Artmarket.com: Frieze London nel contesto della crescita rapida di Hong Kong e altri cambiamenti nel mercato dell'arte osservati da Artprice

PARIS, 17 ottobre 2022 /PRNewswire/ -- Dopo che il Regno Unito ha annunciato un rialzo del 26% del fatturato complessivo dell'asta d'arte per il primo semestre del 2022 (il suo migliore inizio dell'anno in tre anni), Londra ospiterà Frieze e Frieze Masters. Insieme a queste fiere (aperte al pubblico dal 12 al 26 ottobre a Regent's Park) ci saranno naturalmente diverse vendite di prestigio in città. Da sempre capitale del mercato mondiale dell'arte, Londra rimane il secondo più grande mercato al mondo. Ma di fronte alle conseguenze della Brexit, all'ascesa di Hong Kong e alla digitalizzazione dell'arte, Londra non può più dare per scontata la sua posizione.

Fine Art auction turnover - London vs. Hong Kong 2021 auction turnover by period of creation, London vs. Hong Kong

Fatturato d'asta delle Belle Arti- Londra rispetto a Hong Kong

"Nel XVIII secolo, Londra ha visto la nascita delle grandi case d'asta: Christie's, Sotheby's, Phillips, and Bonhams" ricorda Thierry Ehrmann, AD di Artmarket.com e fondatore di Artprice. "Nel XX secolo, New York diventò il centro nevralgico di un mercato d'arte sempre più globalizzato, considerevolmente più fluido con l'arrivo delle telecomunicazioni e in seguito con l'Internet. Oggi, avete capolavori che si vendono a prezzi massimi a Hong Kong, avete Parigi che spera di trarre vantaggio dalle conseguenze della Brexit, e avete un'intera sezione del mercato dell'arte che si dirige verso il Web3 che intensificherà ulteriormente la decentralizzazione del mercato".

Dato che la concorrenza mondiale cresce e si moltiplica, Londra può contare su una reputazione solida come una roccia per le vendite dei grandi maestri, dell'arte moderna e dell'arte post-bellica; ma deve anche affermarsi come un centro di scambio e di innovazione per l'arte ultra-contemporanea. Alimentato da massicci rincari (e dalla rivoluzione degli NFT), questo segmento è diventato il volano primario del mercato mondiale dell'arte, e la crescita di Hong Kong ha catturato interamente questo fenomeno.

Una rete di fiere marcate Frieze

Nel mondo dell'arte, una sinergia emerge solitamente da una miscela di stili e di epoche, da qui, per esempio, le incursioni di Jeff Koons, Takashi Murakami o Anish Kapoor al Palazzo di Versailles. Questo tipo di mix in parte spiega anche il motivo per cui alle gallerie piace presentare giovani artisti insieme ai nomi più noti e conosciuti dell'arte del XX secolo, le cui proprietà rappresentano. Frieze gioca anche questa carta organizzando congiuntamente una fiera dedicata all'arte contemporanea e un'altra dedicata ai grandi maestri, inserendo la creazione contemporanea nella prospettiva storica-artistica. Alcune gallerie prestigiose che includonoContinua, Kamel Mennour, e Skarstedt, in realtà preferiscono concentrarsi più sul passato che sul presente, mentre ci saremmo aspettati il contrario.

Il gruppo Frieze ha riconosciuto anche i vantaggi della diversificazione geografica nel mercato dei premi d'arte, seguendo le orme delle maggiori case d'asta. Lanciato nei primi anni 2000 nel centro della capitale inglese, Frieze è stato in seguito esportato in USA; prima a New York nel 2016, poi a Los Angeles nel 2019. Quest'anno è stato ripetuto in Asia con la prima edizione di Frieze Seoul, e ora sostiene di essere il concorrente più serio del gruppo MCH. Quest'ultimo organizza le fiere prestigiose di Art Basel in Basilea, Miami, Hong Kong, e, tra poco in Francia, con Paris+ (dal 20 al 23 ottobre 2022) al Grand-Palais Éphémère.

Londra alla pari con Hong Kong

Nel 2021 Hong Kong (1,7 miliardi di dollari) non era molto indietro a Londra (1,9 miliardi di dollari) in termini di fatturato d'asta delle Belle Arti. Ma guardiamo in modo specifico al segmento di arte contemporanea (artisti nati dopo il 1945), il confronto è favorevole per Hong Kong (700 milioni di dollari contro i 432 milioni di dollari di Londra). I compratori asiatici stanno spingendo più rapidamente i prezzi delle opere contemporanee rispetto a qualsiasi altra parte del mondo. In verità… con solo 2160 lotti contemporanei(un terzo dei 6500 di Londra), il mercato dell'asta d'arte di Hong Kong ha annunciato di gran lunga il prezzo medio più alto al mondo per le opere d'arte contemporanee: 325.000 dollari nel 2021.

Fatturato dell'asta nel 2021 per periodo di creazione, Londra rispetto a Hong Kong

Le case d'asta maggiori apprezzano l'energia che scorre attraverso la "Regione amministrativa speciale" della Cina preferendola sempre più spesso a quella della capitale inglese per alcune delle firme più emblematiche del XX e XXI secolo come Jean-Michel Basquiat, Gerhard Richter, e Adrian Ghenie. In verità la strategia delle case d'asta maggiori di offrire alternativamente le opere attraverso gli artisti più alla moda a New York, Londra, e Hong Kong sta avendo un impatto determinante sui relativi successi dell'America, dell'Europa e dell'Asia sul mercato globale delle aste d'arte.

Questa strategia è estremamente chiara nel segmento dell'arte ultra-contemporanea (gli artisti sotto i 40 anni) dove le opere delle nuove superstar del mercato – Matthew Wong (1984-2019), Avery Singer (1987) Aboudia Diarrassouba (1983) Amoako Boafo (1984), ecc. – sono messe in vendita in tutte le tre città, suscitando offerte che spesso eccedono le previsioni già audaci delle case d'asta.

Gli Stati Uniti e il Regno Unito aprono le danze in occidente

In questo contesto, Phillips si affida sempre di più a questa dinamica per incentivare le proprie vendite di arte contemporanea e post-bellica che insieme all'orologeria, alla gioielleria e al design sono diventate le sue specialità. Parallelamente, Phillips ha recentemente annunciato una collaborazione con Yongle per ospitare le vendite ad Hong Kong e Pechino, sottolineando l'enorme attrazione del mercato dell'arte cinese. Già nel 2021, Phillips aveva collaborato con Poly Auction per organizzare quattro sessioni che hanno totalizzato 176 milioni di dollari.

Come riconfigura il mercato dell'arte...

Per il momento, Londra conserva un posto indiscutibile nel triumvirato che domina il mercato globale dell'arte. La capitale del Regno Unito sembra persino aver ritrovato la strada della crescita, sebbene il fatturato totale dell'asta è ancora inferiore a quello del 2008 o del 2014. Per di più, mentre Londra supera l'offerta di Hong Kong nel primo semestre del 2022, che non sarebbe stato il caso se la Cina non avesse imposto una drastica politica zero-covid nel primo semestre. Il mercato di Hong Kong molto probabilmente riprenderà nella seconda metà di quest'anno.

Nel frattempo... appena una settimana dopo Frieze London, Parigi ospiterà la prestigiosa Paris+ della fiera Art Basel. Molte domande e aspettative circondano questa prima edizione di Parigi+ (che sostituisce la FIAC).

Per quanto riguarda la digitalizzazione dell'arte e del mercato dell'arte, le cose si stanno muovendo rapidamente con l'implementazione di Christie's 3.0: nft.christies.com.

Londra può essere in grado di attingere alla sua lunga storia e solida reputazione per le vendite delle Belle Arti. Ma non può essere ignorata l'energia che oggi emana dal mercato dell'arte ultra-contemporanea e dagli NFT.

Immagini:

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2022/10/Image1-Auction-Turnover-London-vs-Hong-Kong.png]

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2022/10/Image2-Auction-Turnover-by-Period-London-vs-Hong-Kong.png]

