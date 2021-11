Artmarket.com: perfeitamente posicionada para gerar enorme receita do seu mercado de NFT em Artprice-nft.com

O Metaverse da Artprice by Artmarket será um destino imersivo para colecionadores e entusiastas de arte digital com base em uma rigorosa seleção de NFTs, oferecendo a experiência e garantias necessárias para esse tipo de ecossistema, onde a Artprice e seu acionista de referência, Groupe Serveur, são pioneiros clarividentes da internet desde 1987. Poucos grupos foram citados na Time Magazine como tal.

Por quase um ano, a Artprice by Artmarket tem sido objeto de inúmeras ofertas espontâneas de parcerias, fusões, aquisições (parciais ou completas) à luz do mercado emergente e considerável para tokens não fungíveis (NFTs). Os NFTs (como são conhecidos) são produtos digitais colecionáveis armazenados em uma blockchain.

Naturalmente, os comerciantes de NFTs estão buscando credibilidade adicional e uma lógica de criação de valor específica para o mercado de arte on-line. E, claro, querem encontrar artistas já identificados por seu desempenho de mercado, bem como compradores e vendedores confiáveis e financeiramente sólidos.

Em suma, eles se beneficiariam imensamente do apoio e suporte da Artprice como líder mundial em informações de mercado de arte com seus 5,4 milhões de membros e seu marketplace criado em 2005, oferecendo mais de 72.000 obras on-line em tempo real e seu banco de dados cobrindo 765 mil artistas. Para os competidores ferozes no mercado de NFTs, a Artprice by Artmarket representa o fiador ideal do sucesso global.

Para atender às necessidades urgentes e vitais dos concorrentes de NFT e de outros participantes do mercado de arte que desejam participar do mercado de arte digital, a Artprice by Artmarket está se preparando – conforme anunciado em seus últimos comunicados financeiros de imprensa – sua própria plataforma de NFT que integra todos os processos e serviços industriais. Seus nomes de domínio já estão registrados como artprice-nft.com e artmarket-nft.com

No futuro, o marketplace padronizado da Artprice poderá gerar uma renda na casa das dezenas de milhões de euros, justificando uma capitalização alinhada com os participantes de blockchain recém-listados, como o setor de blockchain de criptomoedas (CBI). Essa renda se baseia, entre outras coisas, nos vários itens a pagar recorrentes (em moedas físicas) que são inerentes aos processos industriais subjacentes à economia de blockchain/NFT.

Como todos vimos, houve uma verdadeira avalanche de atenção da mídia sobre o fenômeno de NFT e todos os principais participantes do mercado de arte se apressaram para incorporar NFTs, a qualquer custo, ao seu modelo econômico, incluindo a Christie e a Sotheby´s, que anunciaram a criação de sua plataforma de NFT, o Metaverse da Sotheby, em 14 de outubro de 2021.

Com o apoio de seus vários departamentos especializados, a Artprice by Artmarket realizou estudos e análises em profundidade sobre o fenômeno de NFTs e, consequentemente, tem consciência de que o campo é substancialmente mais complexo do que parece.

Em primeiro lugar, você precisa do conhecimento do blockchain, uma área na qual a Artprice vem trabalhando há vários anos e que ganhou a etiqueta "empresa inovadora" duas vezes, concedida pelo Banco de Investimento Público (BPI) da França.

Em termos de infraestrutura, qualquer potencial participante neste campo precisaria de salas limpas e de todo o seu sistema operacional em modo exclusivo. Em seguida, eles precisariam ter um excelente conhecimento sobre a história e o gerenciamento de criptomoedas e do sistema de Wallet para evitar armadilhas. Por último, eles precisariam de experiência em história da arte especializada nas origens da Internet e da cibercultura, a fim de identificar o que constitui a obra de arte digital. Esses diferentes tipos de conhecimento exigem habilidades que sejam tanto verticais quanto transversais.

Em suas várias projeções e modelos, a Artprice by Artmarket examinou os verdadeiros centros de lucro em todo a cadeia de conhecimento/processo de NFT. Ela tem se concentrado notavelmente na realidade funcional e econômica de operar uma plataforma com emissores primários de NFTs e no lado de compra e venda de NFTs no mercado secundário. Grandes esforços foram feitos para identificar e distinguir entre os vários itens de receita recorrente e aqueles que estão sujeitos aos caprichos do mercado, e também foi revelado que, a partir de uma postura contábil, as atividades recorrentes e geradoras de renda são principalmente acessíveis em dólares ou euros.

O que acontece claramente é que os principais participantes de NFTs estão acima de todos os principais participantes no ramo de criptomoedas. Ignorar essa filiação seria um grande erro na compreensão desse ecossistema, em que poucas pessoas realmente dominam.

A Artmarket.com, portanto, examinou cuidadosamente as principais vendas que contribuíram para a notoriedade dos NFTs e encontra os mesmos participantes em criptomoedas e NFTs, sendo que os últimos representam uma saída da criptomoeda por meio de um ativo não fungível. Essa análise é essencial porque destaca os pontos fortes e fracos dos primeiros participantes do universo de criptomoedas.

A venda do primeiro trabalho digital na Christie's teve o efeito de um terremoto, impulsionando BEEPLE (também conhecido por Mike Winkelmann) – desconhecido para qualquer pessoa fora da esfera de arte digital – para o terceiro lugar no pódio de resultados de leilão para artistas vivos, atrás de Jeff Koons e de David Hockney. Após a venda recorde de Everydays: The First 5000 Days, um arquivo digital em formato JPEG que teve o preço impressionante de USD 69,3 milhões em 11 de março de 2021, a arte digital deve ser considerada uma corrente criativa de enorme valor.

O objetivo dessa compra de 69,3 milhões de dólares de Everydays: The First 5000 Days por dois empresários indianos foi, portanto, reivindicar uma certa "equivalência" entre todos os países do mundo e mostrar que comprar arte não é um campo reservado aos colecionadores ocidentais. Essa paridade é 'habilitada' pelo surgimento de criptomoedas, uma postura lógica para esses dois homens que fizeram fortuna com a compra de Ethereum, uma das centenas de criptomoedas em circulação em todo o mundo.

Outro ramo da pesquisa da Artprice sobre o mercado de NFTs se concentrou na dimensão legal e concluiu que o campo levanta um grande número de questões legais que apenas alguns poucos participantes (como a Artprice) estão equipados para responder.

Um exemplo diz respeito à lei de propriedade intelectual: todos concordam que as várias transações envolvendo uma obra de arte de NFT registram claramente as escrituras de posse; mas o que ocorre com os direitos autorais, patrimoniais, direitos morais, direitos de reprodução, etc. relacionados à questão primária de um NFT. A Artprice, por meio de sua expertise e experiência neste campo, pode responder a esse vazio, criando a ponte necessária entre o NFT e o mercado de arte física.

Na ADAGP (Sociedade francesa de coleta e distribuição de direitos autorais na área de artes fráficas e plásticas), na qual a Artprice by Artmarket é uma das principais colaboradoras, os NFTs foram objeto de um escrutínio equilibrado substancial. De acordo com seu Diretor Jurídico, Thierry Maillard, "é importante garantir legalmente a conexão entre o NFT e o artista/seus beneficiários, para estruturar as práticas e fornecer para terceiros confiáveis". Essas observações levam tudo muito claramente à Artprice porque a Artprice já tem a experiência, infraestrutura e conhecimento necessários para lidar com essas questões delicadas.

Da mesma forma, de acordo com Blanche Sousi, Professor Emérito da Universidade de Lyon 3, Titular da Cátedra Jean Monnet em Direito Bancário e Monetário Europeu, diretor honorário do Instituto de Direito e Economia Empresarial e membro do Comitê Científico do Institut Art et Droit, do qual a Artprice é membro, a emissão de um NFT primário deve cumprir as disposições do código monetário e financeiro (ativos digitais na lei francesa ou ativos criptográficos na lei europeia).

Por último, em relação ao nascimento de um novo movimento de arte, endossamos a análise do historiador de arte Michael Maizels, que disse: "Sou um historiador de arte que realizou extensas pesquisas sobre a evolução do mercado para a 'arte recente'. E posso dizer que algo geracional está acontecendo agora com NFTs.

Nessa fase do jogo, é necessário um sólido conhecimento da cibercultura e de sua interação com o mercado de arte por quase 40 anos, tudo isso, para poder definir o surgimento de novos artistas contemporâneos cujos trabalhos em NFT atraem novos colecionadores.

Apesar do excesso de mídia em torno dos NFTs, é importante identificar as diferentes áreas do conhecimento (que só podem ser adquiridas ao longo do tempo) necessárias para uma atividade efetiva e rentável nessa área. Após isso, um mercado de NFTs pode ser fundado e obter as receitas recorrentes e altamente rentáveis que este mercado gerará em moeda física (ou seja, euros/dólares) para combater um risco de troca de criptomoedas e um sistema fiscal que é claramente "um trabalho em andamento".

Assim, do ponto de vista da demanda, a clientela global da Artprice estará pronta para mergulhar assim que se sentir segura sobre suas transações, e no lado da oferta, a Artprice está confiante de que pode atrair artistas para a criação de seus NFTs no mercado de emissões primárias.

No mercado de arte mais amplo, agora está claro que todas as principais operadoras sentem uma necessidade imperativa de basear sua credibilidade em dados macro e microeconômicos com uma análise rigorosa do mercado. Esse tipo de credibilidade é exatamente o que a Artprice by Artmarket pode oferecer a eles em seu papel como líder global em informações do mercado de arte por quase 25 anos - por meio de relatórios, índices, gráficos e dados (usados por mais de 7.200 mídias impressas e digitais).

A confiança em NFTs só pode vir de um participante que vem monitorando e dominando a economia do mercado de arte com seu desenvolvimento exponencial desde 2000 (o faturamento aumentou 2,700% no ramo de arte contemporânea).

A Artprice by Artmarket considera que a arte digital, sem dúvida, representa uma mudança de paradigma. No entanto, ela também considera que apenas alguns poucos participantes poderão oferecer uma cadeia industrial integrada e coerente de processos e serviços com os ambientes legais certos, a análise econômica e financeira certa e, é claro, o tipo certo de pedagogia do cliente, que é absolutamente essencial para criar confiança neste Metaverse (versão futura da Internet iniciada pela visão de Neal Stephenson em 1992 em seu universo cibernético pós-apocalíptico de "Snow crash").

A Artprice by Artmarket pode elucidar os verdadeiros protagonistas da cultura cibernética que foram imersos no mundo digital muito antes de qualquer outra pessoa. A Artprice e o Groupe Serveur, seu maior acionista, imaginaram o nascimento deste novo mundo em 1987.

A sede da Artprice by Artmarket, é o mundialmente renomado Museu Organe de Arte Contemporânea que gerencia o Demeure du Chaos/Abode of Chaos (segundo o NYT), citado na literatura da história da arte como uma das referências mais importantes do universo ciberpunk pós-apocalíptico (objeto de mais de 3.600 relatórios de mídia em 21 anos). O Museu de Arte Contemporânea, Demeure du Chaos/Abode of Chaos, planeja emitir milhares de NFTs de seu único autor, Thierry Ehrmann, artista/escultor e fundador do grupo Artprice and Server (link na biografia no Who's Who France).

Biographie_nov2020_WhosWho_thierryEhrmann.pdf

A mudança de paradigma que a chegada dos NFTs representa sugere que levará várias décadas para definir quais órgãos/autoridades/instituições/especialistas surgirão como confiáveis em relação às criações de arte digitais e à definição do valor cognitivo das obras de arte digitais. A Artprice by Artmarket está entre os poucos participantes que se posicionam para assumir tal compromisso.

A Artprice by Artmarket selecionará seus artistas e obras de NFT de seu marketplace para transmitir sua visão de arte digital.

De acordo com pesquisas conduzidas pela Artprice by Artmarket, as plataformas de NFTs mais populares para artistas são a OpenSea, a SuperRare, a Nifty Gateway, a Rarible, a Known Origin, a Hic et Nunc (a que consome menos energia).

Leia também Leilões contemporâneos de arte impulsionados por NFTs (relatório Artprice) (AFP) 2021

As vendas on-line agora fazem parte de estratégias de casas de leilão. A Christie's, a Sotheby´s e Phillips desmaterializaram pouco mais da metade de suas operações. Mas não são apenas os principais; a proporção on-line das casas de leilão do mundo tomadas como um todo atualmente é de 41% em 2021. Um novo passo foi claramente dado com a extraordinária chegada dos NFTs.

De acordo com o Relatório anual do mercado de arte contemporânea da Artprice publicado na última segunda-feira, os leilões de arte contemporânea atingiram um nível histórico de faturamento de 2,7 bilhões de dólares no período de 2020-2021 (final de junho-início de julho), impulsionado por NFTs e leilões on-line.

Para a Artmarket.com, todas as opções estão dadas, incluindo a outra hipótese: uma parceria imediata com uma importante plataforma de NFT. Isso geraria uma enorme economia no tempo e as economias de escala produziriam, portanto, um ganho financeiro imediato com um rápido aumento na renda líquida que seria adicionado a um balanço distintamente rentável e, portanto, seria um impulsionador significativo de crescimento.

O marketplace da Artprice by Artmarket® NFT se beneficia principalmente dos nomes de domínio "Artmarket.com, Artmarket.net, Artmarket.org", que naturalmente capturam buscas usando os termos Art Market (inglês é a língua do mercado de arte). Com uma simples busca "art market", os 12 principais resultados naturais não patrocinados de 3,33 bilhões de resultados no Google.com levam aos bancos de dados da Artprice by Artmarket.

Por fim, é essencial lembrar que, com a Artprice e a Cision (PR Newswire), o marketplace da Artprice by Artmarket se beneficiará da primeira de notícias dedicada às informações do mercado de arte: a Artpress agency® é uma agência de notícias criada em 1999 e 100% de propriedade da Artprice, líder mundial em informações de mercado de arte.

Por 120 anos, a Cision gradualmente construiu uma rede global para a disseminação de informações/notícias reconhecida por mais de 100.000 clientes renomados nos mercados financeiros.

A Cision é líder mundial em software de RP e de influência e em pesquisa em mídia.

Com seu banco de dados de 1,6 milhão de jornalistas e organizações de mídia, a Cision oferece informações qualitativas sobre as informações diárias geradas pela Artprice by Artmarket para uma população-alvo de 450 milhões por meio de sua agência de notícias Artpress Agency no idioma nativo de cada país em todos os cinco continentes.

O acordo é o resultado direto de um longo relacionamento que abrange duas décadas entre a Artprice e a Cision, dois líderes poderosos em seus respectivos mercados.

Direitos autorais 1987-2021 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

