Astara Capital Partners adquiere Dynatec Systems, líder en soluciones de tratamiento de aguas residuales industriales

NUEVA YORK, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Astara Capital Partners, LLC ("Astara"), una empresa de capital riesgo especializada en el mercado intermedio, anunció hoy la adquisición de Dynatec Systems ("Dynatec" o la "Compañía"), un proveedor líder de sistemas de tratamiento de aguas residuales industriales basados en membranas, así como de productos y servicios posventa. Con sede en Burlington, Nueva Jersey, y fundada en 1978, Dynatec diseña, construye, gestiona y presta servicios de mantenimiento a sistemas de tratamiento de aguas residuales industriales para su vertido y reutilización a clientes de primer orden en diversos mercados finales, entre los que se incluyen el sector de la alimentación y las bebidas, el automovilístico, los centros de datos, la gestión de residuos y la industria manufacturera en general.

Astara aprovechará el liderazgo técnico de Dynatec invirtiendo en su equipo, potenciando sus capacidades en el modelo diseño, construcción, propiedad, explotación y mantenimiento (DBOOM, por sus siglas en inglés) y en los servicios posventa, y expandiéndose hacia tecnologías afines y nuevos mercados finales en los que la demanda de tratamiento de aguas industriales y de aguas residuales está aumentando rápidamente. La inversión se sustenta en importantes factores favorables a largo plazo, entre los que se incluyen la creciente escasez de agua, la relocalización de la producción en Norteamérica y el endurecimiento de la normativa sobre vertidos industriales.

Tras la operación, la dirección de Dynatec estará a cargo de un equipo ejecutivo de gran experiencia. Hu Fleming, un destacado líder del sector del agua desde hace mucho tiempo y asesor estratégico de Astara, se incorporará al Consejo de Administración de la Compañía en calidad de presidente ejecutivo. Tom Doherty, fundador y presidente de Dynatec, seguirá en la empresa y conservará una participación accionarial significativa.

"Fundé Dynatec en 1978 con el objetivo de ofrecer soluciones de tratamiento de aguas residuales mediante membranas, y me siento orgulloso de todo lo que nuestro equipo ha logrado desde entonces. Astara es el socio ideal para dar continuidad a ese legado, y espero con interés ver cómo sigue creciendo la Compañía", comentó el Sr. Doherty.

Lindsey Tannenbaum, socia de Astara, declaró: "Estamos encantados de asociarnos con Dynatec Systems, una empresa líder y de gran prestigio con décadas de experiencia en el tratamiento de aguas residuales industriales. Las empresas industriales y manufactureras se enfrentan a una presión cada vez mayor para tratar y reutilizar sus flujos de residuos más difíciles, y la oferta de servicios de Dynatec está especialmente preparada para ayudarles. Nuestra prioridad es seguir ofreciendo las mejores soluciones del sector y el servicio excepcional en el que confían los clientes de Dynatec, al tiempo que invertimos estratégicamente en iniciativas de crecimiento orgánico y en mejoras transformadoras de los procesos para satisfacer una demanda en rápido crecimiento".

Dentons LLP y Robinson, Bradshaw & Hinson, P.A. actuaron como asesores jurídicos de Astara. No se han dado a conocer los términos económicos de la transacción.

Acerca de Dynatec

Fundada en 1978 y con sede en Burlington, Nueva Jersey, Dynatec es una empresa líder en el suministro de soluciones avanzadas basadas en membranas para el tratamiento de aguas residuales industriales destinadas al vertido y a la reutilización del agua, especializada en flujos de residuos difíciles de tratar. La Compañía diseña, construye, realiza el mantenimiento y gestiona sistemas de filtración por membrana para clientes de diversos mercados finales. Para obtener más información, visite www.dynatecsystems.com.

Acerca de Astara Capital Partners

Astara Capital Partners es un equipo integrado por inversores y gestores especializados en el mercado intermedio. La empresa aporta capital, orientación estratégica y apoyo operativo para contribuir a la creación de valor sostenible en toda su cartera. Astara invierte en sectores en los que cuenta con una amplia experiencia, entre los que se incluyen las infraestructuras hidráulicas, los productos para la construcción, los servicios para el hogar, la alimentación, el embalaje, la fabricación y la distribución. Para obtener más información, visite www.astaracapital.com.

FUENTE Astara Capital Partners