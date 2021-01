Artprice by Artmarket.com: Nueva York cae un 41% (2020 subastas), pero recupera la confianza en enero de 2021

En 2020, el principal mercado de obras de arte del mundo se encontraba en el epicentro de los daños originados por la pandemia de la covid, y el programa de subastas de la ciudad, cuidadosamente estructurado, se vio completamente alterado. Tras la caída de ingresos provocada por la cancelación de las ventas de mayo, las principales casas de subastas se centraron en las ventas online, pero el mercado de alta gama luchó por ponerse al día durante la segunda parte del año.

Facturación mensual de las subastas de arte en Nueva York (2019 vs 2020)

Presidente y Fundador de Artmarket.com y su departamento de Artprice: "El auge del 100% de las ventas online ha debilitado en cierta medida la lógica de mantener salas de subasta y oficinas en los centros de ciudades caras como Nueva York. El poder de atracción de Manhattan sigue siendo fuerte y ciertamente contribuye al éxito de las ventas de prestigio, como vimos en 2020. ¿Pero qué pasa con el resto del Mercado del Arte? ¿Podrá costearse los lugares del centro de la ciudad?.

-98% en mayo

En mayo de 2019, la Gran Manzana alcanzó 2.200 millones de dólares en subastas gracias a ocho obras cuyas ventas superaron los 50 millones de dólares entre el 13 y el 16 de mayo: Monet (110 millones de dólares), Koons (91 millones), Rauschenberg (88 millones), Cézanne (59 millones), Picasso (55 millones), Warhol (53 millones), Bacon (50 millones) y Rothko (50 millones). La diversidad de estas obras maestras, creadas entre finales del siglo XIX y el periodo de posguerra, ilustra el atractivo de Nueva York como mercado de obras de arte.

En mayo de 2020, sin embargo, las subastas (que sólo se realizaban online) totalizaron sólo 39 millones de dólares en Manhattan, es decir, sólo un 2% del total alcanzado en el mayo anterior. Según los datos de Artprice, este total fue generado por 1.400 lotes de obras que se vendieron por promedio de 28.000 dólares.

Todo el verano para el relanzamiento

A finales de junio de 2020 el mercado de alta gama por fin parecía desbloquearse. Nueva York registró de forma inmediata el único resultado del año por encima de los 50 millones de dólares en Occidente con el tríptico de Francis Bacon Inspirado en la Orestíada de Esquilo (1981) .

En comparación con el período del año anterior, las ventas de arte de Nueva York durante el primer semestre de 2020 terminaron con un descenso del -54%. Esta importante caída se vio parcialmente compensada cuando las principales casas de subastas decidieron celebrar varias sesiones de prestigio en octubre, adelantando parte de las prestigiosas ventas de noviembre.

Recuperación de la confianza

Afortunadamente el panorama es positivo: la confianza ha vuelto gradualmente al mercado del arte a nivel internacional. El AMCI (índice de confianza del Mercado del Arte) de Artprice subió durante noviembre y diciembre. Tanto es así que a principios de 2021 dos tercios de los profesionales del mercado del arte han declarado tener «grandes intenciones» de adquirir nuevas obras.

No cabe duda de que la obra maestra de Botticelli que ofrecerá Sotheby's el 28 de enero de 2021 en Nueva York ha captado la atención de los principales compradores y entusiastas del arte de todo el planeta.

Imagen: [ https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/01/Artprice-Monthly-Auction-Turnover-in-New-York-2019vs2020.png ]

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1418685/Artmarket_Infographic.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1009603/Art_Market_logo.jpg

