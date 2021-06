Artmarket.com: El lugar de Francia en el mercado mundial del arte seis meses después del Brexit

Facturación anual de las subastas de obras de arte (1 de enero de 2000 - 10 de junio de 2021)

Vincent Van Gogh, Scène de rue à Montmartre (1887): 15,4 millones de dólares el 25 de marzo de 2021 en Sotheby's y Mirabaud-Mercier

Según Thierry Ehrmann, Presidente y Fundador de Artmarket.com y su departamento de Artprice: "En realidad París no está atrayendo del extranjero más obras que antes, como lo ha hecho Londres durante muchos años, y como lo sigue haciendo. A pesar del Brexit, la capital inglesa sigue atrayendo grandes obras que podrían haberse vendido en Francia: por ejemplo, el 23 de marzo de 2021, Christie's vendió en Londres tres obras clave de la colección parisina de Claude Hersaint (firmadas por Miró, Magritte y Ernst) por un total de 31 millones de dólares".

Hasta la fecha, el Brexit no parece haber beneficiado a Francia.

Sotheby's y Christie's siguen siendo las principales casas de subastas de arte en Francia, con cuotas de mercado del 34% y el 17% respectivamente

Parece que en 202 los gigantes anglosajones siguen reinando en el mercado francés de las subastas de arte. Sotheby's es actualmente dos veces más productiva que su rival, pero Christie's cerrará el primer semestre del año con una venta de prestigio de arte del siglo XX / XXI (30 de junio de 2021). En términos de cuota de mercado, las casas de subastas francesas siguen estando significativamente por detrás; Artcurial, con un 5%, y Cornette de Saint-Cyr, con sólo un 3%, tienen dificultades para competir.

No obstante, las casas de subastas anglosajonas de París no tienen el monopolio del mercado de gama alta. Cornette de Saint Cyr obtuvo el segundo mejor resultado de Francia en el primer semestre de 2021 al conseguir 7 millones de dólares por el cuadro de Wu Guanzhong Hong Kong Night (1987). En cuanto a Zao-Wou-ki, dos de sus obras se encuentran entre los 5 mejores resultados del año (en Francia). Desgraciadamente, muchas de sus obras se llevan posteriormente a Asia.

Tres obras de artistas chinos en entre los 5 mejores resultados en las subastas francesas en lo que va de año

1. Vincent VAN GOGH (1853-1890), Scène de rue Montmartre (1887)

15 414 600 dólares - Sotheby's & Mirabaud-Mercier, París - 25/03/2021

2. WU Guanzhong (1919-2010), Hong Kong Night (1987)

6 866 900 dólares - Cornette de Saint Cyr, París - 14/04/2021

3. ZAO Wou-Ki (1921-2013), Ville arabe (1953)

5 352 400 dólares - Sotheby's , París - 03/06/2021

4. ZAO Wou-Ki (1921-2013), Zitterlein (1956)

4 725 800 dólares - Sotheby's, París - 03/06/2021

5. Gustave CAILLEBOTTE (1848-1894), Le Petit bras de Seine Argenteuil (c.1890)

4 242 300 dólares - Christie's, París - 30/03/2021

El umbral simbólico de los 10 millones de dólares sólo se ha superado una vez en 2021 en París, frente a las 11 veces que se ha alcanzado en Londres.

Phillips, con sucursales en París, opta por operar sin una sala de subastas. Y sigue favoreciendo a Nueva York, Londres y, desde 2016, (para las obras de arte) a Hong Kong.

Imágenes:

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/06/image1-UK-vs-France.png]

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/06/image2-Vincent-Van-Gogh-Montmartre.jpg]

Copyright 1987-2021 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

