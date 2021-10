Artmarket.com : La Frieze 2021 Doit Réaffirmer la Place Fragilisée de Londres dans le Marché de l'Art Contemporain, Étudiée par le Dernier Rapport Artprice

Infographic - https://mma.prnewswire.com/media/1657379/Artmarket_turnover_Infographic.jpg



Tensions calmées (1937) de Wassily Kandinsky, enchère record à Londres en 2021 : 29,4 m$ chez Sotheby's

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1657380/Artmarket_Kandinsky.jpg

thierry Ehrmann, Président et Fondateur d'Artmarket.com et de son département Artprice : « Le Royaume-Uni (17 % du produit de ventes mondial aux enchères au S1 2021) n'a plus grand chose à craindre de la France (7%), mais voit Hong Kong (14%) attirer en revanche une part de plus en plus importante du Marché haut de gamme. Il s'agit de ne pas laisser filer vers l'Asie les plus belles pièces, en particulier en matière d'Art Contemporain et d'Après-Guerre, qui concentrent les plus grands enjeux culturels ».

Un marché qui pivote vers l'Est

La plus importante toile de Gerhard Richter proposée aux enchères au cours des trois dernières années, Abstraktes Bild (649-2) (1987), a été vendue par Sotheby's à Hong Kong, pour 28 m$. Elle avait été initialement mise sur le marché à la fin des années 1980 par la Galerie Löhrl de Düsseldorf puis avait été remise en vente à New York par la galerie Barbara Mathes. Or, le 6 octobre 2020, c'est en Asie que la Maison de Ventes de Patrick Drahi a choisi de l'inclure dans une prestigieuse vente du soir. Estimée entre 15 m$ et 18 m$, Abstraktes Bild (649-2) (1987) y a dépassé de 10 m$ l'estimation haute.

Les pérégrinations de cette toile ne soulignent pas seulement le triomphe de Gerhard Richter à l'échelle internationale, mais aussi des jeux d'influences sur le Marché de l'Art. Hong Kong est en passe de devenir ce que New York était pour les artistes européens il y a 10 ans : un formidable accélérateur. Les grandes Maisons de Ventes y voient une marché friand de pièces iconiques et capables de faire grimper les enchères pour les jeunes stars.

Cette année, Christie's et Sotheby's ont pour la première fois mis en ventes à Hong Kong trois belles toiles de Jean-Michel Basquiat, où elles ont chacune atteint au minimum leurs estimations ou les complètement dépassées. Elles totalisent plus de 100 m$ à elles trois, soit un tiers du produit de ventes de l'artiste. Hong Kong devient ainsi la deuxième place de marché pour cette signature sulfureuse, après New York.

Deux structures profondément différents

Londres et Hong Kong vivent, toutes les deux, un moment charnière de leur histoire. Toutefois, la situation qui en résulte sur le Marché de l'Art est très différente : tandis que la première voit les ventes d'oeuvres se tasser depuis cinq ans, la deuxième connaît un essor exceptionnel dans ce domaine.

La structure des ces deux places de marché est toutefois encore sans commune mesure : si le Royaume-Uni voit son ancienne colonie la rattraper en termes de chiffre d'affaires, elle conserve une offre beaucoup plus dynamique et beaucoup mieux diversifiée, grâce à un marché profondément ancré dans son histoire. La capitale britannique se trouve en effet au centre des ventes internationale aux enchères d'oeuvres d'art depuis le 19ème siècle, alors que Hong Kong n'y brille que depuis le début de ce millénaire ... donc depuis 20 ans essentiellement.

C'est dans ce contexte que la Frieze Art Fair revient cette semaine, avec l'ambition de faire à nouveau briller Londres sur le Marché de l'Art international, en tentant d'allier le meilleur de l'art ancien avec l'ultra contemporain.

Images: [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/10/image1-Londres-Hong-Kong.png][https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/10/image2-Wassily-Kandinsky.jpeg]

Copyright 1987-2021 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

Le département d'économétrie d'Artprice répond à toutes vos questions relatives aux statistiques et analyses personnalisées : [email protected]

En savoir plus sur nos services avec l'artiste en démonstration gratuite :

https://fr.artprice.com/demo

Nos services :

https://fr.artprice.com/subscription

A propos d'Artmarket.com :

Artmarket.com est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Découvrir Artmarket avec son département Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video

Artmarket avec son département Artprice furent fondées en 1997 par thierry Ehrmann, son PDG. Elles sont contrôlées par Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's Who In France© :

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/06/Biographie_nov2020_WhosWho_thierryEhrmann.pdf

Artmarket est l'acteur global du Marché de l'Art avec entre autres son département Artprice qui est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 770 000 Artistes.

Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 180 millions d'images ou gravures d'œuvres d'Art de 1700 à nos jours commentés par ses historiens.

Artmarket avec son département Artprice, enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6 300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7 200 titres de presse dans le monde. Artmarket.com met à la disposition de ses 5,4 millions de membres (members log in/RS), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des œuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du Code du Commerce).

Artmarket avec son département Artprice, possède le label étatique « Entreprise Innovante » décerné par la Banque Publique d'Investissement (BPI), pour la deuxième fois en novembre 2018.

Le Rapport Artprice 2020/21 du Marché de l'Art Contemporain par Artmarket.com :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2021

Le Rapport Annuel du Marché de l'Art mondial 2020 publié en mars 2021 par Artprice by Artmarket : https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2020

Sommaire des communiqués d'Artmarket avec son département Artprice :

http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artmarket et son département Artprice sur Facebook et Twitter :

https://fr-fr.facebook.com/artpricedotcom/ (5,4 millions d'abonnés)

https://twitter.com/artmarketdotcom

https://twitter.com/artpricedotcom

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artmarket et son département Artprice : https://fr.artprice.com/video dont le siège social est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure du Chaos :

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (4,4 millions d'abonnés)

L'Obs - Le Musée du Futur : https://youtu.be/29LXBPJrs-o

Contact: thierry Ehrmann, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1009603/Art_Market_logo.jpg

SOURCE Artmarket.com