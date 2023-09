Artprice da Artmarket lançou seu novo site, solidificando sua posição como a plataforma preferida para o mercado de arte on-line.

PARIS, 14 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- Após o lançamento brilhante bem-sucedido da nova versão do Artprice.com da Artmarket no início de setembro, nossas análises e estatísticas iniciais mostram uma resposta extremamente positiva de nossos clientes e novos usuários, bem como um aumento muito considerável na atividade registrada (+441%) em uma média móvel de 10 meses. Espera-se que esse aumento na atividade se traduza diretamente em um aumento substancial em nossa receita.

https://www.artprice.com.

O Artprice da Artmarket agora oferece um site completamente novo que foi reprojetado em colaboração com a equipe Vahumana (Grupo TRSb) de consultores externos de alto nível intimamente envolvidos na auditoria, desenvolvimento e revisão completa do Artprice desde 2018, usando uma sólida abordagem de UX/UI. A UX e UI (experiência do usuário e interface de usuário) contam com abordagens centradas no usuário para o projeto do site.

Este novo site intuitivo e fácil de usar, com acesso simplificado, reuniu os inúmeros bancos de dados de alto valor agregado do Artprice.com, suas subsidiárias e seus inúmeros departamentos, permitindo, assim, acesso fácil e direto às informações mais importantes, relevantes e abrangentes do mercado de arte.

Foi dada especial atenção ao desenvolvimento da nossa versão móvel. Não se trata apenas de uma versão de aplicativo "reduzida", que poderia ter dificuldades para capturar toda a riqueza da experiência de desktop e continuaria dependente dos sistemas operacionais com seu ciclo contínuo de atualizações e correções.

O feedback de clientes e membros é unânime: "O novo site é muito mais agradável de usar e permite que você navegue por meio de conteúdos ricos e variados".

Clientes e usuários estão descobrindo informações que eles não sabiam que existiam. A mudança é tão dramática que alguns usuários acham que o Artprice esteve envolvido em uma fusão ou aquisição! Para seus parceiros financeiros e acionistas, esta nova versão representa um verdadeiro "divisor de águas".

A nova barra de pesquisa intuitiva, em uma posição central, oferece acesso instantâneo a uma estrutura de árvore abrangente em torno do assunto da pesquisa, o que, em última análise, gera um aumento no tempo gasto no Artprice.com.

Nosso novo mecanismo de busca se conecta instantaneamente a informações sobre 821.500artistas, 16.261.100 resultados de leilões e dados de índice de preço (incluindo 1.087.500 lotes de leilão mencionados nos últimos 12 meses, de 7.200 casas de leilão em todo o mundo) e a todos os dados do mercado de arte em nossos bancos de dados que remontam ao século 4.

O Artprice da Artmarket oferece, assim, o mecanismo de busca mais elaborado e abrangente do mundo no mercado de arte e confirma firmemente sua reputação como líder mundial em informações sobre o mercado de arte nos últimos 25 anos.

Teste e você verá! A barra de pesquisa universal mostra todas as informações possíveis disponíveis em torno do elemento pesquisado: artistas, obras em leilões futuros e passados, índices do mercado de arte, obras disponíveis em nosso mercado padronizado do Artprice.com, artigos relevantes em nosso arquivo ArtMarketInsight®, relatórios de mercado de arte (anual, semestral, segmentado, entre outros) e, é claro, todos os dados relevantes e imagens em nossos bancos de dados (incluindo assinaturas e monogramas, catálogos "raisonnés", dados históricos arquivados, entre outros) que foram selecionados, verificados e digitalmente registrados a partir dos arquivos colossais que o Artprice adquiriu ao redor do mundo ao longo dos últimos 25 anos (consulte o Documento de Registro Universal do Artmarket.com apresentado à AMF - Autoridade dos Mercados Financeiros da França).

O uso de inteligência artificial algorítmica pelo Artprice.com da Artmarket, em seu próprio sistema de IA Intuitive Artmarket®, também possibilita o acesso a recomendações muito relevantes e altamente personalizadas sobre artistas, obras, vendas e até mesmo história da arte, permitindo que os usuários avancem infinitamente em sua descoberta e conhecimento do mercado de arte.

A Artprice Images® permite acesso ilimitado ao maior acervo de imagens do mercado de arte do mundo, com seu acervo de manuscritos e catálogos de vendas que forma uma biblioteca física e digital composta por 180 milhões de imagens ou gravuras de obras de arte de 1700 até os dias atuais, todas comentadas pelos nossos historiadores da arte.

Nesse setor econômico altamente específico, nenhuma empresa relacionada ao mercado de arte no mundo possui um volume tão massivo de dados ultraqualificados e exclusivos, sendo que os arquivos originais em papel representam um ativo muito importante e uma barreira quase intransponível para a entrada.

É importante notar que o Artprice da Artmarket alcançou a prestigiada distinção de receber o selo de "Empresa Inovadora" aprovado pelo Estado francês por dois anos consecutivos, um feito bastante raro entre empresas cotadas em mercados regulamentados. Este estimado reconhecimento é concedido seguindo rigorosos critérios de qualificação e é conferido pelo Banque Publique d'Investissement (bpifrance).

A nova arquitetura online do Artprice integra novos espaços de comunicação para os anunciantes, com um back-office para a gestão totalmente autônoma dos seus anúncios. A meta 2023/2024 do Artprice da Artmarket é duplicar seu volume de negócios.

De acordo com Thierry Ehrmann, presidente do Artmarket.com e fundador do Artprice: "Mais do que nunca, o Art Market reflete o mundo em que vivemos: um mundo que valoriza tudo o que é belo e raro, a maior parte do qual é finito. Devemos, portanto, reinventar constantemente, criando novas formas de enriquecer as nossas almas".

Assistimos a uma nova fase de aceleração do mercado, impulsionada por um número crescente de novos colecionadores, especialmente na Grande Ásia, ansiosos por participar no intercâmbio de obras de arte, um comércio que é parte integrante da nossa humanidade.

Com os espaços publicitários dedicados de2023/2024, nossos clientes mergulharão intuitivamente no coração das novidades do Art Market e serão atores privilegiados numa abordagem humana e informativa.

Após vários meses de consultas com os usuários, refinamos a interface do usuário de nosso Mercado Padronizado para agilizar o processo de acesso a obras de arte disponíveis para venda, seja por meio de preços fixos ou leilões, bem como facilitar o lançamento contínuo de propagandas on-line. O objetivo é aumentar substancialmente o fluxo de transações em um mercado onde cerca de 70.000 obras de arte estão disponíveis todos os dias.

Conforme planejado em seu calendário de 2023/2024, o Artprice abriu seus espaços pagos (em conformidade com os padrões IAB) para o mercado de arte. Essa abertura histórica implica uma mudança radical em nosso modelo econômico, com o pagamento de anunciantes totalmente integrados em seus bancos de dados e serviços, suas páginas de artistas e sua Web 3.0. No entanto, todos os esforços serão envidados para garantir a discrição da publicidade em termos de design e ergonomia para seus clientes e membros inscritos.

Os novos módulos digitais disponíveis para seus anunciantes oferecem uma infinidade de locais, com opções de idioma, mídia, duração e preços, ao mesmo tempo em que respeitam harmoniosamente a razão de ser primária de oferecer acesso aos bancos de dados do Artprice, que continua sendo o DNA fundamental de nossa empresa.

A implementação significativa e altamente bem-sucedida da infraestrutura de TI do Artprice gerará novo faturamento a partir de novas assinaturas pagas e novas receitas de publicidade que serão totalmente integradas ao Artprice por bancos de dados e serviços da Artmarket, permitindo que os anunciantes tenham controle total sobre suas campanhas digitais. Juntas, essas novas fontes de renda devem dobrar o faturamento de nossa empresa no prazo de 12 meses.

Em relação à receita de publicidade, nossos principais alvos são, naturalmente, as 7.200 casas de leilão em todo o mundo, a grande maioria das quais está afiliada ao Artprice há mais de duas décadas e 98% das quais agora anunciam suas vendas físicas ou digitais na Internet (incluindo suas "vendas on-line" pós-Covid).

O segundo grupo de potenciais anunciantes são os organizadores de eventos do mundo da arte, como feiras e exposições, que estão surgindo em todos os cinco continentes do mundo. Apenas nos segmentos de arte contemporânea e moderna, o Artprice conta com quase 400 eventos desse tipo.

E a quem a publicidade deles será direcionada? Os 18.000 avaliadores e apreciadores de belas artes, as seguradoras de arte, as 32.000 galerias e os 4.500 museus e instituições de arte em todo o mundo se beneficiarão da comunicação digital altamente direcionada.

Todos esses anunciantes em potencial e seus alvos são clientes que se inscreveram nos bancos de dados do Artprice há muito tempo.

As 7.200 casas de leilão globais afiliadas ao Artprice agora podem destacar suas vendas futuras com direcionamento extremamente relevante, no modo de anunciante pago, de acordo com critérios de busca muito específicos, enquanto respeitam rigorosamente as leis europeias (GDPR) e americanas de proteção de dados pessoais dos 7,2 milhões de clientes e membros do Artprice.

É importante lembrar que, há mais de 70 anos, o modelo econômico padrão de uma casa de leilão inclui um orçamento de publicidade para anunciar detalhes das vendas públicas que representam 34% de seus custos gerais, independentemente do país ou do tamanho da operadora. Com o advento da publicidade digital possibilitando responder instantaneamente aos anunciantes, esse orçamento só pode crescer.

Na prática, as casas de leilão que hospedam vendas meticulosamente catalogadas, independentemente de sua escala, obtêm informações sobre obras de arte que podem potencialmente permanecer sem vender devido à falta de compradores ou preços de reserva não alcançados. Essas informações são normalmente transmitidas por meio de ordens de compra ou ATPs (Termos de Pagamento Antecipado), que elas recebem aproximadamente de 3 a 4 dias antes de cada leilão.

Nesses casos, a casa de leilão está pronta para implementar campanhas digitais ultradirecionadas em algumas horas para aproveitar ao máximo sua próxima venda. Apenas o Artprice, com seus data centers, sua engenharia e seus processos pode responder a esse tipo de solicitação 24 horas por dia e em escala global.

Em resumo, a nova versão on-line do Artprice.com da Artmarket é uma verdadeira mudança de paradigma, mas continua 100% fiel ao DNA histórico do Artprice e ao postulado primordial de seu fundador, Thierry Ehrmann — tornar as informações do mercado de arte tão acessíveis e transparentes para a população mais ampla possível. A aliança histórica do Artprice com a primeira agência de imprensa global dedicada às notícias e informações do mercado de arte, a Cision PR Newswire (alcançando 119 países em 18 idiomas diferentes), é parte integrante desta estratégia.

