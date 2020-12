Artprice: Innerhalb eines Zeitraums von 15 Jahren - Sotheby's längster Vorsprung vor Christie's

11. Januar 2000 - 30. November 2020

„Trotz der weltweiten Überlegenheit von Sotheby's und Christie's auf dem internationalen Kunstmarkt sollte man nicht vergessen, dass das Volumen der beiden Häuser im Bereich Bildende Kunst nur 6% der Lose umfasst, erinnert Thierry Ehrmann, Geschäftsführer und Gründer von Artmarket.com und der Abteilung Artprice. „Die beiden Häuser haben jedoch in der westlichen Welt eine Monopolstellung über der 20 Millionen Dollar Grenze. „Ihr Wettstreit ging in die Geschichte ein und spiegelt sich in den letzten 30 Jahren in der Entwicklung der in Korrelation stehenden Umsätze beider Unternehmen wider."

Eine Wechselbeziehung, die für Irritation gesorgt hat...

Das Jahr 2000 war vom Ende einer „Vereinbarung" zwischen den beiden Unternehmen geprägt gewesen. Ihre Kunden warfen ihnen wegen einer unerlaubten Harmonisierung ihrer Käuferentgelte wettbewerbswidriges Verhalten vor. Um einem Ruf schädigenden Gerichtsverfahren zu entgehen, stimmten sie der Zahlung einer Summe von je 256 Millionen Dollar zu. Sotheby's trennte sich damals von seinem Geschäftsführer Alfred Taubman.

Trotz der „Vereinbarung", keine Preisabsprachen mehr vorzunehmen, verzeichneten die beiden Unternehmen weitere 3 Jahre lang sehr ähnliche Betriebsergebnisse, dieses Mal wegen der „Verwarnung" im Jahr 2000 allerdings in völliger Unabhängigkeit von einander.

Der Umsatz von Sotheby's stieg im Jahr 2004 auf 56%

Der Umsatz von Sotheby's schnellte im Jahr 2004 sowohl durch das erste Ergebnis über der 100 Millionen Dollargrenze (für das Gemälde Garçon à la pipe (1905) von Pablo Picasso) als auch durch die Tatsache hoch, dass Sotheby's 9 der 10 besten Ergebnisse im Bereich Bildende Kunst erreichte. Damit überstieg sein weltweiter Umsatz den von Christie's um das 1,5 fache.

Sotheby's im Jahr 2004: 1,86 Milliarden Dollar aus 19,950 in 11 Ländern versteigerten Losen im Bereich Bildende Kunst.

Christie's im Jahr 2004: 1,19 Milliarden Dollar aus 21,570 in 9 Ländern versteigerten Losen im Bereich Bildende Kunst.

Christie's übernimmt erneut für 6 Jahre die Führung

Zwischen 2013 und 2018 schaffte es das Unternehmen von François Pinault, den Gesamtjahresumsatz von Sotheby's 6 Jahre lang zu übertreffen. Sotheby's reagierte mit einer Reihe strategischer Maßnahmen, einschließlich der Intensivierung seiner Preisgarantiepolitik und der Streichung der Käuferentgelte für den Online-Verkauf. Trotz allem schien das an der Börse von New York (NYSE) notierte Unternehmen allmählich zurückzubleiben.

Schließlich, als sich Gerüchte über eine mögliche Übernahme durch die chinesische Versicherungsgesellschaft Taikang (dem größten Aktionär und Eigentümer von Poly Auction) verbreiteten, erwarb Patrick Drahi, ein französisch-israelischer Telekom Magnat Sotheby's. Die Covid-19 Pandemie war eine schlechte Nachricht für alle, doch Sotheby's reagierte am schnellsten, insbesondere durch die Intensivierung seines reinen Online-Verkaufs und durch exklusive Online-Auktionen unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Der Leitartikel der Zeitung Le Monde von Freitag, den 4. Dezember 2020 fasst es vorbildlich zusammen: „Wie eine Zeitmaschine gleicht die Gesundheitskrise eher einem mittelalterlichen Phänomen, doch in zahlreichen Aspekten hat sie uns in die Zukunft katapultiert. Expertenaussagen über die Entwicklung einer dematerialisierten Gesellschaft [...] nennen häufig das Jahr 2025 als Zieljahr, doch viele der Prognosen haben sich in weniger als einem Jahr bewahrheitet".

Bild: [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2020/12/Sothebys-vs-Christies.png]

Copyright 1987-2020 Thierry Ehrmann

