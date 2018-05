ASICS et Disney s'associent pour faire bouger les familles

La marque de performance sportive ASICS a annoncé aujourd'hui un partenariat mondial avec The Walt Disney Company, la plus grande société de divertissement au monde. En prévision de la sortie très attendue des Indestructibles 2, la superproduction familiale de Disney·Pixar, ASICS lance une campagne médiatique transversale afin de faire bouger les familles cet été.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/698521/ASICS_Disney_Workout.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/698522/ASICS_Disney_Trainers.jpg )



En effet la population actuelle est la moins active de l'histoire, ASICS s'est donc engagée à cibler des milliers de familles et à les inciter à être actives ensemble. Cette action s'inscrit dans la lignée de la campagne mondiale « I MOVE ME », lancée récemment par la marque, et qui a pour objectif d'inspirer les gens à être actifs, peu importe qui ils sont et comment ils bougent. Le partenariat correspond parfaitement à l'engagement de Disney pour une vie saine*, qui vise à aider et à inspirer les gens à être plus heureux et en meilleure santé en mangeant mieux et en étant plus actifs en famille.

Lancée sur les chaînes numériques en juin 2018 et diffusée tout au long de l'été, la campagne repose sur un objectif commun, celui d'inspirer toute la famille à bouger.

Inspirées par la famille Parr - la famille emblématique de super-héros du film - et les influenceurs du mouvement, ASICS et Disney lanceront une série de contenus numériques, d'activités en magasin et de produits en édition limitée.

ASICS créera une série de « super vidéos d'entraînement » inspirées par les superpouvoirs de chacun des personnages de Disney·Pixar Indestructibles 2, allant de la force à l'élasticité, en passant par la furtivité, l'équilibre et la vitesse. Mettant en scène une multitude de FrontRunners internationaux, les ambassadeurs du mouvement d'ASICS, chaque vidéo proposera des exercices amusants et réalisables en famille, ainsi que des opportunités de se rendre en magasin et de recevoir de super récompenses, y compris des certificats et des promotions sur des produits exclusifs.

Le partenariat sera également l'occasion de diffuser la campagne axée sur le mouvement dans les principales villes d'Europe et proposer des activités sportives dans les boutiques ASICS dès début juillet. Les boutiques de Londres, de Paris, d'Amsterdam, de Bruxelles, de Barcelone et de Madrid disposeront d'aménagements spéciaux afin de participer à des sessions de sports et sorties runnings leadées par les FrontRunners d'ASICS.

ASICS lancera également une gamme unique de chaussures Disney·Pixar Indestructibles 2 x ASICS en édition limitée pour les fans, composée de cinq modèles de chaussures de course personnalisés pour toute la famille. Disponible dans les boutiques ASICS et sur le site web de la marque dès le mois de juillet, chaque chaussure est inspirée par des personnages tels que M. Indestructible et Frozone et intègre des caractéristiques de performance et de design telles que le logo iconique en forme de masque, des revêtements intérieurs uniques et une boîte collector dédiée à chaque personnage.

Robin Karakash, directeur des communications de marketing intégré chez ASICS EMEA a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer ce merveilleux partenariat avec Disney·Pixar et les Indestructibles 2. Partout dans le monde, les taux d'activité physique sont en baisse, en particulier chez les enfants. Notre mission chez ASICS consiste donc à faire bouger davantage toutes les générations. Nous sommes convaincus d'être en mesure d'inspirer des milliers de personnes à bouger et à découvrir les pouvoirs de l'exercice physique. »

Vidéo Disney·Pixar Indestructibles 2 x ASICS :

http://youtu.be/SWazJSEU3Os

Hashtags :

#incredibles2

#imoveme

Pour plus d'informations :

http://www.asics.com

*Pour plus d'informations sur l'engagement pour une vie saine de The Walt Disney Company :

https://www.thewaltdisneycompany.eu/responsible-business/#healthy-living-commitment

À propos des Indestructibles 2 de Disney·Pixar

Dans les Indestructibles 2, Hélène (voix américaine par Holly Hunter) dirige une campagne destinée à restaurer la réputation des super-héros, tandis que Bob (voix américaine par Craig T. Nelson) vit une vie « normale » chez eux avec Violette (voix américaine par Sarah Vowell), Flèche (voix américaine par Huck Milner) et le petit Jack-Jack - dont les superpouvoirs sont sur le point d'être révélés - quand leur mission est soudain bouleversée et menacée par le complot ingénieux et dangereux d'un nouveau méchant. Les Parr sont toutefois loin de reculer devant un défi, surtout avec Frozone (voix américaine par Samuel L. Jackson) à leurs côtés. C'est ce qui rend cette famille aussi… indestructible !

Écrit et réalisé par Brad Bird (« Le Géant de Fer », « Les Indestructibles », « Ratatouille ») et produit par John Walker (« Les Indestructibles », « Tomorrowland ») et Nicole Grindle (productrice associée du court-métrage « Sanjay et sa super équipe » et de « Toy Story 3 »), les Indestructibles 2 de Disney·Pixar débarque dans les cinémas britanniques le 13 juillet.



Contact :

Jeremy Nestor

jeremy.nestor@pitch.co.uk

T: +44(0)2074941616



SOURCE ASICS