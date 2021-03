Assan Aluminyum erhält Aluminium-Nachhaltigkeitszertifizierung

Assan Aluminyum ist ein Tochterunternehmen der Kibar Holding und einer der führenden Hersteller von flachgewalztem Aluminium in Europa. Die Vision des Unternehmens basiert darauf, in Bezug auf soziale, ökologische und Governance-Prinzipien nachhaltiger zu sein, wie in seinem Nachhaltigkeitsprinzip „Zukunft produzieren, ohne sie zu verschwenden" betont wird. Assan Aluminyum erhielt das vorläufige ASI Performance Standard Zertifikat.