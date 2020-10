Artmarket.com publica el nuevo informe de Artprice sobre el Mercado del Arte Contemporáneo

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2020

Crecimiento

El Mercado del Arte Contemporáneo no es lo que era hace 20 años. Ha experimentado profundos cambios estructurales, apareciendo cada vez más artistas (de 5.400 artistas a casi 32.000 en la actualidad) y más obras de arte (de 12.000 lotes ofrecidos a 123.000), creciendo y expandiéndose geográficamente, de 39 a 64 países activos en subastas. Se ha visto acelerado por la fluidificación de las transacciones a distancia y ahora es el segmento más dinámico y rentable de todo el Mercado del Arte. En 20 años, el número de casas de subastas que participan en el Mercado del Arte Contemporáneo casi se ha duplicado, el número de sesiones especializadas se ha triplicado y el de lotes vendidos se ha multiplicado por seis.

La fiebre del Arte Contemporáneo

Los pilares del mercado

Pintura... ante todo

Diversidad

Artistas contemporáneos de China, Japón y Corea... de África y las diásporas africanas... de América Latina y Oriente Medio... operan hoy en un mercado que no sólo se ha abierto internacionalmente, sino que se ha abierto a las mujeres artistas y a toda una gama de narrativas alternativas con un importante significado cultural y simbólico. Este desafío a las narrativas hegemónicas occidentales de la historia del arte ha abierto nuevos horizontes a miles de artistas de todo el mundo. Desde el comienzo del siglo XXI, la cuestión de la diversidad ha estado en el centro del debate y en la raíz de los principales acontecimientos del Mercado del Arte.

Un nuevo paisaje

" Tierra de nadie"

nadie" El negro (también) importa (en el arte)

Valoración

El Mercado del Arte Contemporáneo es un mercado bajo la influencia de una serie de factores de diferente naturaleza, entre los que se incluyen la pasión por el arte, las ambiciones de soft-power (poder blando), la especulación financiera, la moda y, por supuesto, hoy en día, la influencia masiva de la esfera digital en términos de marketing, coolhunting, etc. Hoy en día las redes sociales (los nuevos influencers), las estrellas del pop, las marcas de lujo y de moda urbana desempeñan un papel activo en la popularización de los artistas. Contribuyen a la orientación de los gustos, como solían hacer los críticos de arte. La presencia online ha desempeñado un papel fundamental para contrarrestar los efectos de la crisis del Covid, y ha resultado absolutamente esencial para algunos de los principales agentes del mercado. En realidad, el Mercado del Arte Contemporáneo acaba de superar un importante hito en 2020, hito que representa el verdadero comienzo de su revolución digital.

En busca de la novedad

Opción múltiple...

Agilidad digital

Esta extraordinaria progresión está impulsada por las pasiones que suscita el Arte Contemporáneo, pero también se basa en la confianza que ha ido ganando. Hoy en día, los coleccionistas ya no siempre prefieren las obras de artistas desaparecidos y se dejan convencer por nuevas técnicas, nuevas formas de arte y la influencias de artistas vivos. Hoy, en un momento de crisis sin precedentes, el Mercado del Arte Contemporáneo sigue avanzando a grandes pasos.. De hecho, es el segmento que se adapta con mayor rapidez a los cambios y el que mejor se presta a las ventas online.

Imagen:

