A Artprice da Artmarket.com parabeniza o artista Tarik Kiswanson, vencedor do Marcel Duchamp Prize de 2023, patrocinado pela ADIAF

PARIS, 20 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- Dedicado à promoção internacional da cena de arte contemporânea francesa, o Marcel Duchamp Prize selecionou quatro finalistas no início deste ano: Bertille Back (representada pelas Xippas gallery e The Gallery Apart), Bouchra Khalili (representada pela galeria Mor Charpentier e ADN Galeria), Massinissa Selmani (representado pelas galerias Anne-Sarah Benichou, Selma Feriani e Jane Lombard) e, finalmente, Tarik Kiswanson (representado pelas galerias carlier | gebauer e Sfeir-Semler), que ganhou o prêmio nesta 23.ª edição.

Tarik Kiswanson © Julie Ansiau

Para a thierry Ehrmann, fundador da Artprice e CEO da Artmarket, "Mais uma vez este ano, os quatro finalistas cujas obras estão sendo exibidas atualmente no Pompidou Center ilustram a diversidade e excelência da cena artística francesa. Estendemos a eles nossas sinceras congratulações e, em particular, a Tarik Kiswanson, o vencedor do Prêmio Marcel Duchamp deste ano. A Artprice.com da Artmarket tem o orgulho de apoiar a ADIAF e o Prêmio Marcel Duchamp como patrocinadora."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2252418/Artmarket.jpg

Tarik Kiswanson

Como Matthieu Jacquet destaca em um artigo para o Pompidou Center em Paris,Tarik Kiswanson "nasceu na pequena cidade de Halmstad, na Suécia, filho de pais palestinos exilados na década de 1970." Ele sempre manteve um pé em seu país natal e o outro no Oriente Médio, onde tem ido todos os anos desde o seu nascimento. Assim como muitos imigrantes de segunda geração, o artista foi exposto aos imperativos do conformismo e da integração no país adotado por seus pais, mas era constantemente lembrado de suas raízes pela sociedade predominantemente branca na qual ele se desenvolveu. Ele mudou da Suécia para Paris há 14 anos".

Por meio de práticas diversas e transversais, como escultura, escrita, performance, desenho, trabalhos sonoros e em vídeo, o artista de trinta anos aborda as teses de desenraizamento, pertencimento, memória, mas também as de transformação e regeneração em sua jornada pessoal, bem como na história do mundo contemporâneo.

"Sou um imigrante de segunda geração, e minha obra é amplamente inspirada por noções de deslocamento e desenraizamento". Tarik Kiswanson

Obter o Prêmio Marcel Duchamp é o ponto alto de 2023, marcado por três exposições individuais ao redor do mundo: uma no Museo Tamayo no México, outra no Bonniers Konsthall em Estocolmo e a terceira no Salzburger Kunstverein em Salzburgo. Em 2022, as obras de Tarik Kiswanson foram exibidas na Bienal de Lyon, no Museu de Arte Contemporânea em Antuérpia (Bélgica) e no Hallands Konstmuseum (Suécia). Em 2021, ele expôs no Carré d'Art — Museu de Arte Contemporânea em Nîmes, e em 2019, participou da Bienal Performa 19 em Nova York.

Tarik Kiswanson se formou na Central Saint Martins, em Londres (2010), e na École Nationale Supérieure des Beaux-arts em Paris (2014). Os vencedores mais recentes do Prêmio Marcel Duchamp foram Mimosa Echard (2022), Lili Reynaud Dewar (2021) e Kapwani Kiwanga (2020).

A ADIAF e o Prêmio Marcel Duchamp

Fundada pela Gilles Fuchs e presidida desde 2021 por Claude Bonnin, a ADIAF (Associação para a difusão internacional a arte francesa) reúne 300 colecionadores de arte contemporânea francesa. Apoiada por patronos, incluindo a Artprice, a ADIAF realça a cena francesa e contribui para sua influência internacional.

O Prêmio Marcel Duchamp distribui um total de 90.000 euros, incluindo 35.000 euros para o vencedor, que também se beneficia de uma residência nos Estados Unidos na Villa Albertine. Organizado em colaboração com o Pompidou Center, a ADIAF oferece uma exposição dos quatro finalistas no Pompidou Center como parte do prêmio Marcel Duchamp. A exposição atualmente dedicada à Bertille Bak, Bouchra Khalili, Massinissa Selmani e Tarik Kiswanson pode ser encontrada no quarto andar do museu parisiense até 8 de janeiro de 2024.

De acordo com Xavier Rey, diretor do Museu Nacional de Arte Moderna, esta exposição representa, graças à excelência dos quatro finalistas, o melhor da cena artística francesa. Com Tarik Kiswanson, homenageamos um trabalho multidisciplinar extremamente talentoso, tanto em sua dimensão formal quanto em sua relação com a história. Com base nas relações energéticas entre vários elementos, suas obras visam, com grande sensibilidade, transmitir uma mensagem universal.

Para esta 23ª edição do Prêmio Marcel Duchamp, o júri consistiu em sete figuras importantes do mundo da arte: Xavier Rey, diretor do Museu Nacional de Arte Moderna — Pompidou Center, Claude Bonnin, colecionador, e presidente da Adiaf, Akemi Shiraha, representante do Marcel Duchamp Association, a Dra. Jimena Blazquez Abascal, colecionadora e diretora da Fundação Montenmedio Arte Contemporâneandation (Espanha), Josée Gensollen, colecionador, coleção Gensollen La Fabrique (Marselha), Béatrice Salmon, diretor do National Center for Plastic Arts (CNAP) e Adam D. Weinberg, diretor do Whitney Museum of American Art, em Nova York.

Últimos vencedores do Prêmio Marcel Duchamp

Thomas Hirschhorn (2000-2001)

Dominique Gonzalez-Foerster (2002)

Matthew Mercier (2003)

Carole Benzaken (2004)

Claude Closky (2005)

Philippe Mayaux (2006)

Tatiana Trouvé (2007)

Laurent Grasso (2008)

Saâdane Afif (2009)

Cyprien Gaillard (2010)

Mircea Cantor (2011)

Daniel Dewar e Grégory Gicquel (2012)

Latifa Echakhch (2013)

Julien Prévieux (2014)

Melik Ohanian (2015)

Kader Attia (2016)

Joana Hadjithomas e Khalil Joreige (2017)

Clément Cogitore (2018)

Eric Baudelaire (2019)

Kapwani Kiwanga (2020)

Lili Reynaud Dewar (2021)

Mimosa Echard (2022)

Tarik Kiswanson (2023)

Imagem: https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/10/HD-9473-TAE_Tarik_%C2%A9-julie-ansiau-1024px.jpg

Direitos autorais 1987-2023 Thierry Ehrmann www.artprice.com — www.artmarket.com

Não hesite em entrar em c ontato com nosso Departamento de E conometria caso precise de estatísticas e estudos personalizados: [email protected]

Departamento de caso precise de estatísticas e estudos personalizados: Experimente nossos serviços (demonstração gratuita): https://www.artprice.com/demo

(demonstração gratuita): https://www.artprice.com/demo Inscreva-se em nossos serviços: https://www.artprice.com/subscription

Sobre a Artmarket:

A Artmarket.com está listada na Eurolist pela Euronext Paris, SRD somente long e Euroclear: 7478 — Bloomberg: PRC — Reuters: ARTF.

Descubra a Artmarket e seu departamento Artprice em vídeo: www.artprice.com/video

A Artmarket e seu departamento Artprice foram fundados em 1997 por seu CEO, Thierry Ehrmann. A Artmarket e seu departamento Artprice são controlados pela Groupe Serveur, criada em 1987.

Veja a biografia certificada em Who's who ©:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/04/2023_2_Biographie-thierry-Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

A Artmarket é uma participante global no mercado de arte com, entre outras estruturas, seu departamento Artprice, líder mundial em acúmulo, gestão e exploração de informações históricas e atuais do mercado de arte em bancos de dados contendo mais de 30 milhões de índices e resultados de leilão, incluindo mais de 824.000 artistas.

A Artprice da Artmarket, líder mundial em informações sobre o mercado de arte, estabeleceu a ambição, por meio de sua Global Standardized Marketplace, de ser a plataforma líder mundial de NFTs de obras de arte.

A Artprice Images® permite o acesso ilimitado ao maior banco de imagens do mercado de arte do mundo: não menos que 180 milhões de imagens digitais de fotografias ou reproduções gravadas de obras de arte desde o anos 1700 até os dias atuais, comentadas por nossos historiadores de arte.

A Artmarket, com seu departamento de Artprice, acumula dados permanentemente de 7200 casas de leilão e produz as principais informações do mercado de arte para as principais agências de imprensa e mídia (7.200 publicações). Seus 7,2 milhões de usuários ("login de membros"+mídias sociais) têm acesso a anúncios postados por outros membros, rede que hoje representa o líder Global Standardized Marketplace® para compra e venda de obras de arte a preço fixo ou licitado (leilões regulados pelos parágrafos 2 e 3 do Artigo L 321.3 do Código Comercial da França).

A Artmarket, com seu departamento de Artprice, recebeu duas vezes o selo estatal "Empresa Inovadora" pelo Public Investment Bank (BPI), que apoiou a empresa em seu projeto para consolidar sua posição como protagonista global no mercado de arte.

A Artprice da Artmarket publica seu relatório do mercado de arte contemporânea de 2023:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2023

Artprice pelo relatório global do mercado de arte da Artmarket, "The Art Market in 2022", publicado em março de 2023:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2022

A Artprice lança seu relatório do mercado de arte ultra-contemporânea de 2022:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2022

Índice de comunicados de imprensa postados pela Artmarket com seu departamento Artprice:

https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

Siga todas as notícias da Art Market em tempo real com a Artmarket e seu departamento Artprice no Facebook e no Twitter:

www.facebook.com/artpricedotcom/ (mais de 6,4 milhões de seguidores)

twitter.com/artmarketdotcom

twitter.com/artpricedotcom

Descubra a alquimia e o universo da Artmarket e seu departamento Artprice https://www.artprice.com/video com sede no famoso Museu de Arte Contemporânea Organe "The Abode of Chaos" (segundo o New York Times): https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

La Demeure du Chaos/Abode of Chaos

GESAMTKUNSTWERK e arquitetura singular,

trabalho confidencial bilíngue agora público:

https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

· L'Obs - O Museu do Futuro: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

· www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (mais de 4 milhões de seguidores)

· https://vimeo.com/124643720

Entre em contato com a Artmarket.com e seu departamento Artprice — Contato: Thierry Ehrmann, [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1009603/4352008/Art_Market_logo.jpg

FONTE Artmarket.com

SOURCE Artmarket.com