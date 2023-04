Artmarket.com: Jean-Michel Basquiat y Andy Warhol en la Fondation Louis Vuitton de París

PARÍS, 17 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Artmarket.com: la Fondation Louis Vuitton de París expone actualmente obras firmadas conjuntamente por Jean-Michel Basquiat y Andy Warhol. Artprice analiza su mercado.

Portraits of Andy Warhol and Jean-Michel Basquiat ©thierry Ehrmann - Courtesy Musée L’Organe / La Demeure du Chaos - Abode of Chaos Auction turnover per year of creation for works by Andy Warhol and Jean-Michel Basquiat separately (1995 - 2022)

Si bien el año pasado un lienzo de Andy Warhol generó el segundo mejor resultado de la historia del mercado de subastas de arte (con 195 millones de dólares) y una obra de Jean-Michel Basquiat superó los 110 millones de dólares en 2017, los precios de las obras producidas conjuntamente por ambos artistas alcanzaron un máximo de 14 millones de dólares hace casi nueve años. Pero esa diferencia de valor no ha disuadido a la Fundación Louis Vuitton a la hora de organizar una gran exposición de las obras firmadas conjuntamente por las dos figuras más emblemáticas de la escena neoyorquina de los años 60 y 80.

"Andy Warhol y Jean-Michel Basquiat, auténticos pilares del mercado del arte, que ocupan los puestos 1 y 7 en la clasificación mundial de Artprice de 2022 por facturación anual de subastas (todos los periodos combinados), trabajaron juntos durante tres años", afirma thierry Ehrmann, CEO de Artmarket.com y fundador de Artprice. "Juntos han creado varias piezas monumentales, algunas de varios metros, pero que no siempre tienen la fuerza de las obras que han creado en solitario. Al menos, eso es lo que sugieren las estadísticas del mercado de subastas de arte".

Una colaboración bien orquestada

En 1982, el galerista Bruno Bischofberger presentó oficialmente al joven Jean-Michel Basquiat al ya famoso Andy Warhol. Pronto empezaron a trabajar juntos, junto con el artista italiano Francesco Clemente, pintando uno tras otro sobre los mismos lienzos. Fruto de esta triple colaboración, la obra Origin of Cotton (1984) se subastó por primera vez en 1992 en Christie's de Londres por 95.700 dólares. En 2018 se vendió por segunda vez en Sotheby's por 592.000 dólares (impuestos incluidos). Para un lienzo de 130 por 180 cm y firmado por tres artistas tan prestigiosos, ese precio parecía casi demasiado razonable.

www.artprice.com/artist/763353/jean-michel-&-francesco-&-andy-basquiat-&-clemente-&-warhol/painting/15326208/origin-of-cotton

Al poco tiempo, las dos estrellas americanas deciden continuar la colaboración en solitario, lo que acaba en una gran exposición en Nueva York en otoño de 1985, menos de dos años antes de la muerte de Warhol y algo menos de tres años antes de la de Jean-Michel Basquiat. En el cartel de la exposición, ahora icónico, aparecen como boxeadores sobre un fondo amarillo, rodeados de estrellas rojas. Los dos artistas están colocados a la misma altura, pero parecen separarse ligeramente.

Es la historia de esta colaboración en la que la Fundación Louis Vuitton (diseñada por Frank Gehry en el Bois de Boulogne de París) ha decidido centrarse (del 5 de abril al 28 de agosto de 2023). Y aunque la historia tiene como principales protagonistas a dos gigantes de la pintura estadounidense, el éxito comercial de sus obras conjuntas parece haberse visto algo empañado por un inevitable choque de egos. En cualquier caso, la exposición es posiblemente, y sobre todo, una oportunidad para presenciar el encuentro de dos corrientes artísticas, personificadas por dos artistas muy cercanos y a la vez muy diferentes, rodeados de Keith Haring, Madonna y otras muchas celebridades, con el pop, el jazz... y el sueño americano posmoderno como telón de fondo.

¿Qué opina el mercado del arte?

Las obras creadas conjuntamente por Warhol y Basquiat no se han acercado ni de lejos a las valoraciones récord generadas individualmente por cada uno de estos dos artistas. Así pues, aunque no carecen de valor, los coleccionistas consideran que su calidad no está a la altura de la suma de sus dos partes. Aunque pueden observarse las líneas libres y desenfadas de Jean-Michel-Basquiat unidas al estilo serigráfico de Andy Warhol, y aunque aparentemente intercambiaron papeles y técnicas, estas obras parecen carecer completamente del poder de Basquiat o del embrujo de Warhol. Así que, a fin de cuentas, su valor se basa esencialmente en sus dos firmas.

Las opiniones de los coleccionistas squedan reflejadas en los resultados de las subastas. El récord de subasta para una obra del binomio Warhol/Basquiat es actualmente el que se batió en 2014 por el lienzo Zenith (1985) en 11,4 millones de dólares en la Phillips de Nueva York. Desde entonces, 13 lienzos firmados por los dos artistas han salido a subasta, varios de los cuales se exhiben actualmente en la Fundación Louis Vuitton, sin acercarse nunca a los máximos personales de los dos artistas (ambos por encima de los 100 millones de dólares):

- Wood (1984): 2,4 millones de dólares en 2016

- Sweet Pungent (1984/85): 5,7 millones de dólares en 2017

- Taxi, 45th/Broadway (c.1984/85): 9,4 millones de dólares en 2018

En 2022, GE/Skull (1984/85) y 1/2 Keep Frozen (1984-1985) se vendieron por 4,6 y 3 millones de dólares respectivamente en Christie's de Nueva York. Sin embargo, pertenecían a la colección de Thomas Ammann junto a Shot Sage Marilyn Blue (1964) de Andy Warhol, el mismo que alcanzó los 195 millones de dólares (impuestos incluidos) el 9 de mayo de 2022. Thomas Ammann también poseía un cuadro de Francesco Clemente titulado Las catorce estaciones, nº XI (1981/82), que generó un nuevo récord para el artista al alcanzar los 1,8 millones de dólares (frente a la estimación de Christie's de 80.000 - 120.000 dólares).

www.christies.com/en/auction/the-collection-of-thomas-and-doris-ammann-evening-sale-29836/browse-lots

Una colaboración para relanzar sus carreras

Cuando empezaron a trabajar juntos en 1984, Andy Warhol tenía 57 años y Jean-Michel Basquiat 24. Sin embargo, a los ojos del mercado, lo mejor de sus respectivas producciones ya había quedado atrás. Nuestros datos de subastas muestran que las obras más cotizadas de Andy Warhol son las que creó entre 1962 y 1964, y en el caso de Jean-Michel Basquiat, el año 1982 se considera su mejor periodo creativo.

Lo que los historiadores ven en esta unión es, al menos en parte, el deseo de un joven pintor de aprender de una superestrella y desarrollar su imagen de marca, y a cambio, el interés de Warhol por trabajar con un joven talento en pleno auge. Curiosamente, parece que fue el mayor de los dos quien más se benefició de esta colaboración, ya que Warhol experimentó otro año de gran prosperidad (desde el punto de vista de su carrera) en 1986, con, entre otras cosas, la producción de una serie de autorretratos y varios lienzos en torno al tema de La última cena de Leonardo da Vinci.

Cuando Andy Warhol murió el 22 de febrero de 1987 dejó a Jean-Michel Basquiat en manos de sus demonios, y un año y medio después, el 12 de agosto de 1988, Basquiat murió de una sobredosis de drogas con sólo 27 años.

Imágenes:

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/04/image1-artmarket-artprice-Andy-Warhol-Jean-Michel-Basquiat-copyright-thierry-Ehrmann-courtesy-Organ-Museum-Abode-of-Chaos.jpg]

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/04/image2-artmarket-artprice-auction-turnover-per-year-Andy-Warhol-and-Jean-Michel-Basquiat.png]

Copyright 1987-2023 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

