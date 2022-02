Artmarket.com ultrapassa seu objetivo para o T4 com um salto de 39% no volume de negócios, e atinge 61% para o ano de 2021; os NFT de Arte e Web3 estão no centro do plano de crescimento da Artprice para 2022.

Metaverso Artprice

Infelizmente, a pandemia da COVID-19 está entrando em seu terceiro ano. Mas acelerou o movimento rumo à dependência da Internet. Atualmente, uma percentagem bastante significativa do PIB global é gerada através da Internet.

De acordo com o jornal econômico francês, Les Echos, as vendas globais na Internet representaram 26,7 trilhões de dólares em 2019, com um aumento previsto para 2021 de +44%, de acordo com a UNCTAD, para cerca de 38,45 trilhões. Para a Artprice by Artmarket, líder mundial na informação sobre o mercado das artes, este grau de crescimento representa uma garantia de um crescimento de dois dígitos, no mínimo

Para atingir um crescimento de quatro dígitos, Artmarket.com deve assumir a responsabilidade pela padronização e certificação dos mercados NFT de Arte.

Conforme indicados em seus comunicados de imprensa anteriores, durante a segunda metade de 2021, Artmarket.com decidiu usar sua história e seu conhecimento profundo do mundo da encriptação, criptomoedas e NFT para conhecer e analisar a maioria dos intervenientes credíveis no mercado de NFT de Arte.

Entretanto, o monitoramento constante da legislação pela Artprice by Artmarket, sobretudo nos EUA, mas também na Europa, Índia e Ásia, revelou que a maioria dos quadros legislativos já adotou, efetivamente, medidas para a existência de criptomoedas.

Surgem dois eixos principais. Por um lado, as portas de entrada e saída serão as Plataformas de Câmbio (Binance, Coin Base Exchange, FTX, Kraken etc.), algumas das quais já estão registradas na bolsa de valores. Estas plataformas de câmbio identificarão fluxos de entrada e de saída das moedas escriturais convertidas em criptomoedas e vice-versa. Por outro lado, uma taxa de 30% parece agora ser objeto de um consenso global entre as grandes potências econômicas.

Claire Balva, cofundadora da Blockchain Partner e Diretora de Blockchain e Criptomoedas na KPMG, resumiu bem a realidade em rápida ascensão quando afirmou on BFM Business em janeiro de 2022: «Atualmente, há mais riscos [para os grupos] por não aderirem à criptomoeda do que se aderirem. Para informação, em 7 de fevereiro de 2022, a KPMG no Canadá adiciona a Bitcoin e a Ethereum à tesouraria da empresa. (Fonte CISION: https://www.newswire.ca/news-releases/kpmg-in-canada-adds-bitcoin-and-ethereum-to-its-corporate-treasury-851778842.html)

Como líder mundial na informação sobre o mercado das artes, Artprice by Artmarket compreendeu a necessidade de analisar os principais players no mercado NFT de Arte. Concluiu que todos os principais players, quer sejam operadores primários (galerias) ou secundários (Christie's, Sotheby's, Phillips, Bonhams, etc.), bem como museus e organizações culturais, consideram que haverá uma extensão extremamente rápida do mercado de aarte para NFT.

O primeiro grande problema é a ausência de classificação dos NFT de Arte nos mercados. Em resposta a este problema, a Artprice planeja a rápida implementação de uma classificação padronizada associada a suas bases de dados, que são influentesem todo o mundo das artes.

Thierry Ehrmann, Presidente e Fundador do Artmarket.com e de seu departamento Artprice: «A tecnologia NFT disruptiva foge à segmentação normal do mercado das aartes, organizado por período, suporte, movimento, etc. Extremamente criativa, a esfera NFT se fragmentou em uma amálgama de caminhos; mas a Artprice está trabalhando em como informar melhor os players neste mercado sobre o que é transacionado e o que cria valor: uma forma clara e objetiva de apresentar informação relacionada com NFT (origem, edição, oferta, procura, uso, etc.), necessária para tranquilizar o mercado.

Na sequência de suas análises e discussões, Artprice by Artmarket identificou bastante rapidamenteum segundo grande problema, que afeta todas as principais plataformas NFT de Arte,como a OpenSea, Rarible, LooksRare, Nifty Gateway, Superare, etc.

Vejamos, por exemplo, a líder global OpenSea, que realizou 90% das transações de NFT comercializadas em janeiro de 2022, divulgando um volume de negócios de 5,517 bilhões de dólares em um mercado de NFT global para o mês de janeiro de 2022, com um máximo histórico de 6,13 bilhões de dólares (de acordo com The Block Data Dashboard). A empresa declarou recentemente que 80% dos NFT de Arte emitidos em sua plataforma poderiam comprometer os direitos de propriedade intelectual de alguns terceiros. A OpenSea anunciou então estar estudando soluções para interromper este tipo de atividade, com o objetivo de oferecer uma maior proteção para os compradores vendedores.

Contudo, a Artprice by Artmarket, uma vez que é líder mundial na informação sobre o mercado das artes, com bases de dados exclusivas construídas ao longo de 25 anos, e graças a sua autoridade global, com a maior coleção documental no mundo (notas, manuscritos e catálogos de venda desde 1700), que garante a autenticidade e veracidade histórica de suas bases de dados, acredita que é precisamente no setor dos NFT de Arte de emissão primária que pode contribuir genuinamente para a continuidade e crescimento deste mercado e atingir um volume de negócios extremamente substancial e lucro simultaneamente. Efetivamente, considerando todos os parâmetros e dados subjacentes do mercado, a Artprice by Artmarket é o único player no mercado global genuinamente capaz de gerenciar a certificação da primeira emissão de NFT de Arte.

Graças a sua credibilidade e reputação indiscutível dentro do mercado das artes, a Artprice tem plena capacidade para se tornar o «Oráculo» (fonte de informação fidedigna que permite a integração de variáveis do mundo real em contratos inteligentes) na blockchain do Artmarket.com.

O essencial da legitimidade da Artprice como Oráculo se baseia em sua centralização dos principais dados de leilão de 6.300 leiloeiras em todo o mundo.

Nas comunidades Web3, o Oráculo deve se basear em centenas de fontes diferentes, que é exatamente a posição da Artprice, com suas 6.300 fontes públicas.

Como Oráculo, a Artprice permitirá que dados essenciais de suas bases de dados sejam adicionados a seus contratos inteligentes. Estes dados incluiriam resultados de leilões, dados históricos, índices e dados econométricos relativos ao/à artista e a suas obras, à rastreabilidade das obras, dados técnicos padronizados, preços em moedas atualizadas, idioma original usado, etc.

Como contribuição do Oráculo, os dados da Artprice funcionarão como a principal referência e autoridade do mercado. Em outras palavras, o «contrato inteligente» será acionado, ou não, dependendo da informação fornecida pela Artprice.

Uma vez que a Artprice desempenhou um papel essencial no mercado das artes, fornecendo informação fidedigna e indispensável durante 25 anos, não restam dúvidas de que a OpenSea, Rarible, LooksRare, Nifty Gateway e Superare, para nomear algumas, estão entre as plataformas de NFT que beneficiam imediatamente e totalmente de uma colaboração industrial com o Artmarket.com.

Em relação a sua própria capacidade de emitir NFT de Arte, o Artmarket.com identificou várias empresas no mundo que poderiam acelerar e garantir sua legitimidade na emissão primária de NFT de Arte.

Neste contexto, a Artprice by Artmarket está, particularmente, em conversações com a empresa Logion.network https://logion.network/, cuja proteção jurídica oferece uma blockchain pública global, operada por uma rede descentralizada de advogados, oferecendo proteção para todos os ativos e transações digitais. A Blockchain Logion oferece garantia dos ativos digitais, emissão de certificados, proteção e confidencialidade de dados essenciais e, obviamente, comprovativo da autenticação por um Funcionário Administrativo.

Em uma reunião com Elie Auvray, copresidente e cofundador da Logion, Thierry Ehrmann, Diretor Executivo do Artmarket.com e Fundador da Artprice, recordou o copresidente da Logion que, nos anos 90, o Server Group e a Artprice criaram o European Judicial Server (agora uma subsidiária integral do Artmarket.com), que desenvolveu uma rede jurídica descentralizada semelhante a uma escala europeia (mas não mundial) usando protocolo informático X25.

Além disso, a Artprice by Artmarket planeja criar duas subsidiárias, uma com um líder europeu na digitalização, oferecendo um serviço de qualidade e ferramentas adequadas, incluindo SIG (sistemas de informação geográfica), software de design, fotogrametria, cartografia, drones, LIDAR, etc.

O departamento de P&D da Artprice by Artmarket tem trabalhado em interfaces não intrusivas para aumentar seu domínio das realidades aumentadas e virtuais (RA e RV). A Artprice esteve, obviamente, mais uma vez presente no Consumer Electronics Show (CES), onde examinou demoradamente as molduras digitais QLED 4K da Samsung (The Frame), possibilitando a exibição de obras de arte como quadros reais, e que já estão presente em alguns dos principais museus. A Artprice está ponderando um negócio com a Samsung, porque The Frame é a personificação perfeita de NFT de Arte digital para colecionadores, com um preço de usuário final muito acessível.

O entusiasmos pelos NFT de Arte é tão grande que o primeiro museu inteiramente dedicado a estes abrirá suas portas no início de fevereiro, o Museu de NFT Seattle (SNFTM). Em 2022/2023, esperamos ver cerca de 30 museus e centros de arte contemporânea dedicados exclusivamente a NFT nos 5 continentes.

A segunda subsidiária prevista, que será criada pela Artprice Inc. USA com tokens de governança e um DAO específico, é descrita nos parágrafos abaixo: «Novos riscos identificados para 2022, de acordo com as recomendações da AMF (Autoridade dos Mercados Financeiros de França)

Artmarket.com está então estudando todas as propostas (joint-venture, investimento de capital, fusão/aquisição, etc.) e apenas dará sua autorização se estas propostas fizerem sentido em termos econômicos e perpetuarem sua ética, designadamente para melhorarem a informação disponível no mercado das artes, bem como sua transparência no geral.

Em relação aos vários quadros legislativos em vigor na França e na Europa, Artmarket.com está estudando a possibilidade de se registrar na AMF como um prestador de serviços de ativos digitais (DASP) para sua futura qualidade como empresa FinTech. Ao mesmo tempo, o monitoramento atento e constante da legislação americana e europeia permitirá ao Artmarket.com e a sua subsidiária americana tomar as melhores decisões como uma futura FinTech.

Por último, a derradeira democratização dos NFT de Arte para o público em geral envolve criptomoedas, que estão agora associadas aos principais emissores de cartões de crédito, como Visa (fonte: CNBC).

O Diretor Financeiro da Visa, Vasant Prabhu, expressou seu otimismo em relação ao desenvolvimento em uma entrevista com a CNBC. «Para nós, isto (o fato de os clientes terem feito pagamentos no valor de 2,5 bilhões com seus cartões associados a criptomoeda no primeiro trimestre fiscal de 2022) indica que os clientes consideram útil ter um cartão Visa associado a uma conta em uma plataforma de criptomoeda. Há valor em conseguir acessar essa liquidez, financiar compras e gerenciar despesas, e fazê-lo de forma tão imediata e transparente...».

Os cartões associados a criptomoeda permitem aos clientes gastar criptomoedas (vulgo CRY) em qualquer lugar onde o Visa é aceito, sem que os comerciantes tenham de se familiarizar com a categoria de ativos. Recebem transações com dinheiro real, como as transações habituais com Visa, ao passo que o processador de pagamentos controla as conversões em segundo plano.

Novos riscos identificados para 2022, de acordo com as recomendações da AMF (Autoridade dos Mercados Financeiros de França)

De acordo com as recomendações da AMF (Autoridade dos Mercados Financeiros de França), e, especificamente, em relação ao documento de registro universal (regulamento UE 2017/1129), a empresa emissora deve declarar e atualizar constantemente os potenciais fatores de risco.

A apresentação dos riscos éfruto de uma análise regular e proativa como parte de uma política de gerenciamento de risco formal e concertada.

O futuro do Artmarket.com está na esfera Web3 (NFT, criptomoedas, metaverso).

Atendendo a sua estratégia, o Artmarket.com é, assim, obrigado ainformar o mercado e seus acionistas do risco associado às flutuações do valor das criptomoedas, especialmente da Ethereum (ETH), a criptomoeda mais usada no setor de NFT de Arte (com seus contratos inteligentes dedicados), e, em menor medida, da Bitcoin (BTC).

Artmarket.com e seu departamento Artprice canalizarão a maioria de seus P&D, operações e marketing de seu Mercado Padronizado de NFT através de uma subsidiária integral do Artmarket.com, e, provavelmente, através de sua subsidiária integral americana: Artprice Inc. Assim, Artmarket.com informa seus acionistas e os mercados financeiros que há um risco identificado de ações Artmarket.com, aos olhos dos administradores de fundos, sobretudo anglo-americanos,estarem estreitamente indexadas ao valor da Ethereum (ETH) e, acessoriamente, ao da Bitcoin (BTC).

Uma análise técnica ao longo dos últimos três meses (desde 9 de novembro de 2021 até 9 de fevereiro de 2022) usando uma média móvel confirma uma relação constantemente sólida entre os preços das ações do Artmarket.com e da Ethereum, e, em menor medida, da Bitcoin e outras criptomoedas. Designadamente, o efeito de «Triplo Halving» da Ethereum pode influenciar fortemente o preço (efeito acretivo).

Efetivamente, a maioria do desenvolvimento do Mercado de NFT Padronizado da Artprice by Artmarket estabelece um contrato inteligente exclusivo dentro da blockchain Ethereum, e, particularmente, graças a sua versão futura, Serenity, que permitirá que todo, ou parte, do atual processo de mineração seja alterado de mineração Proof-of-Work para Proof-of-Stake, no sentido de limitar o consumo de energia, ou manter a mineração tradicional sem carbono.

Artmarket.com pretende salientar que, até ao momento, ainda não há uma criptomoeda específica para o grupo, mas que seus grupos de trabalho, após intensa reflexão, projetaram diferentes cenários, nos quais os legisladores franceses e/ou europeus e/ou americanos começariam a construir quadros legislativos funcionais para uma cultura de criptomoeda, que já tem uma história relativamente longa e é atualmente usada por mais um bilhão de pessoas em todo o mundo.

O desenvolvimento e implementação destes quadros (ou seja, a adaptação legal a uma realidade existente) é um processo observado repetidamente ao longo da história, particularmente nas áreas da economia e da ciência durante o século XX.

Há muito que a estratégia global do Artmarket.com incluía a criação de uma criptomoeda específica para o mercado das artes após aprovações regulamentares, conforme demonstrado pela data de registro do DNS artpricecoin.com (.net .org, etc. e nomes correspondentes).

SOURCE Artmarket.com