Artprice da Artmarket.com publica seu 26º relatório anual. "O Mercado de Arte em 2022" revela um aumento de 16% no volume de negócios de leilões de arte no Ocidente, uma vez que os Estados Unidos recuperaram seu primeiro lugar e o mundo registrou um número recorde de transações de leilões de arte

PARIS, 20 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O 26º Relatório Anual da Artprice, "Mercado de Arte em 2022", oferece uma análise global das vendas públicas de belas artes, ou seja, pinturas, esculturas, desenhos, fotografias, gravuras, vídeos, instalações, tapeçarias e NFTs (excluindo antiguidades, patrimônio cultural anônimo e mobiliário), e abrange o período entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2022.

Todos os preços indicados neste relatório Art Price by Artmarket se referem aos resultados dos leilões públicos, incluindo taxas de comprador. Todas os uss do sinal $ se referem a dólares americanos.

Os resultados do Mercado de Arte de 2022 são excelentes, apesar da pandemia, que permanecerá gravada na história do mundo moderno, e que, felizmente, parece estar chegando ao fim.

Apesar dos contínuos impactos negativos da pandemia, os números revelam um aumento de 16% no volume de negócios dos leilões no Ocidente em comparação com o ano anterior (2021).

Na China, a política de COVID zero do governo causou uma forte contração de 34% no volume de negócios em leilão de belas artes, para $3,9 bilhões em comparação com $5,9 bilhões em 2021.

Contudo, os profissionais do mercado de arte esperam uma recuperação muito substancial no mercado de arte da China em 2023 e uma concorrência muito mais feroz com os Estados Unidos.

Como parte de sua colaboração para produzir relatórios do mercado de arte realmente global, a Artprice e seu parceiro de publicação estatal chinês, Artron, estão monitorando de perto esta feroz competição.

Neste relatório, a Artprice apresenta, entre outros elementos, seus famosos rankings, incluindo o Top 500 de Artistas por belas artes e o volume de negócios em leilão de NFT em 2022, e o Top 100 de belas artes e NFT vendidas em leilão em 2022.

A desmaterialização do mercado de arte e sua crescente dependência da Internet é hoje uma realidade nos cinco continentes do mundo, uma realidade que, eventualmente, relegará as salas de leilões físicos para a história do século XX.

De acordo com Thierry Ehrmann, CEO da Artmarket.com e fundador da Artprice, "a migração das leiloeiras para a Internet assumiu proporções espetaculares com, por um lado, um aumento de 2.700% na publicidade em leilões na Internet e, por outro lado, um aumento de 810% nas vendas ao vivo durante os três anos da pandemia da COVID. Esses números não eram esperados antes de 2025-2027".

Artprice da Artmarket tem o prazer de anunciar a publicação de seu 26º relatório anual "Mercado de Arte em 2022", disponível gratuitamente, na íntegra e em três idiomas, como documento online consultável e PDF para download:

Síntese global

No Ocidente, o volume de negócios em leilão de belas artes atingiu o novo máximo de $12,6 bilhões, um crescimento de 16% em relação ao total de $10,9 bilhões em 2021.

Incluindo a China, o mercado global de leilões de arte totalizou $16,56 bilhões vs. $17,08 bilhões em 2021, uma contração de 3,1% que se deveu sobretudo à queda acentuada no volume de negócios da China (-34%) em consequência de sua política de COVID zero.

O volume de transações atingiu um novo nível histórico com 705.000 lotes vendidos, em comparação com 672.000 em 2021.

A proporção de lotes não vendidos evoluiu de 31% em 2021 para 35% em 2022, sugerindo que o mercado se tornou um pouco mais seletivo.

O preço médio em leilão das obras de arte era de $23.500 em 2022, comparado com $25.730 em 2021.

O preço médio em leilão foi de $760 em 2022 vs. $930 em 2021.

Em 2022, 80% das obras de arte vendidas por menos de $4.500 em leilão (contra $4.800 em 2021).

O índice geral de preços da arte caiu -18% entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2022.

O índice Artprice100© de artistas de blue-chip subiu 3% em relação a 2022 vs. -19% para S&P 500.

A Arte Contemporânea representava 16% do mercado de arte em comparação com 20% em 2021, e apenas 3% em 2000.

Seis obras de arte ultrapassaram o patamar simbólico de $100 milhões, todas em Nova York, em comparação com apenas uma em 2021.

Em 2022, um total de 1.682 obras de arte e 1 NFT ultrapassaram o limite de $1 milhão, em comparação com 1.709 obras de arte plásticas e 25 NFTs em 2021.

Estados Unidos na linha da frente

Em 2022, os Estados Unidos publicaram seu melhor volume de negócios de sempre em leilão de belas artes, com 158.000 lotes gerando $7,34 bilhões, representando 44% do mercado global de arte (comparado com 140.000 lotes e $5,8 bilhões, representando 34% do mercado global de arte em 2021).

Paralisada por sua política de saúde de COVID zero, a China gerou apenas $3,91 bilhões, ou 24% do mercado global de arte (contra $5,9 bilhões em 2021, ou 35% do mercado global de arte).

O volume de negócios em leilões de arte do Reino Unido aumentou 8% em 2022 para $2,16 bilhões, consolidando seu terceiro lugar, com 13% do mercado global de arte (vs. $2 bilhões em 2021, ou 12% do volume de negócios global).

O mercado de leilões de arte na França gerou $991 milhões (6% do volume de negócios global), uma descida de 3% em relação a 2021 ($1,02 bilhão ou 6% do mercado global de arte) devido a uma taxa de câmbio Euro/Dólar desfavorável.

A Alemanha continuou crescendo (+6%) totalizando $379 milhões e representando 2,3% do volume de negócios global (vs. $359 milhões em 2021, ou 2,1% do mercado global).

A Itália (-11%) e o Japão (+10%) terminaram 2022 empatados, com $190 milhões e $185 milhões, respectivamente (vs. $211 milhões para a Itália e $167 milhões para o Japão em 2021).

A Alemanha publicou um novo preço recorde para uma obra de arte em leilão quando o autorretrato de Max Beckmann rendeu $24,4 milhões.

O mercado japonês de leilões de arte também publicou um novo preço recorde quando uma obra de Andy Warhol foi vendida por $ 20,8 milhões.

Ação Volume de negócios Participação no mercado

1 Estados Unidos $7.339.083.284 44,31%

2 China (Artron) $3.913.799.723 23,63%

3 Reino Unido $2.156.700.023 13,02%

4 França $991.549.591 5,99%

5 Alemanha $379.443.977 2,29%

6 Itália $190.674.079 1,15%

7 Japão $185.463.014 1,12%

8 Suíça $154.773.773 0,93%

9 Coreia do Sul $139.234.350 0,84%

10 Austrália $118.278.877 0,71%

Leiloeiras e Coleções

Em 2022, a Christie's estabeleceu um novo recorde histórico para suas atividades de leilões de Belas Artes e NFT em todo o mundo, com um volume de negócios total de $5,8 bilhões em doze meses (em comparação com $4 bilhões em 2021).

A Sotheby's foi a segunda maior leiloeira de belas artes do mundo, com $3,9 bilhões (em comparação com $4,4 bilhões em 2021).

A Sotheby's pode ter ficado em segundo lugar atrás da Christie's em Nova York, Londres e Paris, mas dominou em Hong Kong e Milão em 2022.

Tendo alcançado 35% e 24%, respectivamente, do volume de negócios global de leilões de arte, a Christie's e a Sotheby's representaram mais de metade do valor global total do mercado secundário de arte. Em 2021, representavam 23% e 26%, respectivamente).

Em 9 e 10 de novembro de 2022, a Coleção Paul G. Allen se tornou a coleção mais cara de todos os tempos, gerando $1,6 bilhão na Christie's em Nova York.

Nova York também foi levada pelas vendas de coleções pertencentes a Anne H. Bass, Thomas Ammann, e David M. Solinger, entre outros.

Os elementos de belas artes na Coleção de Hubert de Givenchy arrecadaram $59 milhões na Christie's em Paris.

A China Guardian foi a principal leiloeira chinesa, com $362 milhões (em comparação com $677 milhões em 2021).

Artcurial ($92 milhões em 2022 contra $91 milhões em 2021) foi a principal leiloeira de belas artes na França.

Obras de arte e artistas por período

Velhos Mestres (artistas nascidos antes de 1759)

Em 2022, as obras de arte dos Velhos Mestres representaram 11% do número total de lotes de arte vendidos em leilão em todo o mundo, e 7% do volume de negócios global anual em leilões de arte (vs. 11% dos lotes vendidos e 9% do volume de negócios em 2021).

Em janeiro e novembro de 2022, dois quadros de Botticelli ultrapassaram $40 milhões em Nova York.

Na França, uma natureza morta de Jean-Baptiste Siméon Chardin e um desenho de Michelangelo foram vendidos por $27 milhões e $24 milhões, respectivamente.

Arte do Século XIX (artistas nascidos entre 1760 e 1859)

Em 2022, as obras de artistas do século XIX representaram 10% de todos os lotes vendidos durante o ano e 14% do volume de negócios global total em leilões (vs. 10% dos lotes vendidos e 10% do volume de negócios global em 2021).

Os 3 principais resultados para este período foram todos alcançados em 2022, a mais de 100 milhões de dólares cada um.

Estes quadros de Seurat, Cézanne e Van Gogh faziam parte da Coleção Paul G. Allen.

Em 2022, Claude Monet foi o 2º artista com mais sucesso no mundo, com um volume de negócios anual de $539 milhões (em 2021, o artista francês era o 4º, com $305 milhões).

Arte Moderna (artistas nascidos entre 1860 e 1919)

Em 2022, a Arte Moderna era o segmento líder do mercado de leilões de arte, representando 35% de seus lotes vendidos e 37% de seu valor (vs. 37% dos lotes vendidos e 37% dos volume de negócios em 2021).

Pablo Picasso foi o terceiro artista mais popular do ano em leilão, gerando $494 milhões (em 2021, ele foi o mais popular, com $672 milhões).

Birch Forest de Gustav Klimt (1903) tornou-se a 10ª obra de arte moderna mais cara alguma vez vendida em leilão quando arrecadou $104 milhões.

Com nada menos que 30 milhões de resultados em leilões (em USD) durante 2022, René Magritte terminou o ano entre os cinco artistas mais vendidos do mundo.

The Empire of Light (1961) de Magritte conseguiu o melhor resultado do ano em leilões de Arte Moderna com $79 milhões em Londres.

Landscape after Ximeng (1947) de Zhang Daqian alcançou o melhor resultado do mercado de leilões de arte chinês em 2022, com $47 milhões.

Duas fotografias estabelecem novos recordes mundiais para esse suporte: uma de Man Ray por $12,4 milhões e a outra de Edward Steichen por $11,8 milhões.

Arte Pós-Guerra (artistas nascidos entre 1920 e 1944)

A Arte Pós-Guerra representou 26% dos lotes vendidos e 26% do volume de negócios total (25% dos lotes vendidos e 23% do volume de negócios em 2021).

Andy Warhol foi o artista de maior sucesso do ano em leilão, com 2.160 lotes vendidos, gerando $590 milhões (ele ficou em 3º em 2021, com $348 milhões).

Shot Sage Blue Marilyn (1964) de Warhol se tornou a segunda obra mais cara de todos os tempos quando arrecadou 195 milhões de dólares.

Large Interior, W11 (1981/83) de Lucian Freud atingiu um novo recorde de leilão para o artista, com $86 milhões.

Gerhard Richter foi o artista vivo mais vendido do ano em leilão com um volume de negócios total de $226 milhões ($246 milhões em 2021).

Três tapeçarias Alighiero Boetti se tornam as tapeçarias mais caras alguma vez vendidas em leilão, por mais de $5 milhões cada uma

Yayoi Kusama foi a única mulher entre os 10 melhores artistas: Em 2022, 900 de seus lotes vendidos geraram um total de $195 milhões (vs. 778 lotes vendidos por $178 milhões em 2021).

Arte Contemporânea (artistas nascidos depois de 1945)

As vendas de Arte Contemporânea representaram 18% dos lotes vendidos e 16% do volume de negócios global dos leilões.

Jean-Michel Basquiat caiu para o 7º lugar no ranking da Artprice, com um volume de negócios anual de $221 milhões (ele ficou em 2º em 2021, com $439 milhões).

A escultura de Jeff Koons Jim Beam (1986) foi vendida por $17 milhões em 2022, mas valia $33 milhões em 2014.

Yoshitomo Nara deixou marca nos leilões de Hong Kong quando a Oddly Cozy (2013) arrecadou $14,3 milhões.

Arte Ultra Contemporânea (artistas com menos de 40 anos)

Duas obras de Matthew Wong e um quadro de Avery Singer ultrapassaram o patamar de $5 milhões em leilão.

A artista Ayoko Rokkaku (1982) ficou em 75º lugar no ranking global da Artprice, com $32 milhões (ficou em 97º em 2021, com $21,5 milhões).

Flora Yukhnovich (1990) gerou $14,6 milhões com um novo recorde pessoal de $3,6 milhões.

The Beautyful Ones (2012) de Njideka. A. Crosby's foi vendido por $4,7 milhões em 2022 vs. $3,1 milhões em 2017.

Por $1,6 milhão, Anna Weyant estabeleceu um novo recorde de leilão para uma mulher artista com menos de 30 anos.

Refik Anadol (1985) obteve o melhor preço do ano para um NFT quando sua Living Architecture: Casa Batlló (2022) alcançou $1,4 milhão (em comparação com um preço recorde de NFT de $69,4 milhões para Beeple em 2021).

Em suma, de uma forma algo contraintuitiva – tconsiderando o atual contexto geopolítico e econômico– o mercado de arte tem, efetivamente, demonstrado saúde insolente, batendo regularmente recordes em leilões de obras de arte de todos os períodos artísticos em um grande número dos hubs-chave do mercado. Principais indicadores da saúde do mercado de arte, não vimos nenhum cancelamento das vendas catalogadas de Classic e/ou Prestige em 2022 ou 2023.

As grandes leiloeiras e investidores sabem perfeitamente que a arte é um investimento seguro, conforme demonstrado pelo índice Artprice100©, que superou claramente os índices do mercado de ações tradicional no último ano. O atual período de instabilidade do mercado de ações também canalizou novos fundos e investimentos para o mercado de arte.

A Artprice já havia destacado que, durante as principais crises do passado recente – crash do Nasdaq em 2000, ataques do 11 de setembro de 2001, guerra do Afeganistão em 2001, guerra do Iraque em 2003, crise do subprime e dos CDS em 2007, época das taxas de juro negativas em 2011 e a crise da Covid 2019 – o mercado de arte foi menos afetado do que os outros mercados e a economia em geral.

Como prova, uma nova página na história dos leilões acaba de ser virada: a dispersão muito aguardada da coleção de arte adquirida por Paul G. Allen - que fundou a Microsoft junto com Bill Gates em 1975 - foi a primeira coleção privada a conquistar mais de $1 bilhão em leilão, gerando um impressionante total de $1,62 bilhão com cinco obras vendidas por preços substancialmente acima do patamar de $100 milhões na Christie's New York.

Graças às vendas extraordinariamente bem conduzidas pela Christie's e Sotheby's de coleções americanas excepcionais, o ano de 2022 se tornou um marco significativo na história dos leilões públicos.

Nem a guerra em solo europeu, nem os receios de uma recessão econômica, levaram a melhor sobre o mercado de arte.

Em relação a 2023, em face dos resultados iniciais e do aumento previsto na atividade de leilões de arte na China após o fim de sua política de COVID zero, as perspectivas são claramente positivas.

Sobre a Artmarket:

A Artmarket.com está cotada na Eurolist da Euronext Paris, Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

A Artmarket.com é propriedade do Server Group, que é o principal acionista e fundador.

A Artmarket é um player global no Mercado de Arte com, entre outras estruturas, seu departamento Artprice, líder mundial na concentração, gerenciamento e exploração de informação histórica e atual de mercados de arte em bases de dados com mais de 30 milhões de índices e resultados de leilões, abrangendo mais de 810.000 artistas.

Artprice Images® permite o acesso ilimitado ao maior banco de imagens do Mercado de Arte do mundo: 180 milhões de imagens digitais de fotografias ou reproduções gravadas de obras de arte de 1.700 até ao presente, comentadas por nossos historiadores de arte.

A Artmarket, com seu departamento Artprice, acumula dados de forma permanente de 6.500 Casas de Leilões e produz informação essencial sobre o Mercado de Arte para a imprensa principal e agências noticiosas (7.200 publicações). Seus 7,2 milhões de usuários com 'login de membros' têm acesso a anúncios publicados por outros membros, uma rede que atualmente representa o principal Global Standardized Marketplace® para comprar e vender obras de arte a um preço fixo ou de licitação (leilões regulamentados pelos parágrafos 2 e 3 do Artigo L 321.3 do Código Comercial francês).

A Artmarket, com seu departamento Artprice, recebeu pela segunda vez o selo estatal «Empresa Inovadora» pelo Public Investment Bank (BPI), que apoiou a empresa em seu projeto para consolidar sua posição de player global no mercado da arte.

