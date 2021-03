Assan Aluminyum obtient la certification de durabilité de l'aluminium

Assan Aluminyum est une filiale de Kibar Holding et l'un des principaux fabricants de produits laminés plats en aluminium en Europe. La vision de l'entreprise repose sur une plus grande durabilité en ce qui concerne les principes sociaux, environnementaux et de gouvernance, comme le souligne son principe de durabilité, à savoir « Concevoir l'avenir, sans le dilapider ». Assan Aluminyum a reçu le certificat provisoire Performance Standard de l'ASI.

L'ASI définit la référence mondiale en matière de durabilité dans le secteur mondial de l'aluminium, en élaborant des critères pour les entreprises membres qui font face à des questions sociales, environnementales et de gouvernance essentielles telles que l'intégrité commerciale, la transparence, la gestion du matériau, les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, les droits de l'homme et du travail. Le Performance Standard de l'ASI vise à fournir une norme commune et mondiale pour les performances environnementales, sociales et de gouvernance responsables sur toute la chaîne de valeur de l'aluminium. Assan Aluminyum a donc satisfait aux exigences de production, d'approvisionnement et de gestion du matériau responsables, pour ses installations de production et de recyclage.

Assan Aluminyum compense ses émissions de carbone, grâce à sa production d'énergie propre dans sa centrale d'énergie renouvelable, ses activités de recyclage internes, ses systèmes de filtration de pointe et ses projets d'efficacité énergétique, qui ont permis de réduire les émissions de carbone grâce à la plantation de 1,5 million d'arbres au cours des six dernières années seulement. Pour Goksal Gungor, directeur général de la société : « La durabilité est l'une des valeurs fondamentales d'Assan Aluminyum, au même titre que la fiabilité, la souplesse et l'innovation. Nous nous engageons à adopter les objectifs mondiaux de durabilité comme un principe commercial et non comme une obligation. C'est pourquoi nous sommes très heureux d'avoir obtenu la certification Performance Standard de l'ASI. Si cette certification est une preuve du niveau de maturité de notre entreprise dans notre quête de durabilité, nous la considérons également comme un guide précieux, qui nous permettra de renforcer encore notre durabilité. » Gungor précise que l'objectif de l'entreprise est de créer un écosystème durable avec ses partenaires commerciaux, afin de s'acquitter de leurs responsabilités envers le monde et pour le bien-être des générations futures.

* Certains critères n'ont pas été évalués sur place en raison des restrictions de voyage imposées par la COVID-19 et le seront dès que ce sera à nouveau possible. Plus d'informations à l'adresse http://bit.ly/ASI-COVID-audit-policy .

