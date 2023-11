Artmarket.com: Artprice's Standardized Marketplace® akzeptiert ab sofort die Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum für Transaktionen auf seiner Plattform

PARIS, 20. November 2023 /PRNewswire/ -- Thierry Ehrmann, Gründer von Artprice und CEO von Artmarket, erklärt: „Nach einer Zeit der sehr vorsichtigen Beobachtung zeigen die Kryptowährungen nun positive Signale. Artprice by Artmarket ist der Ansicht, dass die Umstände nun günstig sind, um ab heute die Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum in die Gesamtheit seines berühmten, 2005 gegründeten Standardized Marketplace® zu integrieren. Diese Kryptowährungen konkurrieren heute mit den großen internationalen Währungen, und es ist nur natürlich, dass Artprice die Kunstwährungen als neue Kategorie/Medium in seinen Marktplatz aufnimmt und ihnen einen legitimen Platz in der Geschichte des Kunstmarkts einräumt."

Bitcoin. Artprice by Artmarket.com Ethereum 2.0, The Merge. Artprice by Artmarket.com

Unsere Entscheidung, die Preise von Kryptowährungen auf unserem Standardized Marketplace® anzuzeigen, beruht auf einer langen und sorgfältigen Beobachtung der steigenden Anzahl von Anfragen nach Auktionsergebnissen von Bitcoin und Ethereum in allen Artprice-Datenbanken seit ihrer effektiven Integration in unser System im September 2022.

Diese beiden wichtigsten Kryptowährungen (ETH und BTC) machen mehr als 82 % des Gesamtwerts der rund 21.000 derzeit existierenden Kryptowährungen (ohne Stablecoins) aus.

Durch die Analyse von mehreren hundert Millionen Logfiles hat Artprice in den letzten 14 Monaten einen stetigen Anstieg der Anfragen nach Bitcoin- und Ethereum-Kursen in seinen Datenbanken festgestellt, die sich nun statistisch gesehen den Anfragen nach den großen internationalen Referenzwährungen wie Dollar, Euro, Pfund Sterling oder Yen annähern.

Diese Entwicklung bei Artprice spiegelt die wachsende Bedeutung von Kryptowährungen in der Mentalität und den Gewohnheiten von Kunstfachleuten, Sammlern und Kunstliebhabern wider.

Angesichts dieser positiven und unbestreitbaren Statistiken der letzten 14 Monate hat Artprice by Artmarket die historische Entscheidung getroffen, ab sofort Bitcoin und Ethereum in seinen standardisierten Marktplatz® zu integrieren, auf dem täglich mehr als 75.000 Kunstwerke aus aller Welt angeboten werden. Diese Werke werden von den 7,2 Millionen Kunden und Mitgliedern von Artprice gekauft und verkauft, wodurch ein geschätzter Jahresumsatz von mehreren hundert Millionen Euro erzielt wird. Der Erfolg dieser Plattform spiegelt das Vertrauen wider, das in mehr als 18 Jahren zwischen Käufern und Verkäufern aufgebaut wurde.

Die Aufnahme von Kunst-NFTs in Artprice by Artmarket 's Standardized Marketplace® und ihre Notierung in Bitcoin und Ethereum (neben den wichtigsten internationalen Währungen) wird zweifellos einen wichtigen Beitrag zur allgemeinen Legitimierung dieses neuen Mediums auf dem Kunstmarkt leisten.

Artprice by Artmarket's Standardized Marketplace® wird sofort über einen unbestreitbaren Wettbewerbsvorteil verfügen, da die wichtigsten bestehenden NFT-Plattformen eine Reihe grundlegender Probleme noch nicht gelöst haben, weil es ihnen an Zeit und finanziellen Mitteln mangelt, aber auch und vor allem, weil sie nicht in der Lage sind, alle damit verbundenen Urheberrechtsfragen zu behandeln und zu verwalten.

OpenSea, die führende NFT-Plattform, hat selbst erklärt, dass 80 % der Hauptprobleme bei Art NFT wahrscheinlich mit geistigen Eigentumsrechten Dritter zusammenhängen. Vor diesem Hintergrund hat OpenSea angekündigt, über Lösungen nachzudenken, um dieses Problem anzugehen und so Verkäufer und Käufer zu schützen. Dies kann nur zu einer Zertifizierung des Primärmarktes durch Artprice führen.

Gerade im Bereich der Primärausgaben von Kunst-NFTs erzielt Artprice by Artmarket hervorragende Umsätze (und Gewinne), die im dritten Quartal 2023 bereits um 75 % gestiegen sind.

Unter Berücksichtigung aller erforderlichen Parameter und Daten ist Artprice die einzige Organisation auf dem globalen Kunstmarkt, die in der Lage ist, die Zertifizierung von Primäremissionen von Kunst-NFPs in einem Umfeld von Kryptowährungen und den wichtigsten internationalen Währungen zu gewährleisten.

Diese Fähigkeit, Primäremissionen von Kunst-NFPs zu zertifizieren, beruht auf der Tatsache, dass Artprice by Artmarket seit mehr als 25 Jahren der weltweit führende Anbieter von Kunstmarktinformationen ist und weltweit anerkannte Datenbanken erstellt und besitzt. Artprice by Artmarket verfügt außerdem über die weltweit größte Sammlung von Dokumenten, die Kunstmarktnotizen, Manuskripte, Kodizes und kommentierte Auktionskataloge von 1700 bis heute umfassen und die Authentizität und historische Genauigkeit seiner Datenbanken garantieren.

Die Position von Artprice by Artmarket als weltweit führender Anbieter von Informationen über den Kunstmarkt – mit seinem 2005 ins Leben gerufenen Standardized Marketplace® – bietet eine absolut logische und unverzichtbare Garantie, die auf dem gesamten Kunstmarkt anerkannt ist. Denn seit 25 Jahren praktizieren wir genau das, was für den Online-Verkauf von NFTs erforderlich ist, nämlich die anfängliche Zertifizierung des Künstlers, gefolgt von einer sorgfältigen Analyse seiner Biografie und aller Originaldokumente, die den Künstler betreffen und die anschließend in den Archiven von Artprice verbleiben. Diese Praxis schafft Vertrauen und Anerkennung auf dem Markt.

Genauer gesagt können wir nicht zulassen, dass das Angebot eines Kunstwerks oder einer Kunst-NFT online gestellt wird, ohne dass die Identität des Künstlers (insbesondere bei Kryptokunst) und des professionellen Verkäufers durch ein sehr strenges und drakonisches Kontrollverfahren überprüft wurde. Im Zusammenhang mit dem Verkauf von NFT ist dies umso wichtiger, als auf dieser Ebene eine gewisse Nachlässigkeit herrscht, die auf anderen Websites zu zahlreichen Problemen geführt hat.

Der Mehrwert von Artprice by Artmarket besteht ganz einfach darin, dass die Künstler bekannt sind, sei es durch ihre früheren Auktionsergebnisse oder durch ihren wachsenden Bekanntheitsgrad. Darüber hinaus steht Käufern und Verkäufern ein Artprice-Intranet-Nachrichtensystem zur Verfügung, über das sie sich vertraulich und in gegenseitigem Einvernehmen über ihre Transaktion verständigen können.

Die Notierung von Auktionsergebnissen in Kryptowährungen im September 2022 war der erste Stein des Anstoßes und wurde nach umfangreichen Überlegungen und Recherchen eingeführt. Artprice by Artmarket hatte bereits einen ersten Schritt unternommen und 8.828.384 Auktionsergebnisse in Bitcoin seit dem 1. Februar 2011 (1 Bitcoin zu 0,7 $, 0,434031 £ und 0,50707 €) und 5.814.866 Auktionsergebnisse in Ethereum seit dem 7. August 2015 (1 Ethereum zu 3 $, 1,93626 £ und 2,735523 €) notiert.

Die Aufnahme der beiden Krypto-Referenzwährungen in die Artprice-Datenbanken neben den historischen Währungen des 20. Jahrhunderts (Dollar, Euro, Pfund Sterling, Yen) bietet unseren Kunden die notwendige Perspektive, um die Entwicklung der Kryptowährungen über mehr als ein Jahrzehnt im Vergleich zu den wichtigsten Nicht-Kryptowährungen der Welt zu verstehen.

Kryptowährungen haben neue Sammler und Kunstliebhaber hervorgebracht, die oft jünger sind als ihre nicht-kryptografischen Kollegen. Sie sind spekulationsfreudig, risikofreudig und haben nicht die Absicht, das Krypto-Universum des Web 3.0 zu verlassen. Diese neuen Kunden, die häufig Daten von Artprice by Artmarket anfordern, haben immer wieder die Aufnahme von ETH und BTC in alle Artprice-Datenbanken und den Standardized Marketplace® gefordert.

Aus diesem Grund stellt Artprice derzeit das Metaverse seines Hauptsitzes fertig, der sich im Herzen des berühmten L'Organe, Museum für zeitgenössische Kunst, befindet, das die Demeure du Chaos / Abode of Chaos (so die New York Times) betreibt. Um das Metaverse dieses Gebäudes mit seiner einzigartigen Architektur (ein Gesamtkunstwerk) von Thierry Ehrmann (der auch bildender Künstler ist) zu schaffen, haben die europäische Gruppe TT Géoomètres Experts mit ihrem 3D-Labor und die Groupe Serveur (Muttergesellschaft von Artprice) die vollständige Digitalisierung der 6.300 Kunstwerke, die in den Gebäuden, Büros, Nebengebäuden und umliegenden Wänden integriert sind und eine Fläche von mehr als 7.555 m² bedecken, durchgeführt und so einen digitalen Bestand von 12 Terrabytes geschaffen. Diese Arbeiten werden zwischen 2018 und 2023 durchgeführt. Weitere Informationen finden Sie unter:

Alle erforderlichen Investitionen sind bereits vollständig von der Groupe Serveur übernommen worden.

Die Zukunft von Artprice von Artmarket ist der Treffpunkt zwischen Web 3.0. und Artprices proprietärer künstlicher Intelligenz, Intuitive Artmarket ® AI.

Das Artprice Metaverse, das in AR (Augmented Reality) und/oder VR (Virtual Reality) zugänglich ist und sich derzeit in der Endphase der Fertigstellung befindet, soll die Starrheit des Web 2.0 vergessen lassen, die ein echtes Hindernis für die Kreativität darstellt. Sie wird es den Krypto-Enthusiasten ermöglichen, ihre Erfahrungen voll auszuschöpfen, insbesondere durch die für die WWDC 2023 angekündigte Veröffentlichung von Apples Vision Pro, der perfekten Symbiose aus AR und VR, zu der sich unter anderem Meta Quest 3, die HoloLens 2 von Microsoft, die VR DELL VRP100, die VRX von Lenovo, die Gear VR R322 von Samsung und die Reverb G2 von HP gesellen, um sich dem Web 3.0 anzuschließen.

In der Zeit der vorsichtigen Beobachtung der Kryptowährungen durch Artprice by Artmarket haben zahlreiche mehr oder weniger unvorhersehbare Ereignisse die Weltwirtschaft und insbesondere die Kryptowährungen destabilisiert.

Nachdem die Kryptowährungen am 10. November 2021 historische Höchststände erreicht hatten (68.989 $ für Bitcoin und 4.866 $ für Ethereum), begannen sie einen stetigen Rückgang und erreichten am 21. November 2022 ihre Tiefststände von 15.480 $ für Bitcoin und 880 $ für Ethereum am 18. Juni 2022.

Das Jahr 2022 und ein Großteil des Jahres 2023 stellten somit die letzte Bewährungsprobe für Kryptowährungen dar, mit einem schwindelerregenden Abstieg, einer drastischen Bereinigung von Außenseitern, einer Reihe denkwürdiger Versuche (betrügerischer Konkurs von Sam Bankman-Frieds FTX), der Einführung drastischer Regulierungen und all dies vor dem Hintergrund eines sehr schwierigen wirtschaftlichen, finanziellen und geopolitischen Umfelds mit rasant steigender Inflation, stagnierendem Welthandel und rasant steigenden Zinsen.

Diese „Feuerprobe" hat es den Kryptowährungen jedoch letztendlich ermöglicht, sich im internationalen Währungssystem und seiner Geschichte zu etablieren, und die Finanzwelt weiß sehr wohl, wie krisenresistent die führenden Kryptowährungen sind. Sowohl Morgan Stanley als auch JP Morgan Chase bieten ihren Kunden inzwischen Bitcoin-Fonds an.

Darüber hinaus hat trotz des oben beschriebenen wirtschaftlichen Umfelds nichts eine Reihe geplanter Entwicklungen aufgehalten, wie den Übergang zu „The Merge" am 15. September 2022 für die vollständige „Dekarbonisierung" der Ethereum 2.0 Blockchain im Kontext der globalen Energiekrise. Laut Gründer Vitalik Buterin konnte der Stromverbrauch der ETH-Blockchain durch „The Merge" nach 7 Jahren Entwicklung und erfolgreichen Beta-Tests um mehr als 99,95 Prozent gesenkt werden, indem von „Proof of Work" (PoW) auf „Proof of Stake" (PoS) umgestellt wurde (Quelle: Ethereum Foundation).

In einem globalen Kontext, in dem die Besorgnis über die globale Erwärmung einen fiebrigen Höhepunkt erreicht hat, ist dies in der Tat eine lebenswichtige Entwicklung und erklärt unter anderem die Entscheidung der norwegischen Zentralbank, die norwegische MNBC (Central Bank Digital Currency) auf Ethereum aufzubauen, und die Entscheidung der Bank of America, Ethereum als tugendhafte Investition zu bezeichnen, indem sie es als „grünen Riesen" bezeichnet.

Es ist jedoch die Ankündigung von BlackRock, dem größten Vermögensverwalter der Welt, die endgültig das Wiederaufleben der Kryptowährungen und das Ende des Bärenmarktes zu signalisieren scheint. Nach der Einreichung eines ersten Bitcoin-Spot-ETF (Exchange Traded Fund) bei der SEC (Securities and Exchange Commission) hat BlackRock am Donnerstag, den 9. November 2023, einen zweiten für einen Ethereum-Spot-ETF namens iShares Ethereum Trust eingereicht. Damit können Kleinanleger in die nach Marktkapitalisierung zweitgrößte Kryptowährung investieren, ohne den Vermögenswert direkt halten zu müssen.

Auch die Preisprognosen sind derzeit sehr positiv. Der Konsens der Analysten der großen amerikanischen Banken ist sehr positiv für die Kryptowährungen, insbesondere für Bitcoin und Ethereum, mit Kurszielen, die deutlich über den aktuellen Preisen liegen.

Thierry Ehrmann: „Wir haben geduldig auf den richtigen Moment gewartet, um diese wichtige Entwicklung in der Geschichte von Artprice by Artmarket unter den besten Bedingungen sowohl für den Kunstmarkt als auch für die Kryptowährungen zu starten. Es ist an der Zeit, den Schritt zu wagen, unseren Standardized Marketplace® zu nutzen und ihn für die Welt der Kryptowährungen und NFTs zu öffnen, indem wir das Web 3.0 betreten, das ganz einfach die unmittelbare Zukunft des Internets ist. Dieser Schritt wäre nicht möglich gewesen ohne das Know-how und die Erfahrung von Artprice, dem seit über 25 Jahren weltweit führenden Anbieter von Kunstmarktinformationen.

Bilder:

Informationen zu Artmarket:

Artmarket.com ist auf der Eurolist von Euronext Paris, SRD long only und Euroclear gelistet: 7478 - Bloomberg: VR China - Reuters: ARTF.

Entdecken Sie Artmarket und seine Abteilung Artprice auf Video: www.artprice.com/video

Artmarket und seine Abteilung Artprice wurden 1997 von ihrem CEO, Thierry Ehrmann, gegründet. Artmarket und seine Abteilung Artprice werden von der 1987 gegründeten Groupe Serveur kontrolliert.

Siehe zertifizierte Biographie in Who's who ©:

Artmarket ist ein globaler Akteur auf dem Kunstmarkt, insbesondere mit seiner Abteilung Artprice, die weltweit führend ist in der Sammlung, Verwaltung und Nutzung von historischen und aktuellen Informationen zum Kunstmarkt (Originaldokumente, Manuskripte, kommentierte Bücher und Auktionskataloge, die im Laufe der Jahre erworben wurden) in Datenbanken mit über 30 Millionen Indizes und Auktionsergebnissen, die mehr als 825.000 Künstler abdecken.

Artprice by Artmarket, der weltweit führende Anbieter von Informationen über den Kunstmarkt, hat sich zum Ziel gesetzt, mit seinem Global Standardized Marketplace die weltweit führende Fine Art NFT Plattform zu werden.

Artprice Images® ermöglicht den unbegrenzten Zugang zur größten Bilddatenbank des Kunstmarktes der Welt: nicht weniger als 180 Millionen digitale Bilder von Fotografien oder Stichreproduktionen von Kunstwerken von 1700 bis heute, kommentiert von unseren Kunsthistorikern.

Artmarket sammelt mit seiner Artprice-Abteilung ständig Daten von 7200 Auktionshäusern und erstellt zentrale Kunstmarktinformationen für die wichtigsten Presse- und Medienagenturen (7.200 Veröffentlichungen). Seine 7,2 Millionen Nutzer („Mitglieder-Login" und Social Media) haben Zugang zu den von anderen Mitgliedern aufgegebenen Anzeigen, ein Netzwerk, das heute den führenden Global Standardized Marketplace® für den Kauf und Verkauf von Kunstwerken zu einem festen oder Angebotspreis darstellt (Auktionen unterliegen den Absätzen 2 und 3 des Artikels L 321.3 des französischen Handelsgesetzbuchs).

Artmarket und seine Abteilung Artprice wurden von der Banque Public de l'Investissement (BPI) zweimal mit dem staatlichen Label „Innovatives Unternehmen" ausgezeichnet, das das Unternehmen in seinem Bestreben unterstützt, seine Position als Global Player auf dem Kunstmarkt zu festigen.

Artprice by Artmarket veröffentlicht seinen Contemporary Art Market Report 2023:

Artprice von Artmarkets Global Art Market Report, „The Art Market in 2022", veröffentlicht im März 2023:

Verzeichnis der von Artmarket mit seiner Abteilung Artprice veröffentlichten Pressemitteilungen:

Verfolgen Sie alle Neuigkeiten des Kunstmarktes in Echtzeit mit Artmarket und seiner Artprice-Abteilung auf Facebook und Twitter:

La Demeure du Chaos / Abode of Chaos

GESAMTKUNSTWERK & SINGULAR ACRHITECTURE

Vertrauliches zweisprachiges Werk jetzt öffentlich:

