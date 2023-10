Artprice by Artmarket.com beglückwünscht den Künstler Tarik Kiswanson, Gewinner des Marcel-Duchamp-Preises 2023, gesponsert von ADIAF

PARIS, 20. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Für den Marcel-Duchamp-Preis, der die internationale Förderung der französischen zeitgenössischen Kunstszene unterstützt, wurden Anfang dieses Jahres vier Finalisten ausgewählt: Bertille Back (vertreten durch die Xippas-Galerie und The Gallery Apart), Bouchra Khalili (vertreten durch die Galerie Mor Charpentier und die ADN-Galerie), Massinissa Selmani (vertreten durch die Galerie Anne-Sarah Benichou, Selma Feriani und Jane Lombard) und schließlich Tarik Kiswanson (vertreten durch die Galerien carlier | gebauer und Sfeir-Semler), der den Preis bei dieser 23. Ausgabe gewonnen hat.

Tarik Kiswanson © Julie Ansiau

Thierry Ehrmann, Gründer von Artprice und CEO von Artmarket, kommentierte: „Auch in diesem Jahr zeigen die vier Finalisten, deren Arbeiten derzeit im Centre Pompidou gezeigt werden, die Vielfalt und Exzellenz der französischen Kunstszene. Wir gratulieren ihnen und insbesondere Tarik Kiswanson, dem diesjährigen Gewinner des Prix Marcel Duchamp, ganz herzlich. Artprice.com by Artmarket ist stolz darauf, ADIAF und den Prix Marcel Duchamp als Schirmherr zu unterstützen."

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2252418/Artmarket.jpg

Tarik Kiswanson

Wie Matthieu Jacquet in einem Artikel für das Centre Pompidou in Paris hervorhebt, wurde Tarik Kiswanson „in der kleinen Stadt Halmstad in Schweden als Kind palästinensischer Eltern geboren, die in den 1970er-Jahren ins Exil gingen. Er hat immer mit einem Fuß in seinem Heimatland und dem anderen im Nahen Osten gelebt, den er seit seiner Geburt jedes Jahr besucht hat. Wie viele Einwanderer der zweiten Generation war der Künstler dem imperativen Konformismus und der Integration in dem Land ausgesetzt, in das seine Eltern gezogen waren. Doch er wurde von der überwiegend weißen Gesellschaft, in der er aufwuchs, ständig an seine Wurzeln erinnert. Vor 14 Jahren zog er von Schweden nach Paris."

Durch vielfältige und transversale Praktiken wie Skulptur, Schreiben, Performance, Zeichnen, Sound- und Videowerke befasst sich der Dreißigjährige mit den Themen Entwurzelung, Zugehörigkeit, Erinnerung, aber auch mit Transformation und Regeneration auf seiner persönlichen Reise sowie in der Geschichte der zeitgenössischen Welt.

„Ich bin Einwanderer der zweiten Generation und meine Arbeit ist weitgehend von Gedanken an Vertreibung und Entwurzelung inspiriert." Tarik Kiswanson

Die Auszeichnung mit dem Marcel-Duchamp-Preis ist der Höhepunkt des Jahres 2023, das von drei Einzelausstellungen auf der ganzen Welt geprägt ist: eine im Museo Tamayo in Mexiko, eine in der Bonniers Konsthall in Stockholm und eine im Salzburger Kunstverein in Salzburg. Im Jahr 2022 wurden die Arbeiten von Tarik Kiswanson auf der Lyon Biennale im Museum für zeitgenössische Kunst in Antwerpen (Belgien) und im Hallands Konstmuseum (Schweden) gezeigt. 2021 hatte er eine Ausstellung im Carré d'Art, einem Museum für zeitgenössische Kunst in Nîmes, und nahm 2019 an der Performa 19 Biennale in New York teil.

Tarik Kiswanson schloss seine Studien 2010 am Central Saint Martins, London, und 2014 an der École Nationale Supérieure des Beaux-arts in Paris ab. Die letzten Gewinner des Marcel-Duchamp-Preises waren Mimosa Echard (2022), Lili Reynaud Dewar (2021) und Kapwani Kiwanga (2020).

Die ADIAF und der Marcel-Duchamp-Preis

Die ADIAF (Vereinigung für die internationale Verbreitung französischer Kunst) wurde von Gilles Fuchs gegründet. Seit 2021 hat Claude Bonnin den Vorsitz inne. Die Vereinigung bringt 300 Sammler von zeitgenössischer französischer Kunst zusammen. Unterstützt von Schirmherren, darunter Artprice, rückt die ADIAF die französische Kunstszene in den Mittelpunkt und trägt zu ihrem internationalen Einfluss bei.

Im Rahmen des Marcel-Duchamp-Preises werden insgesamt 90.000 Euro Preisgeld verschenkt, davon 35.000 Euro an den Gewinner, der darüber hinaus einen Aufenthalt in den Vereinigte Staaten in der Villa Albertine genießen darf. Teil des Marcel-Duchamp-Preises ist außerdem eine Ausstellung der vier Finalisten im Centre Pompidou, die von der ADIAF in Zusammenarbeit mit dem Centre Pompidou organisiert wird. Die Ausstellung, die derzeit Bertille Bak, Bouchra Khalili, Massinissa Selmani und Tarik Kiswanson gewidmet ist, kann bis zum 8. Januar 2024 auf der vierten Etage des Pariser Museums angeschaut werden.

Laut Xavier Rey, Direktor des Nationalmuseums für moderne Kunst, repräsentiert diese Ausstellung aufgrund der Exzellenz der vier Finalisten das Beste der französischen Kunstszene. Mit Tarik Kiswanson würdigen wir eine äußerst gelungene multidisziplinäre Arbeit, sowohl in ihrer formalen Dimension als auch in ihrem Verhältnis zur Geschichte. Basierend auf den energiegeladenen Beziehungen zwischen verschiedenen Elementen zielen seine Arbeiten mit großer Sensibilität darauf ab, eine universelle Botschaft zu vermitteln.

Für diese 23. Verleihung des Marcel-Duchamp-Preises bestand die Jury aus sieben Schlüsselfiguren der Kunstwelt: Xavier Rey, Direktor des Nationalmuseums für moderne Kunst – Centre Pompidou, Claude Bonnin, Kollektor und Präsident von ADIAF, Akemi Shiraha, Repräsentantin der Marcel Duchamp Association, Dr. Jimena Blazquez Abascal, Kollektorin und Direktorin der Stiftung Montenmedio für zeitgenössische Kunst, (Spanien), Josée Gensollen, Kollektor, Sammlung Gensollen La Fabrique (Marseille), Béatrice Salmon, Direktorin des National Center for Plastic Arts (CNAP) und Adam D. Weinberg, Direktor des Whitney Museum of American Art in New York.

Frühere Gewinner des Marcel-Duchamp-Preises

Thomas Hirschhorn (2000-2001)

Dominique Gonzalez-Foerster (2002)

Matthew Mercier (2003)

Carole Benzaken (2004)

Claude Closky (2005)

Philippe Mayaux (2006)

Tatiana Trouvé (2007)

Laurent Grasso (2008)

Saâdane Afif (2009)

Cyprien Gaillard (2010)

Mircea Cantor (2011)

Daniel Dewar und Grégory Gicquel (2012)

Latifa Echakhch (2013)

Julien Prévieux (2014)

Melik Ohanian (2015)

Kader Attia (2016)

Joana Hadjithomas und Khalil Joreige (2017)

Clément Cogitore (2018)

Eric Baudelaire (2019)

Kapwani Kiwanga (2020)

Lili Reynaud Dewar (2021)

Mimosa Echard (2022)

Tarik Kiswanson (2023)

Bild: [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/10/HD-9473-TAE_Tarik_%C2%A9-julie-ansiau-1024px.jpg]

