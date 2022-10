Artmarket.com: Frieze London ante el auge de Hong Kong por Artprice

- Artmarket.com: Frieze London ante el auge de Hong Kong y otras transformaciones del mercado del arte observadas por Artprice

PARIS, 17 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Tras un primer semestre de 2022 con un aumento del +26 % en la facturación en subastas de arte en Reino Unido (su mejor comienzo de año en tres años), Londres se prepara para acoger la Frieze y la Frieze Masters. Además de estas ferias (abiertas al público del 12 al 16 de octubre en Regent's Park), las subastas estarán en pleno apogeo en la capital inglesa. Durante mucho tiempo alzándose como la gran capital del mercado del arte, Londres sigue siendo el segundo mayor mercado del planeta. Pero ante las consecuencias del Brexit, el auge de Hong Kong y la digitalización del arte, Londres ya no puede dar por sentada su posición.

Fine Art auction turnover - London vs. Hong Kong 2021 auction turnover by period of creation, London vs. Hong Kong

Facturación de las subastas de arte – London vs. Hong Kong

"En el siglo XVIII, Londres vio nacer a las grandes casas de subastas Christie's, Sotheby's, Phillips y Bonhams", recuerda thierry Ehrmann, CEO de Artmarket.com y fundador de Artprice. "En el siglo XX, Nueva York se convirtió en el centro neurálgico de un mercado del arte cada vez más globalizado, sustancialmente más fluido con la llegada de las telecomunicaciones y, más tarde, con Internet. Actualmente, Hong Kong vende obras maestras a precios desorbitados, París espera aprovechar las consecuencias del Brexit, y toda una sección del mercado del arte se dirige a la Web3, lo que intensificará aún más la descentralización del mercado".

Ante esta competencia creciente y múltiple, Londres puede contar con las ventas de obras de antiguos maestros, arte moderno y de posguerra que han labrado su reputación, pero también debe afirmarse como centro de intercambio e innovación para el arte Ultracontemporáneo. Impulsado y alimentado por las subidas masivas de precios (y la revolución del NFT), este segmento se ha convertido en el principal motor del mercado mundial del artesobre el que Hong Kong ha construido su imagen.

Una red de ferias con la marca Frieze

En el mundo del arte, suele surgir una sinergia de la mezcla de estilos y épocas, de ahí, por ejemplo, las incursiones de Jeff Koons, Takashi Murakami o Anish Kapoor en el Palacio de Versalles. Esta es también parte de la razón por la que a las galerías les gusta presentar a artistas jóvenes junto a los nombres más conocidos y reconocidos del siglo XX, cuyos patrimonios representan. Esta es también la apuesta de Frieze al organizar conjuntamente una feria dedicada al arte contemporáneo y otra a los Antiguos maestros, situando la creación contemporánea en una perspectiva histórico-artística. Algunas prestigiosas galerías, como Continua, Kamel Mennour y Skarstedt, prefieren centrarse más en el "pasado" que en el "presente", cuando cabría esperar lo contrario.

El Grupo Frieze también ha reconocido las ventajas de la diversificación geográfica en el mercado del arte de alta gama, siguiendo los pasos de las principales casas de subastas. Inaugurada a principios de la década de 2000 en el centro de la capital inglesa, Frieze se exportó posteriormente a Estados Unidos; primero a Nueva York en 2016 y luego a Los Ángeles en 2019. Este año se expande al continente asiático con la primera edición de Frieze Seúl, posicionándose así como el competidor mas serio del grupo MCH. Este último organiza las prestigiosas ferias Art Basel en Basilea, Miami, Hong Kong y, muy pronto, en Francia, con Paris+ (del 20 al 23 de octubre de 2022) en el Grand-Palais Éphémère.

Londres a la par con Hong Kong

En 2021, Hong Kong (1.700 millones de dólares) no estuvo lejos de Londres (1.900 millones de dólares) en cuanto a facturación de subastas de obras de arte. Pero si nos fijamos concretamente en el segmento del arte contemporáneo (artistas nacidos después de 1945), la comparación es favorable a Hong Kong (700 millones de dólares frente a 432 millones en Londres). Los compradores asiáticos están aumentando los precios de las obras contemporáneas más rápido que en cualquier otro lugar del mundo De hecho... con sólo 2.160 lotes de arte contemporáneo (un tercio de los 6.500 de Londres), el mercado de subastas de arte de Hong Kong registró con diferencia el precio medio más alto del planeta por este segmento del arte: 325.000 dólares en 2021.

Facturación de las subastas de 2021 por período de creación, Londres vs. Hong Kong

Las principales casas de subastas aprecian claramente la energía que fluye por la "Región Administrativa Especial de China". Incluso la prefieren cada vez más a la capital inglesa para algunas de las firmas más emblemáticas de los siglos XX y XXI, como Jean-Michel Basquiat, Gerhard Richter o Adrian Ghenie. De hecho, su estrategia de ofrecer alternativamente obras de los artistas más deseados en Nueva York, Londres y Hong Kong está teniendo un impacto decisivo en los éxitos relativos de América, Europa y Asia en el mercado mundial de subastas de arte.

Esta estrategia es totalmente evidente en el segmento ultracontemporáneo (artistas menores de 40 años) donde las obras de las nuevas superestrellas del mercado como Matthew Wong (1984-2019), Avery Singer (1987) Aboudia Diarrassouba (1983) Amoako Boafo (1984), etc. se ofrecen en las tres ciudades, provocando pujas que a menudo superan las estimaciones, ya de por sí audaces, de las casas de subastas.

Estados Unidos y el Reino Unido lideran el baile en Occidente

En este contexto, Phillips se apoya cada vez más en esta dinámica para incentivar sus ventas de arte contemporáneo y de posguerra que, junto con la relojería, la joyería y el diseño, han pasado a ser sus especialidades. Asimismo, la casa de subastas ha anunciado recientemente una asociación con Yongle para organizar ventas en Hong Kong y Pekín, lo que pone de manifiesto el enorme atractivo del mercado de arte chino. Ya en 2021, Phillips se asoció con Poly Auction para organizar cuatro sesiones que sumaron 176 millones de dólares.

Mientras el mercado del arte se reconfigura...

Por el momento, Londres conserva un lugar indiscutible en el triunvirato que domina el mercado mundial del arte. La capital británica parece incluso haber parece haber retomado la senda del crecimiento, aunque la facturación en subastas sigue siendo muy inferior a la de 2008 o 2014. Por otro lado, si bien Londres ja superado la oferta de Hong Kong en el primer semestre de 2022, posiblemente no hubiera sido así si China no hubiera impuesto una drástica política de Covid cero. Lo más probable es que el mercado de Hong Kong vuelva a repuntar en el segundo semestre de este año.

Mientras tanto... justo una semana después de la Frieze London, París acogerá la prestigiosa feria Paris+ by Art Basel. Muchos interrogantes y expectativas rodean esta primera edición de la Paris+, que sustituye a la FIAC.

Finalmente, las cosas continúan moviéndose rápidamente en términos de digitalización del mercado del arte, con el despliegue de Christie's 3.0: nft.christies.com.

Londres puede recurrir a su larga historia y a su sólida reputación en la venta de obras de arte. ero no puede ignorar la energía que emana hoy en día del mercado ultracontemporáneo y de los NFT.

