6% - Postguerra Keith HARING (1958-1990), 0.5% - Contemporáneo Richard DIEBENKORN (1922-1993), 0.5% - Postguerra Pierre SOULAGES (1919-), 0.5% - Moderno George CONDO (1957-), 0.5% - Contemporáneo Norman Perceval ROCKWELL (1894-1978), 0.5% - Moderno WU Guanzhong (1894-1968), 0.5% - Moderno Alberto BURRI (1915-1995), 0.4% - Moderno Gustav KLIMT (1862-1918), 0.4% - Moderno ZENG Fanzhi (1964-), 0.4% - Contemporáneo Egon SCHIELE (1890-1918), 0.4 % - Moderno Damien HIRST (1965-), 0.4% - Contemporáneo Ernst Ludwig KIRCHNER (1880-1938), 0.4% - Moderno Chaïm SOUTINE (1894-1943), 0.4% - Moderno Fernando BOTERO (1932-), 0.4% - Postguerra Edvard MUNCH (1863-1944), 0.4% - Moderno Pierre BONNARD (1867-1947), 0.4% - Moderno Kazuo SHIRAGA (1924-2008), 0.4% - Postguerra WEN Zhengming (1470-1559), 0.4% - Viejo Maestro ZHOU Chunya (1955-), 0.4% - Contemporáneo Morton Wayne THIEBAUD (1920-) 0.4% - Postguerra Georg BASELITZ (1938-), 0.4% - Postguerra Salvador DALI (1904-1989), 0.4% - Moderno Tsuguharu FOUJITA (1886-1968), 0.4% - Moderno François-Xavier LALANNE (1927- 2008), 0.4% - Postguerra SHI Tao (1642-c.1707), 0.4% - Viejo Maestro DONG Qichang (1555-1636), 0.4% - Viejo Maestro Max ERNST (1891-1976), 0.4 % - Moderno Sam FRANCIS (1923-1994), 0.4%- Postguerra Georges BRAQUE (1882-1963), 0.4% - Moderno Maurice DE VLAMINCK (1876-1958), 0.4% - Moderno Bernard BUFFET (1928-1999), 0.4% - Postguerra Peter Paul RUBENS (1577-1640), 0.4% - Viejo Maestro Ufan LEE (1936-), 0.4% - Postguerra Francis PICABIA (1879-1953), 0.3% - Moderno Barbara HEPWORTH (1903-1975), 0.3% - Moderno Albert OEHLEN (1954-), 0.3% - Contemporáneo Anselm KIEFER (1945-), 0.3% - Contemporáneo Giorgio MORANDI (1890-1964), 0.3% - Moderno Alighiero BOETTI (1940-1994), 0.3% - Postguerra Robert MOTHERWELL (1915-1991), 0.3% - Moderno TANG Yin (1470- 1523), 0.3% - Viejo Maestro GUAN Liang (1900-1986), 0.3% - Moderno Martin KIPPENBERGER (1953-1997), 0.3% - Contemporáneo Takashi MURAKAMI (1962-), 0.3% - Contemporáneo Donald JUDD (1928-1994), 0.3% - Postguerra CHEN Yifei (1946-2005), 0.3% - Contemporáneo ZHANG Xiaogang (1958-), 0.3% - Contemporáneo Tom WESSELMANN (1931-2004), 0.3% - Postguerra David SMITH (1906-1965), 0.3% - Moderno Josef ALBERS (1888-1976), 0.3% - Moderno

Imágenes:

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/03/Artprice100-vs-SP500-1.png]

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/03/Artprice100-periods-2.png]

Copyright 1987-2021 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

