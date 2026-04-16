ATLANT 3D et l'Institut des matériaux fonctionnels intelligents de l'Université nationale de Singapour (NUS) ont signé un protocole d'accord en vue de créer à Singapour un centre commun de recherche sur les matériaux basé sur l'intelligence artificielle

Cette collaboration vise à déployer la technologie DALP® d'ATLANT 3D, qui opère à l'échelle atomique, au sein du pôle de recherche en matériaux robotisés de l'I-FIM de l'Université nationale de Singapour (NUS), afin de soutenir le programme « IA for science » de la fondation nationale pour la recherche de Singapour.

COPENHAGUE, Danemark et SINGAPORE, 16 avril 2026 /PRNewswire/ -- ATLANT 3D et l'Institut des matériaux fonctionnels intelligents (I-FIM) de l'Université nationale de Singapour (NUS) ont signé un protocole d'accord pour collaborer à la mise en place d'une fonderie partagée de découverte de matériaux pilotée par l'IA, destinée à fonctionner au sein du laboratoire robotique de CREATE (Campus pour l'excellence de la recherche et l'entreprise technologique).

ATLANT 3D and NUS ATLANT 3D logo

Le protocole d'accord définit l'intention des parties de déployer la technologie Direct Atomic Layer Processing (DALP®) d'ATLANT 3D et la plateforme NANOFABRICATOR® en tant que plateforme de synthèse centrale au sein du du pôle de recherche en matériaux robotisés de l'I-FIM de l'Université nationale de Singapour (NUS). La plateforme prendrait en charge les flux de travail automatisés de synthèse, d'expérimentation et de génération de données pilotés par l'IA, et serait accessible aux chercheurs des programmes participants. Les domaines d'application présentant un intérêt particulier sont les matériaux 2D et la nanoélectronique, l'emballage avancé des semi-conducteurs, les matériaux quantiques, la découverte de matériaux catalytiques et la photonique.

L'initiative est destinée à soutenir le programme AI for Science – et les laboratoires automatisés qui y sont associés – dans le cadre de la fondation nationale pour la recherche de Singapour (NRF). Les deux parties envisagent une infrastructure de recherche évolutive à long terme qui deviendrait un modèle de référence pour les laboratoires autonomes reliant la fabrication à l'échelle atomique à la découverte de matériaux basés sur l'IA, à la recherche sur la fabrication avancée et à l'engagement de l'écosystème à travers les universités, l'industrie et le gouvernement.

« Un centre de recherche sur les matériaux basé sur l'IA, situé à Singapour, incarne notre vision de ce qu'il est possible de réaliser lorsque la fabrication à l'échelle atomique et l'IA sont étroitement intégrées. Singapour est l'un des environnements les plus avant-gardistes au monde pour la découverte de matériaux issus des technologies profondes et de l'IA au service de la science, et nous sommes ravis de poursuivre ce projet avec le NUS. »

- Dr. Maksym Plakhotnyuk, PDG et fondateur, ATLANT 3D

« Nous sommes ravis de nous associer à ATLANT 3D pour exploiter de nouvelles capacités de fabrication à l'échelle atomique. La capacité de fabriquer et de tester de nouvelles combinaisons de matériaux avec une précision atomique, tout en produisant des structures pertinentes pour les appareils, accélérerait les études expérimentales et ouvrirait de nouvelles voies de recherche. J'ai hâte d'intégrer des plateformes de fabrication avancées dans nos flux de travail pilotés par l'IA à NUS I-FIM. »

- Professeur Sir Kostya S. Novoselov, Institut des matériaux fonctionnels intelligents, NUS

Pour plus d'informations, visitez le site atlant3d.com

A PROPOS D'ATLANT 3D

ATLANT 3D est une entreprise de deep tech qui favorise l'innovation dans le domaine des matériaux de pointe grâce à l'intelligence artificielle. L'entreprise a construit une plateforme de fabrication à l'échelle atomique, permettant un contrôle précis et programmable de la matière, atom by atom®, afin de transformer la conception numérique des matériaux en réalité physique. La technologie DALP® et la plateforme NANOFABRICATOR® d'ATLANT 3D permettent aux chercheurs et aux partenaires industriels de synthétiser, de valider et de mettre à l'échelle des matériaux et des dispositifs à couches minces de nouvelle génération à l'échelle atomique. Pour plus d'informations, visitez le site atlant3d.com.

À PROPOS DE L'INSTITUT DES MATÉRIAUX FONCTIONNELS INTELLIGENTS DE L'UNIVERSITÉ NATIONALE DE SINGAPOUR (NUS I-FIM)

Lancé le 7 octobre 2021, l'Institut des matériaux fonctionnels intelligents (I-FIM) est le premier institut au monde consacré à la conception, à la synthèse et à l'application de matériaux fonctionnels intelligents. Hébergé par l'université nationale de Singapour (NUS), l'I-FIM est le sixième centre de recherche d'excellence (RCE) de Singapour et le quatrième RCE du NUS. L'I-FIM rassemble des chercheurs de classe mondiale pour faire avancer la recherche à l'intersection de la science des matériaux, de l'intelligence artificielle et de la nanotechnologie. Pour plus d'informations, consultez le site ifim.nus.edu.sg

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