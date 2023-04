Společnost Astronergy rozšířila výrobní kapacitu technologií TOPCon o 28 GW

CHANG-ČOU, Čína, 1. května 2023 /PRNewswire/ – Výrobní provozy společnosti Astronergy zvýšily 27. dubna výrobní kapacitu modulů typu N TOPCon na 28 GW. Jedná se tedy o další zvýšení výrobní kapacity modulů TOPCon typu N po jejím navýšení o 5 GW, které proběhlo na začátku dubna tohoto roku.

A photo captures a new TOPCon module equipment moved in a module workshop in Astronergy Haining Manufacturing Base. [Photo/Astronergy]

V rámci čtvrté fáze projektu výrobního provozu Astronergy bylo 27. dubna do jedné z nových dílen na výrobu článků a dvou nových dílen na výrobu modulů instalováno zařízení na výrobu článků TOPCon typu N s kapacitou celkem 8 GW a zařízení na výrobu modulů TOPCon s kapacitou celkem 12 GW. Ve stejný den dorazilo do dílny výrobního provozu Astronergy Fengyang také zařízení TOPCon s kapacitou celkem 8 GW, které bylo připraveno k zahájení zkušebního provozu.

Navýšení nových výrobních kapacit pro technologie TOPCon ve dvou výrobních provozech současně dokazuje sílu technologií a modulů TOPCon, stejně jako absolutní důvěru, kterou do nich společnost Astronergy vkládá.

Díky skokovému navýšení kapacity technologických prvků TOPCon ve výrobním provozu v Hainingu – globálním sídle a výzkumném a vývojovém centru společnosti Astronergy – dosahuje tento provoz výrobní kapacity více než 17 GW pro fotovoltaické články a více než 24 GW pro fotovoltaické moduly.

Jak uvedl Haiyan Huang, EVP & CSO společnosti Astronergy, očekává se, že dojde k postupnému navýšení zátěže zařízení na výrobu článků TOPCon s kapacitou 8 GW a zařízení na výrobu modulů TOPCon s kapacitou 12 GW. Plné zátěže by mělo být dosaženo za 60 dní a provozní jednotka Haining by měla splnit svůj cíl zdvojnásobení výrobní kapacity a hodnoty výroby do roku 2025.

Výrobní provoz Fengyang v čínské provincii Anhui, který je šestým výrobním provozem společnosti Astronergy, je zcela nový a zaměřuje se na výrobu článků TOPCon. Brzy po instalaci zařízení bude v tomto výrobním provozu na konci května uvedena do provozu první část buňky TOPCon a očekává se, že plné provozní kapacity bude dosaženo v červnu.

Společnost Astronergy je průkopníkem v oblasti fotovoltaických modulů TOPCon typu N a usiluje o to, aby se moduly TOPCon staly jedním z jejích hlavních produktů. Rozšíření kapacity této společnosti v oblasti článků a modulů TOPCon je jednoznačně významným krokem kupředu v naší snaze stát se konkurenceschopným dodavatelem fotovoltaických modulů po celém světě.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2065455/A_n_type_TOPCon_PV_module_manufacturing_equipment_moved_a_workshop.jpg

SOURCE Astronergy