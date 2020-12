Artprice: Sotheby's tiene su mayor ventaja sobre Christie's en 15 años

1 de enero de 2000 - 30 noviembre de 2020

"La supremacía mundial de Sotheby's y Christie's en el mercado internacional del arte no debe hacernos olvidar que las dos casas sólo gestionan el 6% de los lotes de arte ofrecidos en subasta", recuerda Thierry Ehrmann, Presidente y Fundador de Artmarket.com y su departamento Artprice. "Ambas casas han adquirido un monopolio virtual sobre los resultados de más de 20 millones de dólares en Occidente. Su rivalidad es histórica y queda reflejada en el desarrollo estrechamente correlacionado de sus respectivos ingresos durante los últimos 30 años".

Una correlación que causó asombro...

El año 2000 se caracterizó por el fin de un "acuerdo" entre las dos casas, que fueron acusadas por sus clientes de haber participado en "prácticas comerciales ilegales" al armonizar las tasas de sus compradores. Ambas acordaron pagar 256 millones de dólares cada una para evitar una demanda perjudicial y Sotheby's se separó del que era su CEO en ese momento, Alfred Taubman.

A pesar de este "acuerdo de desacuerdo", las operaciones de las dos casas progresan de forma muy similar, aunque totalmente independientes debido a la "advertencia" en 2000, durante otros tres años.

La facturación de Sotheby's aumentó un 56% en 2004

La facturación de Sotheby's en 2004 no sólo se incrementó al alcanzar el primer resultado en obras de arte por encima de los 100 millones de dólares (por Garçon à la pipe (1905), de Pablo Picasso), sino también al obtener 9 de los 10 mejores resultados del año. Esto dio como resultado una facturación global 1,5 veces mayor que la de Christie's, a pesar de un número de ventas ligeramente inferior.

Sotheby's en 2004: 1.860 millones de dólares con 19.950 lotes de obras de arte vendidos en 11 países

Christie's en 2004: 1.190 millones de dólares millones de dólares con 21.570 lotes de obras de arte vendidos en 9 países

Christie's recupera el liderazgo durante seis años...

Entre 2013 y 2018 la firma de François Pinault logró superar el total anual de Sotheby's durante seis años consecutivos. Sotheby's reaccionó con una serie de cambios estratégicos, intensificando su política de garantía de precios y reduciendo las tasas de las ventas online. Sin embargo, la casa que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), parecía estar quedándose atrás.

Luego, mientras circulaban rumores sobre una posible adquisición por parte de la aseguradora china Taikang (su mayor accionista y propietario de Poly Auction), Sotheby's fue adquirida por Patrick Drahi, un magnate franco-israelí de las telecomunicaciones. La pandemia de la Covid-19 fue una mala noticia para todos, pero Sotheby fue la más rápido en reaccionar intensificando sus ventas online y estableciendo un negocio excepcional.

La edición de Le Monde del viernes 4 de diciembre de 2020 lo resumía perfectamente: "Como si se tratara de una máquina del tiempo; la crisis sanitaria parece un fenómeno medieval, pero en muchos aspectos nos ha proyectado hacia el futuro. Las predicciones de los expertos sobre el desarrollo de una 'sociedad desmaterializada' [...] daban a menudo como horizonte el año 2025, sin embargo muchas de estas predicciones se han cumplido en menos de un año".

Imagen: [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2020/12/Sothebys-vs-Christies.png]

Copyright 1987-2020 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

No dude en ponerse en contacto con nuestro Departamento de Econometría para mayor información sobre estadísticas y estudios personalizados: [email protected]

para mayor información sobre estadísticas y estudios personalizados: Pruebe nuestros servicios (demo gratuita): https://www.artprice.com/demo

Suscríbase a nuestros servicios: https://www.artprice.com/subscription

Acerca de Artmarket:

Artmarket.com cotiza en Eurolist por Euronext Paris, SRD long only y Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Descubra Artmarket y su departamento de Artprice en vídeo: https://en.artprice.com/video

Artmarket y su departamento Artprice se fundaron en 1997 por su CEO, Thierry Ehrmann. Artmarket y su departamento Artprice están controlados por el Groupe Serveur, creado en 1987.

Ver biografía certificada en Who's who ©:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/10/biographie_oct2019_WhosWho_thierryEhrmann.pdf

Artmarket es un actor global del Mercado del Arte con, entre otras estructuras, su departamento de Artprice, líder mundial en la recopilación, gestión y explotación de información histórica y actual del Mercado del Arte en bancos de datos con más de 30 millones de índices y resultados en subastas que abarcan más de 744.000 artistas.

Artprice Images® permite el acceso ilimitado al mayor banco de imágenes del Mercado del Arte del mundo: al menos 180 millones de imágenes digitales de fotografías o reproducciones grabadas de obras de arte desde 1700 hasta nuestros días, comentadas por nuestros historiadores de arte.

Artmarket, con su departamento de Artprice, recopila datos de forma permanente de 6.300 casas de subastas y produce información clave sobre el Mercado del Arte para las principales agencias de información y medios de comunicación (7.200 publicaciones). Sus 4,5 millones de usuarios "miembros registrados" tienen acceso a anuncios publicados por otros miembros, una red que representa hoy en día el principal Marketplace® Estandarizado del mundo para comprar y vender obras de arte a un precio fijo o a un precio de oferta (subastas reguladas por los apartados 2 y 3 del artículo L 321.3 del Código de Comercio de Francia).

Artmarket, con su departamento de Artprice, ha sido galardonada con la etiqueta de "Empresa Innovadora" por el Banco Público de Inversiones (BPI) (por segunda vez en noviembre de 2018 para un nuevo periodo de 3 años), el cual apoya a la compañía en su proyecto de consolidar su posición como actor global del mercado del arte.

Informe del Mercado del Arte Global 2019 de Artprice, publicado en febrero de 2020:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2019

Índice de comunicados de prensa publicados por Artmarket junto a su departamento de Artprice:

http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleaseen.htm

Siga todas las noticias del Mercado del Arte en tiempo real con Artmarket y su departamento de Artprice en Facebook y Twitter:

Https://www.facebook.com/artpricedotcom/ (4,9 millones de seguidores)

https://twitter.com/artmarketdotcom

https://twitter.com/artpricedotcom

Descubra la alquimia y el universo de Artmarket y su departamento de Artpricehttp://web.artprice.com/videocon sede en el famoso Museo de Arte Contemporáneo Organe "The Abode of Chaos" (dixit The New York Times): https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

L'Obs - El museo del futuro: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999

(4,5 millones de seguidores)

https://vimeo.com/124643720

Contact Artmarket.com y su departamento Artprice - Contacto: thierry Ehrmann, [email protected]

Infographic - https://mma.prnewswire.com/media/1360941/Artmarket_Sothebys_vs_Christies_Infographic.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1009603/Art_Market_logo.jpg

SOURCE Artmarket.com