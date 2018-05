Asics e Disney Fanno Squadra per Incentivare le Famiglie al Movimento

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/698521/ASICS_Disney_Workout.jpg )

La popolazione attuale è quella più sedentaria di tutta la storia, ASICS si rivolgerà a migliaia di famiglie per ispirarle ad attivarsi collettivamente. Ciò si basa sulla recente campagna di brand globale "I MOVE ME", che mira a ispirare le persone a essere attive e a muoversi a prescindere da come sono e da come si muovono. La partnership combacia perfettamente con il programma della Disney Healthy Living, che si prefissa di aiutare e ispirare l'intera famiglia a essere più felice e in salute mangiando più sano ed essendo più attivi insieme.

Con il suo lancio sui canali digitali nel giugno del 2018 e il suo svolgimento nel corso dell'estate, la movement campaign si concentrerà su una missione condivisa mirata a spronare l'intera famiglia a muoversi.

Ispirate dalla Famiglia Parr - la famiglia icona di supereroi del film - e da influencer del movimento, ASICS e Disney lanceranno una serie di contenuti digitali, attività in-store e prodotti in edizione limitata.

ASICS creerà una serie di video di "super workout" ispirati dai poteri di ciascuno dei personaggi Disney·Pixar Gli Incredibili 2; dalla super forza all'elasticità, passando per l'invisibilità, l'equilibrio e la velocità. Con un determinato numero di ASICS FrontRunner come protagonisti, ovvero gli ambassador di movimento del marchio, ogni video provvederà al divertimento e all'esercizio proficuo e facile da replicare per le famiglie, così come vi sarà la possibilità di visitare i punti vendita ASICS e ricevere dei fantastici premi.

La partnership inoltre porterà la campagna sul movimento nei punti vendita monomarca ASICS attraverso città chiave europee con un determinato numero di attività in-store a partire da luglio.

ASICS inoltre rilascerà un'unica serie in edizione limitata di calzature Disney·Pixar Gli Incredibili 2 per i fan, che vedrà come protagonisti cinque calzature running personalizzate per tutta la famiglia. Ispirata dai personaggi, inclusi Mr. Incredibile e Siberius, ogni calzatura sarà disponibile nei punti vendita monomarca e negli e-commerce ASICS a partire da luglio e ingloberà prestazioni e design incluso l'iconico eye mask logo, solette dal design unico e un pacchetto in edizione da collezione di ogni personaggio.

A proposito della partnership, Robin Karakash, Direttore della Comunicazione e del Marketing dell'ASICS EMEA afferma: "Siamo lieti di annunciare questa entusiasmante partnership con Disney·Pixar Gli Incredibili 2. A livello mondiale, le statistiche riguardanti l'attività fisica stanno crollando, specialmente tra i bambini. La nostra missione con ASICS è incentivare generazioni di famiglie a un maggiore movimento e siamo certi che saremo in grado di ispirare a migliaia a muoversi e a godere del potere dell'esercizio."

A proposito di Disney.Pixar's Incredibles 2

Ne Gli Incredibili 2 Helen (voce originale di Holly Hunter) è incaricata di guidare una campagna per il ritorno dei Supereroi , mentre Bob (voce originale di Craig T. Nelson) vive la sua vita "normale" giorno dopo giorno a casa con Violet (voce originale di Sarah Vowell), Dash (voce originale di Huck Milner) ed il piccolo Jack-Jack - i cui superpoteri stanno per essere scoperti. La loro missione dovrà però guardarsi dall'arrivo di un nuovo cattivo con un piano brillante e pericoloso che minaccia tutto e tutti. Ma i Parrs non si fanno spaventare dalla sfida, specialmente con Frozone (voce originale di Samuel L. Jackson) dalla loro parte. Questo è ciò che rende questa famiglia così Incredibile.

Scritto e diretto da Brad Bird (Iron Giant, The Incredibles, Ratatouille) e prodotto da John Walker (The Incredibles, Tomorrowland) e Nicole Grindle (corto Sanjay's Super Team, produttore associate di Toy Story 3), Gli Incredibili 2 di Disney Pixar uscirà nei cinema inglesi il 13 di luglio.



