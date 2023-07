Assemblez avec brio, Go Elite ! Les cartes graphiques et cartes mères AORUS ELITE de GIGABYTE améliorent l'expérience de jeu sur PC à des niveaux exceptionnels

TAIPEI, 20 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Les cartes mères de la série AORUS ELITE de GIGABYTE, la plus grande marque d'ordinateurs au monde, sont depuis longtemps le choix de prédilection des joueurs et des passionnés de PC à la recherche d'une valeur exceptionnelle pour élever leur expérience de jeu au niveau supérieur. Fort de l'immense succès des produits AORUS ELITE, GIGABYTE présente aujourd'hui les cartes graphiques de cette même gamme, qui présentent le même design distingué avec des performances de premier ordre. Ces nouveautés incluent les GeForce RTX 4070 Ti, RTX 4060 Ti et RTX 4060, qui garantissent aux joueurs une expérience de jeu optimale sur l'ensemble de leur système.

Pour ceux qui recherchent du matériel PC haut de gamme axé sur le jeu et offrant un mélange parfait de performances, de style et de valeur, les produits AORUS ELITE sont la solution idéale. Fidèles à l'héritage de la meilleure qualité de leur catégorie, les produits AORUS ELITE sont dotés de fonctions avancées que l'on retrouve sur les produits phares. Grâce à une mise au point méticuleuse du matériel et du logiciel, les produits AORUS ELITE assurent des performances optimales dès leur installation. Avec des cœurs de GPU triés sur le volet pour des boosts d'horloge plus élevés et plus stables, les joueurs peuvent se plonger dans leurs jeux préférés, en sachant que leur système fonctionne au maximum de ses performances sans avoir à procéder à des ajustements manuels.

Les produits AORUS ELITE sont également conçus pour les assembleurs de PC, car ils offrent une flexibilité inégalée et des innovations qui facilitent le montage. Les caractéristiques innovantes telles que les conceptions M.2 et PCIe EZ-Latch sur les cartes mères AORUS ELITE simplifient le processus d'assemblage de PC, permettant aux utilisateurs de créer sans effort leurs configurations gaming de rêve. Les produits AORUS ELITE bénéficient également d'un design élégant qui ajoute une touche de sophistication à n'importe quelle configuration de jeu. Le Halo RGB exclusif des cartes graphiques AORUS ELITE crée des effets de lumière uniques avec des ventilateurs rotatifs, permettant aux joueurs de personnaliser leurs configurations et de les rendre uniques.

Assemblez votre PC de manière intelligente et élevez votre expérience de jeu à des niveaux exceptionnels en vous rendant sur le site Web officiel à l'adresse https://bit.ly/GO_ELITE_2023 pour en savoir plus sur les produits AORUS ELITE.

