Artmarket.com : Un T1 aussi performant qu'avant la crise du Covid, mais Artprice identifie cinq bouleversements

Lots Fine Art vendus et invendus aux enchères au 1er trimestre, depuis 2000

thierry Ehrmann, Président et Fondateur d'Artmarket.com et de son département Artprice, reconnaît qu' "il est encore un peu tôt pour démêler les effets de chacun des puissants facteurs qui bouleversent actuellement le Marché de l'Art : Covid, Brexit, NFT, etc. Mais leurs conséquences sont déjà visibles".

Artprice redouble donc ses efforts pour assurer une observation, en continu, des indicateurs les plus sensibles et ainsi contrôler la santé du Marché de l'Art. La société tient à partager les conclusions de son département d'économétrie, afin de contribuer à sa transparence.

1. Un nombre de transactions record

Malgré les complications toujours liées à la crise sanitaire, les ventes aux enchères de Fine Art n'ont jamais été aussi nombreuses qu'au T1 2021. Au total, 112 200 lots ont été adjugés dans le monde, soit 6 % de plus qu'au T1 2019 (105 600 lots vendus). La transition numérique, opérée par les maisons de ventes, a permis d'activer un marché en ligne particulièrement adapté au milieu de gamme.

2. Un taux d'invendus en baisse

Indicateur essentiel de l'équilibre entre l'offre et la demande, le taux de lots invendus n'a varié que très faiblement sur la période 2010-2019, oscillant entre 31 % et 34 %. En d'autres termes, le Marché de l'Art s'est habitué à voir un tiers des lots proposés aux enchères ne pas atteindre leur prix de réserve. Mais au T1 2021, une vente sur quatre (25 %) seulement n'a pas abouti : la demande augmente donc un peu plus rapidement que l'offre !

3. Une lente redistribution géographique

Le T1 appartient habituellement à Londres, où les premières ventes de prestige sont organisées chaque année. Une tradition à laquelle l'exercice 2021 n'a pas dérogé, bien que l'agenda ait dû être décalé de plusieurs semaines. Toutefois, la suprématie de la capitale anglaise est fragilisée : Londres pèse 37 % du produit de ventes mondial au T1 2021, contre 48 % au T1 2019. Cette perte de puissance profite à New York, qui est parvenue à concentrer 27 % du Marché de l'Art en ce début d'année.

4. La révolution NFT

La vente de l'oeuvre Everydays de Beeple symbolise le début d'une possible révolution sur le Marché de l'Art. Cette NFT a été achetée 69 m$ dans une vente en ligne au moyen de la cryptomonnaie Ether. L'intangibilité de ce nouveau marché a gagné un cran de plus encore, avec la vente de "The Fungible Collection" chez Sotheby's pour 16,8 m$. Il s'agit d'une œuvre digitale mise en vente en quantité illimitée, créée par l'artiste anonyme et mystérieux, Pak.

5. Les "red chips" détrônent les "blue chips"

Depuis la fin de l'année 2020, les ventes aux enchères sont marquées par des résultats surprenants pour des œuvres extrêmement récentes. Le journaliste du Art Newspaper Scott Reyburn prend comme exemple la vente "20th Century: Hong Kong to New York" organisée par Chirstie's le 2 décembre 2020.Il s'étonne qu'au cours de cette vente le prix (6,5 m$) de la toile Elevator (2017) de Dana Schutz ait pu dépasser celui (6,1 m$) d'une "classique" Campbell's Soup Can (1962) d'Andy Warhol (dont la valeur avait d'ailleurs atteint 7,4 m$ en 2014). Scott Reyburn voit dans ce phénomène l'arrivée de nouveaux collectionneurs, à la recherche des dernières nouveautés (les "red chips") au détriment des "blue chips".

www.theartnewspaper.com/analysis/the-rush-for-red-chip-art

Images :

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/04/Artmarket-Artprice-1-Fine-Art-Turnover-Q1-since-2000.png]

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/04/Artmarket-Artprice-2-Fine-Art-Lots-Q1-since-2000.png]

Copyright 1987-2021 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

Le département d'économétrie d'Artprice répond à toutes vos questions relatives aux statistiques et analyses personnalisées : [email protected]

En savoir plus sur nos services avec l'artiste en démonstration gratuite :

https://fr.artprice.com/demo

Nos services :

https://fr.artprice.com/subscription

A propos d'Artmarket.com :

Artmarket.com est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Découvrir Artmarket avec son département Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video

Artmarket avec son département Artprice furent fondées en 1997 par thierry Ehrmann, son PDG. Elles sont contrôlées par Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's Who In France© :

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/10/biographie_oct2019_WhosWho_thierryEhrmann.pdf

Artmarket est l'acteur global du Marché de l'Art avec entre autres son département Artprice qui est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 770 000 Artistes.

Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 180 millions d'images ou gravures d'œuvres d'Art de 1700 à nos jours commentés par ses historiens.

Artmarket avec son département Artprice, enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6 300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7 200 titres de presse dans le monde. Artmarket.com met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des œuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du Code du Commerce).

Artmarket avec son département Artprice, possède le label étatique « Entreprise Innovante » décerné par la Banque Publique d'Investissement (BPI), pour la deuxième fois en novembre 2018.

Le Rapport Annuel du Marché de l'Art mondial 2020 publié en mars 2021 par Artprice by Artmarket :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2020



Le Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2020 :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2020

Sommaire des communiqués d'Artmarket avec son département Artprice :

http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artmarket et son département Artprice sur Facebook et Twitter :

https://fr-fr.facebook.com/artpricedotcom/ (5 millions d'abonnés)

https://twitter.com/artmarketdotcom

https://twitter.com/artpricedotcom

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artmarket et son département Artprice : https://fr.artprice.com/video dont le siège social est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure du Chaos :

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (4,4 millions d'abonnés)

L'Obs - Le Musée du Futur : https://youtu.be/29LXBPJrs-o

Contact : thierry Ehrmann, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1491811/Artmarket_Artprice_1_Fine_Art_Turnover_Q1_since_2000_Infographic.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1491812/Artmarket_Artprice_2_Fine_Art_Lots_Q1_since_2000_Infographic.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1009603/Art_Market_logo.jpg

SOURCE Artmarket.com