Capacidade de fabricação de 28 GW TOPCon foi adicionada a Astronergy

HANGZHOU, China, 28 de Abril de 2023 /PRNewswire/ As bases de fabricação da Astronergy tiveram um crescimento de 28 GW em sua capacidade de fabricação de células fotovoltaicas TOPCon tipo N em 27 de abril, marcando mais um crescimento na capacidade de produção de TOPCon tipo N na empresa após a carga de 5 GW na capacidade do módulo de fabricação de TOPCon no início de abril deste ano.

Una foto captura un nuevo equipo de módulos TOPCon trasladado a un taller de módulos en la base de fabricación de Astronergy en Haining.

O projeto da fase quatro da base de fabricação da Astronergy contou com a inserção de equipamentos celulares TOPCon do tipo N de 8 GW e equipamentos de módulo TOPCon de 12 GW para uma de suas novas oficinas de células e duas de suas novas oficinas de módulos em 27 de abril. E, no mesmo dia, os equipamentos de células de 8 GW TOPCon chegaram a oficina da base de fabricação da Astronergy em Fengyang e estavam prontos para iniciar a bateria de testes.

Trazendo novas capacidades de fabricação TOPCon em duas bases de fabricação simultaneamente, a confiança absoluta e a força do Astronergy com sua tecnologia TOPCon e módulos TOPCon estão evidentes.

O salto de capacidade do TOPCon na Haining Manufacturing Base — sede global da Astronergy e centro de P&D faz com que a base atinja as capacidades de produção de células fotovoltaicas de 17 GW e módulos fotovoltaicos de mais de 24 GW.

De acordo com Haiyan Huang, EVP & CSO na Astronergy, espera-se que o equipamento TOPCon de células de 8 GW e o equipamento de módulo TOPCon de 12 GW funcionem gradualmente a carga total 60 dias depois e a base de Haining deverá cumprir sua meta de duplicar a capacidade de produção e o valor de produção antes de 2025.

Como uma base recém-exposta e a sexta base de fabricação da Astronergy, a Fengyang Manufacturing Base fica na província de Anhui, na China, com foco na produção de células TOPCon. Assim que o equipamento entrar em vigor, a base de fabricação verá a implementação da primeira peça da célula TOPCon no final de maio e espera-se que funcione em plena capacidade até Junho:.

Como pioneira em módulos fotovoltaicos TOPCon do tipo N, a Astronergy tem como objetivo tornar os módulos TOPCon um de seus principais produtos. Adicionar novas capacidades de TOPCon em células e módulos é certamente um passo firme para ser uma fornecedora competitivo de módulos fotovoltaicos em todo o mundo.

