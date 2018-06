ASICS und Disney wollen gemeinsam Familien zur Bewegung motivieren

Der Sportartikelhersteller ASICS hat heute eine globale Partnerschaft mit dem weltgrößten Unterhaltungskonzern bekanntgegeben, The Walt Disney Company. Im Vorfeld des Kinostarts des Familien-Blockbusters Die Unglaublichen - The Incredibles 2 von Disney·Pixar legt ASICS eine multimediale Kampagne auf, um in diesem Sommer Familien zur Bewegung zu motivieren.

Noch nie in der Geschichte der Menschheit haben wir uns so wenig bewegt. ASICS will Tausende Familien dazu inspirieren, gemeinsam aktiv zu werden. Damit knüpft ASICS an seine kürzlich gestartete globale Markenkampagne ‚I MOVE ME' an, die Menschen unabhängig von Lebensumständen und körperlicher Konstitution dazu inspirieren will, aktiv zu werden. Die Partnerschaft ist die perfekte Ergänzung zu Disneys Healthy Living-Initiative*, mit der die gesamte Familie dazu angeregt werden soll, sich besser zu ernähren und gemeinsam aktiver zu sein für ein glücklicheres und gesünderes Leben.

Die Bewegungskampagne startet im Juni 2018 über digitale Kanäle und läuft über den ganzen Sommer. Gemeinsam wollen die Unternehmen die ganze Familie zur Bewegung motivieren.

Inspiriert von den Parrs (die berühmte Heldenfamilie aus dem Film) und Befürwortern eines aktiven Lebensstils, werden ASICS und Disney digitale Inhalte, Ladenaktivierungen und Produkte in begrenzter Auflage herausbringen.

ASICS wird eine Reihe von ‚Super-Workout-Videos' kreieren, inspiriert von den Superkräften jeder der Figuren aus Disney·Pixars Die Unglaublichen - The Incredibles 2 (Kraft, Dehnung, Tarnung, Gleichgewicht und Schnelligkeit). In den Videos führen mehrere internationale ASICS FrontRunner (Markenbotschafter für Bewegung) vergnügliche und machbare Übungen für die ganze Familie vor. Freuen wird man sich auch über Einkaufsmöglichkeiten im ASICS Store mit Super-Prämien wie beispielsweise Gutscheine und Sonderangebote für exklusive Produkte.

Teilnehmen an der Bewegungskampagne werden auch die ASICS-Flagship-Stores in großen europäischen Städten mit mehreren Ladenaktivierungen ab Anfang Juli. In Stores in London, Paris, Amsterdam, Brüssel, Barcelona und Madrid wird eine besondere Möbelgruppe aufgebaut, wo ASICS FrontRunner Trainingseinheiten abhalten.

Für Fans wird ASICS darüber hinaus Disney·Pixar Die Unglaublichen - The Incredibles 2 x ASICS Footwear in begrenzter Auflage herausbringen mit fünf individuellen Laufschuhen für die ganze Familie. Die Schuhe, inspiriert von Figuren wie Mr. Incredible und Frozone, werden ab Juli in den ASICS Flagship-Stores und online erhältlich sein. In Performance und Design werden sie sich beispielsweise durch die unverwechselbare Augenmaske, Einlegesohlen in besonderem Design und eine Collector's Edition-Schuhschachtel für die einzelnen Superhelden abheben.

Robin Karakash, Director of Integrated Marketing Communications ASICS EMEA, sagte über die Partnerschaft: "Wir freuen uns außerordentlich über diese aufregende Partnerschaft mit Disney·Pixar und Die Unglaublichen - The Incredibles 2. Auf der ganzen Welt ist ein Rückgang der körperlichen Aktivität zu beobachten, insbesondere bei Kindern. Daher haben wir bei ASICS uns zum Ziel gesetzt, Familien generationsübergreifend zur Bewegung zu motivieren. Wir sind überzeugt, dass Tausende Menschen unsere Kampagne zur Freude an der Bewegung ansteckend finden werden."

Informationen zu Disney.Pixar's Die Unglaublichen - The Incredibles 2

In "Die Unglaublichen - The Incredibles 2" hat Helen (gesprochen von Holly Hunter) die Aufgabe, die Superhelden zurückzubringen. Derweil spielt Bob (gesprochen von Craig T. Nelson) den Helden des "normalen" häuslichen Alltags mit Violet (gesprochen von Sarah Vowell), Dash (gesprochen von Huck Milner) und Baby Jack-Jack, dessen besondere Kräfte schon bald zutage kommen. Ihre Mission scheitert aber, wenn ein neuer Bösewicht auftaucht, der mit seinem brillanten und gefährlichen Plan alles bedroht. Aber die Parrs stellen sich dem Gegner, insbesondere mit der Hilfe von Frozone (gesprochen von Samuel L. Jackson). Das macht die Familie so Unglaublich.

Disney•Pixars "Die Unglaublichen - The Incredibles 2" wurde geschrieben von Brad Bird ("Iron Giant", "The Incredibles", "Ratatouille"), der auch Regie führte, und produziert von John Walker ("The Incredibles", "Tomorrowland") und Nicole Grindle (Kurzfilm "Sanjay's Super Team", Koproduzentin "Toy Story 3"). Kinostart im Vereinigten Königreich ist am 13. Juli.

