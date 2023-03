Artprice by Artmarket.com publiserer sin 26. årsberetning. "The Art Market in 2022" viser en økning på 16 % i omsetning på vestlige kunstauksjoner hvor USA gjenerobret sin førsteplass og verden hadde et rekordhøyt antall kunstauksjonstransaksjoner.

PARIS, 23. mars 2023 /PRNewswire/ -- Artprices 26. årsberetning, "Kunstmarkedet i 2022", tilbyr en global analyse av offentlig salg av billedkunst, dvs. malerier, skulpturer, tegninger, fotografier, grafisk kunst, videoer, installasjoner, billedvever, og NFT-er (unntatt antikviteter, anonym kulturell eiendom og møbler), og omfatter tidsrommet mellom 1. januar og 31. desember 2022.

Alle prisene angitt i denne Artprice by Artmarket-beretningen henviser til resultater fra offentlige auksjoner, inkludert kjøperens gebyrer. All bruk av $-tegnet henviser til US dollar.

Global Fine Art & NFT auction turnover Principal marketplaces by Fine Art + NFT auction turnover in 2022

Art Market sine resultater for 2022 er utmerket, til tross for pandemien som vil forbli inngravert i den moderne verdens historie, og som heldigvis ser ut til å nærme seg slutten.

Til tross for vedvarende negative virkninger fra pandemien, viser tallene en 16 % økning i vestlig auksjonsomsetning sammenlignet med året før (2021).

I Kina forårsaket regjeringens nulltoleranse for COVID en kraftig nedgang på 34 % i kunstauksjonsomsetningen på 3,9 milliarder dollar mot 5,9 milliarder dollar i 2021.

Men profesjonelle aktører på kunstmarkedet forventer en svært betydelig oppgang i Kinas kunstmarked i 2023 og mye hardere konkurranse med USA.

Som en del av deres samarbeid om å produsere virkelig globale kunstmarkedsrapporter, overvåker Artprice og deres kinesiske publiseringspartner, Artron, denne harde konkurransen svært nøye.

I denne rapporten presenterer Artprice blant annet sine berømte rangeringer, inkludert auksjonsomsetning for de topp-500 kunstnerne innen skjønne kunster og NFT i 2022, de topp-100 innen skjønne kunster og NFT-kunstverk solgt på auksjon i 2022.

Dematerialiseringen av kunstmarkedet og dets økende avhengighet av Internett er i dag en realitet på alle verdens fem kontinenter, en realitet som etter hvert vil forvise de fysiske auksjonssalene til det 20. århundrets historie.

Ifølge Thierry Ehrmann, CEO for Artmarket.com og grunnlegger av Artprice, "har auksjonshusenes migrasjon til Internett antatt spektakulære proporsjoner med på den ene side en 2 700 % økning i reklame for auksjoner på Internett og på den annen side en 810 % økning i direktesendte salg i løpet av de tre årene med COVID-pandemien. Slike tall var generelt ikke forventet før 2025-2027".

Artprice by Artmarket har gleden av å kunngjøre publiseringen av dets 26. årsberetning "The Art Market in 2022", gratis tilgjengelig i sin helhet og på tre språk, både som et dokument som kan leses på nett og som en nedlastet PDF:

www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2022

Engelsk: https://www.artprice.com/artprice-reports/pdf/rama/the-art-market-in-2022.pdf

French: https://fr.artprice.com/artprice-reports/pdf/rama/le-marche-de-lart-en-2022.pdf

Mandarin: https://zh.artprice.com/artprice-reports/pdf/rama/zh-the-art-market-in-2022.pdf

Fullstendig oversikt

I Vesten nådde omsetningen på kunstauksjoner et nytt høydepunkt med 12,6 milliarder dollar, opp 16 % mot 10,9 milliarder dollar totalt i 2021.

Inkludert Kina utgjorde det globale kunstauksjonsmarkedet 16,56 milliarder dollar mot 17,08 milliarder dollar i 2021, en nedgang på 3,1 % hovedsakelig på grunn av det kraftige fallet i Kinas omsetning (-34 %) som et resultat av landets nulltoleranse for COVID.

Transaksjonsvolumet nådde et nytt historisk nivå med 705 000 solgte partier sammenlignet med 672 000 i 2021.

Proporsjonen usolgte partier økte fra 31 % i 2021 til 35 % i 2022, noe som tyder på at markedet ble litt mer selektivt.

Den gjennomsnittlige auksjonsprisen for kunstverk var 23 500 dollar i 2022 sammenlignet med 25 730 dollar i 2021.

Den mediane auksjonsprisen var 760 dollar i 2022 mot 930 dollar i 2021.

I 2022 ble 80 % av kunstverkene solgt for mindre enn 4 500 dollar (mot 4 800 dollar i 2021).

Den samlede kunstprisindeksen falt med -18 % fra 1. januar til 31. desember 2022.

Artprice100©-indeksen for ledende kunstnere økte med 3 % i 2022 mot -19 % for S&P 500.

Samtidskunst sto for 16 % av kunstmarkedet sammenlignet med 20 % i 2021 og bare 3 % i 2000.

Seks kunstverk passerte den symbolske terskelen på 100 millioner dollar, alle i New York, sammenlignet med bare ett i 2021.

I 2022 passerte til sammen 1 682 fine kunstverk samt 1 NFT terskelen på 1 million dollar sammenlignet med 1 709 fine kunstverk samt 25 NFT-er i 2021.

Auksjonsomsetning for verdensomspennende skjønne kunster og NFT

Infographic - https://mma.prnewswire.com/media/2032675/Artmarket_1.jpg

USA i ledende posisjon

I 2022 hadde USA sin beste omsetning på kunstauksjoner noensinne med 158 000 nummer som genererte 7,34 milliarder dollar, som representerte 44 % av verdens kunstmarked (sammenlignet med 140 000 partier og 5,8 milliarder dollar, som representerte 34 % av verdens kunstmarked i 2021).

Kina som var lammet av sin nulltoleranse for COVID, genererte bare 3,91 milliarder dollar, eller 24 % av det globale kunstmarkedet (mot 5,9 milliarder dollar i 2021, eller 35 % av det globale kunstmarkedet).

Storbritannias kunstauksjonsomsetning økte med 8 % i 2022 til 2,16 milliarder dollar, og befestet sin tredjeplass med 13 % av det globale kunstmarkedet (mot 2 milliarder dollar i 2021, eller 12 % av den globale omsetningen).

Frankrikes kunstauksjonsmarked genererte 991 millioner dollar (6 % av den globale omsetning), ned 3 % mot 2021 (1,02 milliard dollar eller 6 % av det globale kunstmarkedet) på grunn av en ugunstig valutakurs mellom euro og dollar.

Tyskland fortsatte å vokse (+6 %) med til sammen 379 millioner dollar og står for 2,3 % av den globale omsetningen (mot 359 millioner dollar i 2021 eller 2,1 % av det globale markedet).

Italia (-11 %) og Japan (+10 %) endte 2022 side om side med 190 millioner dollar og 185 millioner dollar henholdsvis (mot 211 millioner dollar for Italia og 167 millioner dollar for Japan i 2021).

Tyskland satte ny prisrekord for et kunstverk på auksjon da Max Beckmanns selvportrett innhentet 24,4 millioner dollar.

Japans kunstauksjonsmarked satte også en ny prisrekord da et kunstverk av Andy Warhol ble solgt for 20,8 millioner dollar.

Auksjonsomsetning for de 10 ledende landene innen de skjønne kunster + NFT (og markedsandel) i 2022

Handling Omsetning Markedsandel 1 USA 7 339 083,284 dollar 44,31 % 2 Kina (Artron) 3 913 799,723 dollar 23,63 % 3 UK 2 156 700,023 dollar 13,02 % 4 Frankrike 991 549 591,00 dollar 5,99 % 5 Tyskland 379 443 977,00 dollar 2,29 % 6 Italia 190 674 079,00 dollar 1,15 % 7 Japan 185 463 014,00 dollar 1,12 % 8 Sveits 154 773 773,00 dollar 0,93 % 9 Sør-Korea 139 234 350,00 dollar 0,84 % 10 Australia 118 278 877,00 dollar 0,71 %







Auksjonshus og samlinger

I 2022 satte Christie's en historisk ny rekord for sine auksjonsaktiviteter innen de skjønne kunster og NFT rundt omkring i verden med en samlet omsetning på 5,8 milliarder dollar over 12 måneder (sammenlignet med 4 milliarder dollar i 2021).

Sotheby's var verdens nest største kunstauksjonarius med 3,9 milliarder dollar (sammenlignet med 4,4 milliarder dollar i 2021).

Sotheby's kan ha tatt andreplassen bak Christie's i New York, London og Paris, men dominerte i Hong Kong og Milano i 2022.

Etter å ha hamret 35 % og 24 % av den globale kunstauksjonsomsetningen respektivt, sto Christie's og Sotheby's for over halvparten av den totale globale verdien av det sekundære kunstmarkedet. (I 2021 sto de for 23 % og 26 % respektivt).

Den 9. og 10. november 2022 ble Paul G. Allen-samlingen den dyreste samlingen av alle tider, ved at den genererte 1,6 milliarder dollar på Christie's i New York.

New York ble også båret frem av salg av samlinger som tilhørte Anne H. Bass, Thomas Ammann og David M. Solinger, blant annet.

Kunstelementene i Hubert de Givenchys samling gikk for 59 millioner dollar på Christie's i Paris.

China Guardian var det ledende kinesiske auksjonshuset med 362 millioner dollar (sammenlignet med 677 millioner dollar i 2021).

Artcurial (92 millioner dollar i 2022 mot 91 millioner dollar i 2021) var den ledende kunstauksjonariusen i Frankrike.

Auksjonsomsetning for de viktigste markedsplassene for kunst + NFT i 2022

Infographic - https://mma.prnewswire.com/media/2032674/Artmarket_2.jpg

Kunstverk og kunstnere etter periode

Gamle mestere (kunstnere født før 1759)

I 2022 representerte kunstverk av gamle mestere 11 % av det samlede antall kunstpartier solgt på auksjon over hele verden og 7 % av årets globale kunstauksjonsomsetning (mot 11 % av solgte partier og 9 % omsetning i 2021).

I januar og november 2022 overgikk to Botticelli-malerier 40 millioner dollar i New York.

I Frankrike ble et stilleben av Jean-Baptiste Siméon Chardin og en tegning av Michelangelo solgt for 27 millioner dollar og 24 millioner dollar respektivt.

Kunst fra det 19. århundre (kunstnere født mellom 1760 og 1859)

I 2022 sto kunstverk av 1800-tallets kunstnere for 10 % av alle partiene som ble solgt i løpet av året og 14 % av den samlede globale kunstauksjonsomsetningen (mot 10 % av partiene solgt og 10 % av global omsetning i 2021).

De 3 beste resultatene i denne perioden ble alle hamret i 2022 for over 100 millioner dollar hver.

Disse maleriene av Seurat, Cézanne og Van Gogh var alle i Paul G. Allen-samlingen.

I 2022 var Claude Monet verdens nest mest suksessrike kunstner med en årlig auksjonsomsetning på totalt 539 millioner dollar (i 2021 var den franske kunstneren nummer 4 med 305 millioner dollar).

Moderne kunst (kunstnere født mellom 1860 og 1919)

I 2022 var Moderne kunst det ledende segmentet i kunstauksjonsmarkedet og sto for 35 % av solgte partier og 37 % av verdien (mot 37 % av solgte partier og 37 % omsetning i 2021).

Pablo Picasso var årets tredje mest populære kunstner i auksjonsåret, og genererte 494 millioner dollar (i 2021 var han den desidert mest populære med 672 millioner dollar).

Gustav Klimts Birch Forest (1903) ble det 10. dyreste Moderne kunstverk solgt noensinne på auksjon idet det innbrakte 104 millioner dollar.

Med ikke mindre enn 30 millioner, samt auksjonsresultatene (i USD) i løpet av 2022, avsluttet René Magritte året blant de fem mest solgte kunstnerne i verden.

Magrittes The Empire of Light (1961) innbrakte årets beste resultat for auksjon av moderne kunst med 79 millioner dollar i London.

Zhang Daqians Landscape after Wang Ximeng (1947) innbrakte det beste resultatet på det kinesiske kunstauksjonsmarkedet i 2022 med 47 millioner dollar.

To fotografier satte den nye verdensrekorden for det mediet: én for Man Ray med 12,4 millioner dollar og det andre for Edward Steichen med 11,8 millioner dollar.

Etterkrigskunst (kunstnere født mellom 1920 og 1944)

Etterkrigskunst utgjorde 26 % av de solgte partiene og 26 % av samlet omsetning (25 % av de solgte partiene og 23 % av omsetningen i 2021).

Andy Warhol var den mest suksessrike kunstneren i løpet av auksjonsåret med 2 160 partier solgt for 590 millioner dollar (han var nr. 3 i 2021 med 348 millioner dollar).

Warhols Shot Sage Blue Marilyn (1964) blir det nest dyreste verket gjennom tidene da det innbrakte 195 millioner dollar.

Lucian Freuds Large Interior, W11 (1981/83) innbrakte en ny auksjonsrekord for kunstneren med 86 millioner dollar.

Gerhard Richter var årets mest solgte kunstner på auksjon med en samlet omsetning på 226 millioner dollar (246 millioner dollar i 2021).

Tre billedvever av Alighiero Boetti ble de dyreste billedvevene som noensinne er solgt på auksjon, for over 5 millioner dollar hver.

Yayoi Kusama var den eneste kvinnen i topp 10-listen: I 2022 genererte 900 av hennes solgte partier til sammen 195 millioner dollar (mot 778 partier solgt for 178 millioner dollar i 2021).

Samtidskunst (kunstnere født etter 1945)

Salg av samtidskunst utgjorde 18 % av de solgte partiene og 16 % av den globale auksjonsomsetningen.

Jean-Michel Basquiat falt ned til 7. plass i kunstprisrangeringen med en årlig omsetning på 221 millioner dollar (han var nr. 2 i 2021 med 439 millioner dollar).

Jeff Koons' skulptur Jim Beam (1986) ble solgt for 17 millioner dollar i 2022, men var verdt 33 millioner dollar i 2014.

Yoshitomo Nara markerte Hong Kong-auksjonene da Oddly Cozy (2013) innbrakte 14,3 millioner dollar.

Ultra-samtidskunst (kunstnere under 40)

To verker av Matthew Wong og et maleri av Avery Singer passerte terskelen på 5 millioner dollar på auksjon.

Kunstneren Ayoko Rokkaku (1982) kom på 75. plass i Artprices global rangering med 32 millioner dollar (hun var nr. 97 i 2021 med 21,5 millioner dollar).

Flora Yukhnovich (1990) genererte 14,6 millioner dollar med en ny personlig rekord på 3,6 millioner dollar.

Njideka. A. Crosbys The Beautyful Ones (2012) ble solgt for 4,7 millioner dollar i 2022 mot 3,1 millioner dollar i 2017.

Anna Weyant satte en ny auksjonsrekord for en kvinnelig kunstner under 30 med 1,6 millioner dollar.

Refik Anadol (1985) oppnådde årets beste pris for en NFT da hans Living Architecture: Casa Batlló (2022) innbrakte 1,4 millioner dollar (sammenlignet med en NFT-rekordpris på 69,4 millioner dollar for Beeple i 2021).

Avslutningsvis, litt motstridende gitt den aktuelle geopolitiske og økonomiske konteksten, har kunstmarkedet faktisk vist en uforskammet sunnhet, med regelmessige auksjonsrekorder for kunstverk fra alle kunstneriske perioder i et stort antall av markedets viktigste knutepunkter. Primære indikatorer på kunstmarkedets helse er at vi ikke har sett noen kanselleringer av klassiske og/eller prestisje-katalogiserte salg verken i 2022 eller 2023.

De store auksjonshusene og investorene er godt klar over at kunstmarkedet er en solid og trygg havn-investering, noe som er bevist av Artprice100©-indeksen, som gjorde det klart bedre enn de tradisjonelle aksjemarkedsindeksene i fjor. Den nåværende perioden med usikkerhet på aksjemarkedene omdirigerer derfor også nye midler og investeringer til kunstmarkedet.

Artprice hadde allerede bemerket at under de største krisene i den senere tid har Nasdaq-krasjet i 2000, terrorangrepene 11. september 2001, Afghanistan-krigen i 2001, Irak-krigen i 2003, subprime- og CDS-krisen i 2007, epoken med negative rentesatser som begynte i 2011 og Covid 2019-krisen, var kunstmarkedet mindre påvirket enn finansmarkedene og den generelle økonomien.

Som bevis, har en ny side i auksjonshistorien nettopp blitt snudd: Den etterlengtede spredningen av kunstsamlingen som ble kjøpt av Paul G. Allen, som grunnla Microsoft sammen med Bill Gates i 1975, var den første private samlingen noensinne som innbrakte over 1 milliard dollar på auksjon, og genererte en svimlende sum på 1,62 milliarder dollar med fem verk som ble solgt for priser godt over terskelen på 100 millioner dollar, på Christie's New York.

Takket være Christie's og Sotheby's bemerkelsesverdig godt gjennomførte salg av enestående amerikanske samlinger, ble året 2022 en viktig milepæl i de offentlige auksjonenes historie.

Verken krigen på europeisk jord eller frykten for konjunkturnedgang har tatt knekken på kunstmarkedet.

Når det gjelder 2023, i lys av de første resultatene og den forventede økningen i Kinas kunstauksjonsaktivitet etter slutten på nulltoleransen for COVID, er utsiktene klart positive.

Bilder:

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/03/image1-global-fine-art-and-nft-auction-turnover.png] [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/03/image2-principal-marketplaces-fine-art-and-nft-auction-turnover-in-2022.png]

Opphavsrett 1987-2023 Thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

Ta gjerne kontakt med vår avdeling for matematisk samfunnsøkonomi mht. dine behov innen statistikk og egentilpassede undersøkelser: [email protected]

mht. dine behov innen statistikk og egentilpassede undersøkelser: Prøv våre tjenester (gratis demo): https://www.artprice.com/demo

(gratis demo): https://www.artprice.com/demo Abonner på våre tjenester: https://www.artprice.com/subscription

Om Artmarket:

Artmarket.com er notert på Eurolist by Euronext Paris, Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Se Artmarket og Artprice-avdelingen på video: www.artprice.com/video

Artmarket.com er eid av Server-konsernet, som er hovedaksjonær og grunnlegger.

Artmarket.com er en global aktør på kunstmarkedet med blant annet avdelingen Artprice, som er verdensledende innen akkumulering, forvaltning og utnyttelse av historisk og aktuell kunstmarkedsinformasjon i databanker med over 30 millioner indekser og auksjonsresultater, som dekker mer enn 810 000 kunstnere.

Artprice Images® gir ubegrenset tilgang til den største bildebanken for kunstmarkedet i verden: Ikke mindre enn 180 millioner digitale bilder av fotografier eller graverte reproduksjoner av kunstverk fra 1700 fram til i dag, kommentert av våre kunsthistorikere.

Artmarket med sin Artprice-avdeling samler inn data på permanent grunnlag fra 6500 auksjonshus og produserer nøkkelinformasjon om kunstmarkedet for de viktigste presse- og mediebyråene (7200 publikasjoner). De 7,2 millioner innloggede brukerne har tilgang til annonser lagt ut av andre medlemmer, et nettverk som i dag representerer Global Standardized Marketplace® for kjøp og salg av kunstverk til en fast pris eller budpris (auksjoner regulert av paragraf 2 og 3 i artikkel L 321.3 i Frankrikes handelslov).

Artmarket, med sin Artprice-avdeling, er prisbelønnet to ganger med det statlige merket "Innovativ bedrift" av den offentlige investeringsbanken (BPI), som har støttet selskapet i sitt prosjekt for å konsolidere sin posisjon som en global aktør på kunstmarkedet.

Artprice by Artmarket's Global Art Market Report, "The Art Market in 2022", publisert i mars 2023:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2022

Artprice utgir sin 2022- rapport om markedet for ultra-samtidskunst:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2022

Artprice 2022 halvårsberetning: Kunstmarkedet vender tilbake til sterk vekst i Vesten:

https://www.artprice.com/artprice-reports/global-art-market-in-h1-2022-by-artprice-com

Indeks over pressemeldinger lagt ut av Artmarket med sin Artprice-avdeling:

https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

Følg alle Art Market-nyhetene i sanntid med Artmarket og Artprice-avdlingen på Facebook og Twitter:

www.facebook.com/artpricedotcom/ (over 6,1 millioner følgere)

twitter.com/artmarketdotcom

twitter.com/artpricedotcom

Bli kjent med alkymien og universet til Artmarket og artprice-avdelingen www.artprice.com/video med hovedkontor i det velkjente Organe Contemporary Art Museum "The Abode of Chaos" (dixit The New York Times): https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

· L'Obs - The Museum of the Future: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

· www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (over 4,2 millioner følgere)

· https://vimeo.com/124643720

Kontakt Artmarket.com og Artprice-avdelingen - Kontakt: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1009603/Art_Market_logo.jpg

SOURCE Artmarket.com